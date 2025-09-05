УКР
Путін та РФ не поважають Трампа, але дуже бояться, - Зеленський

Зеленський заявив про недостатній тиск Трампа на РФ

Президент Володимир Зеленський вважає, що лідер США Дональд Трамп недостатньо тисне на Росію, щоб змусити її припинити війну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це глава держави заявив в інтерв'ю для програми The Rosenberg Report.

"Я не хочу давати Путіну жодного відсотка, щоб можна було сказати, що через Україну ми не можемо мати миру", - наголосив він.

Також читайте: Путін намагатиметься використовувати зустріч з Сі у Китаї як дозвіл для продовження війни, - Зеленський

Зеленський зазначив, що підтримав всі ідеї Трампа - і переговори в Туреччині, і вимогу щодо негайного припинення вогню, і укладення мирної угоди, і проведення тристоронніх чи двосторонніх переговорів. Водночас диктатор Путін завжди відмовляється від усіх цих кроків.

"Я вкотре повторюю, що Путін намагається відмовитися від будь-яких переговорів. Путін намагається купити паузу в санкційній політиці... Намагається маніпулювати, знайти час, використовуючи різні причини, чому Сполучені Штати мають трохи почекати, не чинити такого тиску", - додав він.

"Путін є потенційним брехуном… Для Росії США – це ворог у будь-якому разі. Вони поважають силу, якою володіють Сполучені Штати, але не цінності. ... Путін, Росія не поважають Сполучені Штати… Але бояться, дуже бояться", - зазначив президент.

Читайте також: Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба, - Зеленський

Також Зеленський сказав, що бачить у президенті США людину, "яка справді може натиснути на Путіна, аби той сів за стіл переговорів і приніс мир Україні та всім країнам Європи".

Глава держави вважає, що Трамп чинить недостатній тиск на Москву.

"І президент Трамп знає мою думку... Якщо Путін знову зволікатиме з будь-якими переговорами про мир, ми справді розраховуємо на потужний тиск США на Росію. ... Недостатньо лише санкцій, недостатньо лише зброї. Це має бути поєднання санкцій, зброї та політичного тиску президента Трампа на Путіна", - пояснив він.

Читайте: Пєсков про розмову Трампа і Путіна: Наразі немає напрацювань

Зеленський Володимир (25372) путін володимир (24761) Трамп Дональд (7062)
05.09.2025 08:51 Відповісти
Бояться і лізуть в Україну - як це в"яжеться?
05.09.2025 08:52 Відповісти
Триндьож про що завгодно тільки не по справі .
05.09.2025 08:54 Відповісти
лезут в Украину а не в штаты - кацапье только маленьких обежает - украина ему оказалась не по зубам
05.09.2025 08:56 Відповісти
Ну це як на великі зуби
Зненацька попадає маленький камінець☝️☝️
І Все Тринцець Оскалу ,,Страшних" зубів.
05.09.2025 09:06 Відповісти
Виходить що лише ті країни які мають ядерку щось важать в світовій політиці і саме вони сидять в раді безпеки ООН. А їм все в кайф! Для них решта світу як аборигени з луками та стрілами...
05.09.2025 08:56 Відповісти
якось зе!малорос вітєєвато гундосить!
то, ми будуємо міліон атомних бомб, чи вже да?
05.09.2025 08:59 Відповісти
У тимчасово окупованому Луганську після застосування невідомого озброєння спалахнула масштабна пожежа на одній із місцевих нафтобаз

це для ботофермы - насчет фламинго
05.09.2025 09:00 Відповісти
Фламінго це невідоме озброєння?
05.09.2025 09:03 Відповісти
Як може сам факт знищення нафтобази підтвердити , що застосували саме фламінго ? Якби туди прилетіла така велика ракета , орки би про це відразу всюди розтрубили .
05.09.2025 09:13 Відповісти
Мадяр ж уже взяв відповідальність за удар, тобто прилетіли таки дрони...
05.09.2025 09:17 Відповісти
Трамп посміховисько
05.09.2025 09:02 Відповісти
Это, наверное, с большого перепуга он Трампа раз за разом через #уй кидает
05.09.2025 09:08 Відповісти
Ну звісно бояться . Якщо розлютиться , буде замість двох тижнів по одному давати . Це дуже серйозно .
05.09.2025 09:09 Відповісти
Щось тексти почали по-дебільному йому писати
05.09.2025 09:15 Відповісти
 
 