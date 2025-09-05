РУС
Новости Разговор Зеленского и Трампа
3 957 41

Трамп после разговора с Зеленским планирует поговорить с Путиным: Мы ведем очень хороший диалог

Трамп планирует поговорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским планирует в ближайшее время поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Трамп сказал во время эксклюзивного ужина с руководителями крупнейших мировых ІТ-компаний в Белом доме в четверг вечером.

Так, Трампу задали вопрос: "после сегодняшнего телефонного звонка к президенту Украины Зеленскому планируете ли вы в ближайшее время поговорить с президентом России Путиным?"

"Да. Мы ведем очень хороший диалог. Я урегулировал семь войн. Ту, которая, по моему мнению, должна была быть одной из самых легких... Вы знаете это ощущение, когда думаешь, что что-то будет легче. Оказывается, что это немного сложнее. Но та, которая, по моему мнению, должна была быть урегулирована легче, из-за моих отношений с президентом Путиным, с Украиной и все остальное... Я думал, что это будет катастрофа между Россией и Украиной, где на этой неделе погибло 7014 человек. В большинстве случаев, это солдаты, несколько (гражданских. - Ред.) из Киева, относительно немного, но в основном солдаты. И они гибнут в таких масштабах, которых мы не видели со времен Второй мировой войны", - сказал Трамп.

Также читайте: С Трампом обсудили давление на Россию, чтобы принудить ее к миру, - Зеленский

Однако он отметил, что это "оказалось самым сложным из всего".

"Вы знаете, я урегулировал три войны. Одна длилась 31 год. Много людей погибло, 10 миллионов человек. Другая длилась 34 года, а еще одна - 37 лет. Они продолжались, и люди говорили, что их невозможно решить, а я их решил. Эта задача (война РФ против Украины. - Ред.) оказалась сложнее, но мы ее решим. Мы все уладим", - добавил президент США.

Также читайте: Украина предложила США рассмотреть специальный формат для защиты украинского неба, - Зеленский

Напомним, в четверг, 4 сентября, президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры провели совместную конференцию по результатам заседания "Коалиции желающих".

Автор: 

