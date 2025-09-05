Путін та РФ не поважають Трампа, але дуже бояться, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що лідер США Дональд Трамп недостатньо тисне на Росію, щоб змусити її припинити війну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це глава держави заявив в інтерв'ю для програми The Rosenberg Report.

"Я не хочу давати Путіну жодного відсотка, щоб можна було сказати, що через Україну ми не можемо мати миру", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що підтримав всі ідеї Трампа - і переговори в Туреччині, і вимогу щодо негайного припинення вогню, і укладення мирної угоди, і проведення тристоронніх чи двосторонніх переговорів. Водночас диктатор Путін завжди відмовляється від усіх цих кроків.

"Я вкотре повторюю, що Путін намагається відмовитися від будь-яких переговорів. Путін намагається купити паузу в санкційній політиці... Намагається маніпулювати, знайти час, використовуючи різні причини, чому Сполучені Штати мають трохи почекати, не чинити такого тиску", - додав він.

"Путін є потенційним брехуном… Для Росії США – це ворог у будь-якому разі. Вони поважають силу, якою володіють Сполучені Штати, але не цінності. ... Путін, Росія не поважають Сполучені Штати… Але бояться, дуже бояться", - зазначив президент.

Також Зеленський сказав, що бачить у президенті США людину, "яка справді може натиснути на Путіна, аби той сів за стіл переговорів і приніс мир Україні та всім країнам Європи".

Глава держави вважає, що Трамп чинить недостатній тиск на Москву.

"І президент Трамп знає мою думку... Якщо Путін знову зволікатиме з будь-якими переговорами про мир, ми справді розраховуємо на потужний тиск США на Росію. ... Недостатньо лише санкцій, недостатньо лише зброї. Це має бути поєднання санкцій, зброї та політичного тиску президента Трампа на Путіна", - пояснив він.

