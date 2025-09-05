Пєсков про розмову Трампа і Путіна: Наразі немає напрацювань

У Росії заявляють, що поки що розмова президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна не планується, але "може бути організована дуже швидко".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков на полях Східного економічного форуму (СЕВ).

Так, Пєсков заявив, що для розмови Путіна із Трампом "поки що немає жодних напрацювань".

Однак, за його словами, "така розмова може бути організована дуже швидко".

Він також зауважив, що подібні зустрічі мають організуватися для того, щоб "зафіксувати результат".

Крім того? Пєсков заявив, що Путін дуже високо оцінив результативність роботи переговорної групи Росії на чолі з Мединським.

"Рівень переговорної групи Росії з Україною досить високий вже зараз", - заявив Пєсков.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським планує найближчим часом поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним.