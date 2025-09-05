Песков о разговоре Трампа и Путина: Пока нет наработок

В России заявляют, что пока что разговор президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина не планируется, но "может быть организован очень быстро".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Так, Песков заявил, что для разговора Путина с Трампом "пока нет никаких наработок".

Однако, по его словам, "такой разговор может быть организован очень быстро".

Он также отметил, что подобные встречи должны организоваться для того, чтобы "зафиксировать результат".

Кроме того Песков заявил, что Путин очень высоко оценил результативность работы переговорной группы России во главе с Мединским.

"Уровень переговорной группы России с Украиной достаточно высокий уже сейчас", - заявил Песков.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским планирует в ближайшее время поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным.