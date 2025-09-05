УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10306 відвідувачів онлайн
Новини Розмова Трампа та Путіна
866 6

Пєсков про розмову Трампа і Путіна: Наразі немає напрацювань

Пєсков про розмову Трампа і Путіна

У Росії заявляють, що поки що розмова президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна не планується, але "може бути організована дуже швидко".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков на полях Східного економічного форуму (СЕВ).

Так, Пєсков заявив, що для розмови Путіна із Трампом "поки що немає жодних напрацювань".

Однак, за його словами, "така розмова може бути організована дуже швидко".

Він також зауважив, що подібні зустрічі мають організуватися для того, щоб "зафіксувати результат".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гарантії безпеки мають бути надані і Україні, і Росії, - Пєсков

Крім того? Пєсков заявив, що Путін дуже високо оцінив результативність роботи переговорної групи Росії на чолі з Мединським.

"Рівень переговорної групи Росії з Україною досить високий вже зараз", - заявив Пєсков.

Також читайте: Путін намагатиметься використовувати зустріч з Сі у Китаї як дозвіл для продовження війни, - Зеленський

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським планує найближчим часом поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1745) путін володимир (24761) Трамп Дональд (7062)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бити по вухах Трампа наше хоббі - піськов
показати весь коментар
05.09.2025 08:05 Відповісти
Тобто Трампа відправили грати у чудовий гольф
показати весь коментар
05.09.2025 08:07 Відповісти
А про що їм розмовляти зараз? Цей кремлівський агент, у Білому Домі, наче всі задачі вправно виконує. І навіть перевершує очікування ху..ла.
показати весь коментар
05.09.2025 08:10 Відповісти
Розмови приносять користь тільки путлеру.
показати весь коментар
05.09.2025 08:15 Відповісти
Бикують козломорді. Трамп поки хаває.
показати весь коментар
05.09.2025 08:22 Відповісти
нассяти в уші - завжди готові
показати весь коментар
05.09.2025 09:01 Відповісти
 
 