Зеленский Владимир (21830) путин владимир (32150) Трамп Дональд (6534)
Топ комментарии
+28
Невиліковний ідіот. Як подзвонить - чекаємо масованого обстрілу
05.09.2025 06:30 Ответить
05.09.2025 06:30 Ответить
+17
Трамп-гавно.
05.09.2025 06:24 Ответить
05.09.2025 06:24 Ответить
+17
Шо, апять ?
05.09.2025 06:29 Ответить
05.09.2025 06:29 Ответить
І ще далі буде.
05.09.2025 06:43 Ответить
05.09.2025 06:43 Ответить
У Трампа дійсно якісь "високі почуття"до путлєра,або на конкретному гачку.
05.09.2025 06:31 Ответить
05.09.2025 06:31 Ответить
У пуйла свій список пустощів трампа з дітьми в маскве. Ну, і мільйоні внески в його бізнес оточенням пу.
05.09.2025 06:33 Ответить
05.09.2025 06:33 Ответить
Та трумпу ***** на ті компромати.
05.09.2025 08:15 Ответить
05.09.2025 08:15 Ответить
Не пишіть дурні Денис
05.09.2025 08:20 Ответить
05.09.2025 08:20 Ответить
05.09.2025 08:20 Ответить
05.09.2025 08:20 Ответить
Там компромату на все оточення трампа вистачить аби всіх посадити на довічне.
05.09.2025 06:34 Ответить
05.09.2025 06:34 Ответить
Мати такого президента-маразматика---це ганьба для США!
05.09.2025 06:34 Ответить
05.09.2025 06:34 Ответить
Піндос пришиблений,натуральний,невиліковний..
05.09.2025 06:35 Ответить
05.09.2025 06:35 Ответить
Видно, що ви "Николай" - "піндосами" американців зневажливо обзивають москалі. Не варто ототожнювати цього невиліковного маразматика зі всіма американцями, а те, що обрали такого - що ж, на жаль буває, демократія - не ідеальна система, бувають збої, прикладів багато.
05.09.2025 09:14 Ответить
05.09.2025 09:14 Ответить
Піндос-в однині..Проти амер.народу я нічого проти не можу сказати,бо в Україні нарколига і покидьок отримав "булаву".."Бувають збої",як ви кажете,но це не про Україну...
05.09.2025 09:33 Ответить
05.09.2025 09:33 Ответить
В мире всегда были глупые люди, и злодеев тоже хватало. Но редко глупость была настолько злой, а зло - настолько глупым.
05.09.2025 06:45 Ответить
05.09.2025 06:45 Ответить
У двох скажених рюріків план один - давити Україну. Це і є сенс "хороших розмов".
05.09.2025 06:48 Ответить
05.09.2025 06:48 Ответить
Мощьнйо! Значит сонкцій не буде. ***** навішає лопші. Регулювальник, візьми жезл ще, так зручніше буде.
05.09.2025 06:49 Ответить
05.09.2025 06:49 Ответить
Не читайте висловлювання рудого Донні... Після прочитаного пропадає апетит та погано спиться у ночі. Всім давно ясно що він несповна розуму, дуже любить х.йла та робить усе щоб допомогти йому. Якщо цей шизоїд дотягне до кінця свого президентського терміну він перетвориться на зовсім карикатурного персонажа з яким вже ніхто не буде рахуватись, навіть в Штатах. Дід стрімко деградує в фізичному та розумовому сенсі.
05.09.2025 06:50 Ответить
05.09.2025 06:50 Ответить
Трапм вірив, що путін його любить аж мліє, а він просто його ї..еу всі дірки и сере йому в мізки та сцить в очі, причому привселюдно на весь ствіт.
Здається доні і правда збоченець, і і думки про брутального і срущесцущого на нього ху...ла його збуджують.
05.09.2025 08:24 Ответить
05.09.2025 08:24 Ответить
Якась писець
05.09.2025 06:58 Ответить
05.09.2025 06:58 Ответить
У рудого миротворця в голові все гірше і гірше. Особистий психіатр вже не знає які таблетки виписувати.
05.09.2025 07:00 Ответить
05.09.2025 07:00 Ответить
Пупкин заносит Трампону большие бабки - вот и весь "бином Ньютона". Все, эта рыжая свинья, понимает и понимает больше нас всех, вместе взятых.
05.09.2025 07:07 Ответить
05.09.2025 07:07 Ответить
кіздьож пішов кругами
05.09.2025 07:09 Ответить
05.09.2025 07:09 Ответить
Що він буровить,здається що втік з психдиспансеру.
05.09.2025 07:13 Ответить
05.09.2025 07:13 Ответить
Та на його висери вже ніхто не звертає уваги. Деменція....
05.09.2025 07:19 Ответить
05.09.2025 07:19 Ответить
Яке ж ВОНО їбануте !!!!
05.09.2025 07:19 Ответить
05.09.2025 07:19 Ответить
ой дурак !
05.09.2025 07:20 Ответить
05.09.2025 07:20 Ответить
Тварюка, спав з підлітками а зараз труситься за компромат- готовий світ продати за одну папку.
05.09.2025 07:23 Ответить
05.09.2025 07:23 Ответить
а ніхто не сумнівався, що піздєть ви вмієте добре, а зробити нічого не можливо, бо байден
05.09.2025 07:34 Ответить
05.09.2025 07:34 Ответить
ну шо ти з ідіота візьмеш
05.09.2025 07:39 Ответить
05.09.2025 07:39 Ответить
Пустодзвін
05.09.2025 07:59 Ответить
05.09.2025 07:59 Ответить
05.09.2025 08:16 Ответить
05.09.2025 08:16 Ответить
Ми ведемо дуже хороший діалог Ми добре розуміємся з кремлівським куратором.
05.09.2025 08:17 Ответить
05.09.2025 08:17 Ответить
Все що робить Америка - це тимчасове та дуже ненадійне.
А зараз , коли владу віддали у брудні руки шахрая, моделайзера, педофіла та агента Краснова, Гамерика у дупі.
05.09.2025 08:22 Ответить
05.09.2025 08:22 Ответить
Поїж гівна виродок облізлий.
05.09.2025 09:03 Ответить
05.09.2025 09:03 Ответить
🤣🤣🤣 Astanaviķes !!!!!
05.09.2025 09:17 Ответить
05.09.2025 09:17 Ответить
Кто врет:
Трамп ... Путіним: Ми ведемо дуже хороший діалог

Пєсков про розмову Трампа і Путіна: Наразі немає напрацювань

Думаю, что балабол Трамп
05.09.2025 09:57 Ответить
05.09.2025 09:57 Ответить
За які війни базікає цей "генералісімус"???
Це ж черговий розводняк від корєша пуйла.)))
05.09.2025 10:02 Ответить
05.09.2025 10:02 Ответить
Альоша - не видать тебе нобелевской премии....
05.09.2025 10:06 Ответить
05.09.2025 10:06 Ответить
Цитата із висловлювання Трампа: «Ви знаєте, я врегулював три війни. Одна тривала 31 рік. Багато людей загинуло, 10 мільйонів людей.» Звідки він бере всі ці цифри і чи є у когось якісь припущення про війну з 10 мільйонами загиблих, яка начебто нещодавно зупинилась завдяки його «генію».
05.09.2025 10:16 Ответить
05.09.2025 10:16 Ответить
 
 