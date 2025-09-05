Трамп после разговора с Зеленским планирует поговорить с Путиным: Мы ведем очень хороший диалог

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским планирует в ближайшее время поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Трамп сказал во время эксклюзивного ужина с руководителями крупнейших мировых ІТ-компаний в Белом доме в четверг вечером.

Так, Трампу задали вопрос: "после сегодняшнего телефонного звонка к президенту Украины Зеленскому планируете ли вы в ближайшее время поговорить с президентом России Путиным?"

"Да. Мы ведем очень хороший диалог. Я урегулировал семь войн. Ту, которая, по моему мнению, должна была быть одной из самых легких... Вы знаете это ощущение, когда думаешь, что что-то будет легче. Оказывается, что это немного сложнее. Но та, которая, по моему мнению, должна была быть урегулирована легче, из-за моих отношений с президентом Путиным, с Украиной и все остальное... Я думал, что это будет катастрофа между Россией и Украиной, где на этой неделе погибло 7014 человек. В большинстве случаев, это солдаты, несколько (гражданских. - Ред.) из Киева, относительно немного, но в основном солдаты. И они гибнут в таких масштабах, которых мы не видели со времен Второй мировой войны", - сказал Трамп.

Однако он отметил, что это "оказалось самым сложным из всего".

"Вы знаете, я урегулировал три войны. Одна длилась 31 год. Много людей погибло, 10 миллионов человек. Другая длилась 34 года, а еще одна - 37 лет. Они продолжались, и люди говорили, что их невозможно решить, а я их решил. Эта задача (война РФ против Украины. - Ред.) оказалась сложнее, но мы ее решим. Мы все уладим", - добавил президент США.

Напомним, в четверг, 4 сентября, президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры провели совместную конференцию по результатам заседания "Коалиции желающих".