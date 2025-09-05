РУС
Песков о разговоре Трампа и Путина: Пока нет наработок

Песков о разговоре Трампа и Путина

В России заявляют, что пока что разговор президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина не планируется, но "может быть организован очень быстро".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Так, Песков заявил, что для разговора Путина с Трампом "пока нет никаких наработок".

Однако, по его словам, "такой разговор может быть организован очень быстро".

Он также отметил, что подобные встречи должны организоваться для того, чтобы "зафиксировать результат".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гарантии безопасности должны быть предоставлены и Украине, и России, - Песков

Кроме того Песков заявил, что Путин очень высоко оценил результативность работы переговорной группы России во главе с Мединским.

"Уровень переговорной группы России с Украиной достаточно высокий уже сейчас", - заявил Песков.

Также читайте: Путин будет пытаться использовать встречу с Си в Китае как разрешение для продолжения войны, - Зеленский

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским планирует в ближайшее время поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

Бити по вухах Трампа наше хоббі - піськов
показать весь комментарий
05.09.2025 08:05 Ответить
Тобто Трампа відправили грати у чудовий гольф
показать весь комментарий
05.09.2025 08:07 Ответить
А про що їм розмовляти зараз? Цей кремлівський агент, у Білому Домі, наче всі задачі вправно виконує. І навіть перевершує очікування ху..ла.
показать весь комментарий
05.09.2025 08:10 Ответить
Розмови приносять користь тільки путлеру.
показать весь комментарий
05.09.2025 08:15 Ответить
Бикують козломорді. Трамп поки хаває.
показать весь комментарий
05.09.2025 08:22 Ответить
нассяти в уші - завжди готові
показать весь комментарий
05.09.2025 09:01 Ответить
Президент Португалії, констатував правду щодо Трампа!
показать весь комментарий
05.09.2025 09:37 Ответить
 
 