РУС
Новости Разговор Зеленского и Трампа
Украина предложила США рассмотреть специальный формат для защиты украинского неба, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент США Дональд Трамп обсудили способы усиления защиты украинского неба.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.

"Говорили о максимальной защите украинского неба. Пока нет мира, украинцы не должны зависеть от постоянных российских атак, российские ракеты и дроны не должны забирать жизни. Украина предложила США рассмотреть специальный формат для защиты украинского неба. Спасибо Президенту Трампу за поддержку нашего народа. Договорились о дальнейших контактах", - рассказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Членство Украины в ЕС является отдельным пунктом гарантий безопасности, - Зеленский

Зеленский Владимир (21814) ПВО (3069) Трамп Дональд (6526)
+5
04.09.2025 19:51 Ответить
+2
Ну головне щоби хтось відповідав за прильоти по Україні ,а не я.....
04.09.2025 19:53 Ответить
+1
Спеціальний формат...
Це який Володя?
Формат А4?
Чи який ви там з ефективними менеджерами ще знаєте?!
04.09.2025 19:54 Ответить
04.09.2025 19:51 Ответить
Спеціальний формат: це якось так, щоб літаки партнерів не залітали сюди, бо ракета баша пападьоть?
04.09.2025 19:52 Ответить
04.09.2025 20:01 Ответить
Так буде. Згадаєте моє слово.
04.09.2025 20:26 Ответить
На шо намякiвать? Вже лижi настрополив?
04.09.2025 21:20 Ответить
"Запропонувала розглянути".
Пропонувати може лише той, хто має що дати взамін.
Ти ж можеш лише просити.
04.09.2025 20:09 Ответить
віддав ресурси за НІЧОГО, може для себе любимого щось виторгував, а для країни - ні.
04.09.2025 20:23 Ответить
А це як???
04.09.2025 20:31 Ответить
Дурэнь думкой багатиеэ! Всем давно понятно что весь мир обосрался и боится путина!(кроме Украины) Навдо просто принять это как КОНСТАНТУ
04.09.2025 20:51 Ответить
Быстрее всего мир , в такий кшталт, тонко намякивает пост совку , шо пора свое создавать, а не разбазаривать , а потом говорить , мол, дай менi... Aбо казати шо я нiкому нiчого не винен, - а ти винен мое небо закрити.
04.09.2025 21:13 Ответить
Запропонуватель , давай теперь языком по роялю
04.09.2025 21:09 Ответить
Жинилка шо, вже вiдбита.
04.09.2025 21:14 Ответить
Ждем - с
04.09.2025 21:12 Ответить
Геть тупорилого ішака!
04.09.2025 21:21 Ответить
Ну почему, когда новость от зеленского или от трампа её даже нет смысла читать?
Потому что это просто шум.
04.09.2025 21:32 Ответить
Шляхи асфальтові будувати?
04.09.2025 22:32 Ответить
 
 