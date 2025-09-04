Украина предложила США рассмотреть специальный формат для защиты украинского неба, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент США Дональд Трамп обсудили способы усиления защиты украинского неба.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.

"Говорили о максимальной защите украинского неба. Пока нет мира, украинцы не должны зависеть от постоянных российских атак, российские ракеты и дроны не должны забирать жизни. Украина предложила США рассмотреть специальный формат для защиты украинского неба. Спасибо Президенту Трампу за поддержку нашего народа. Договорились о дальнейших контактах", - рассказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Членство Украины в ЕС является отдельным пунктом гарантий безопасности, - Зеленский