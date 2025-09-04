Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський та Президент США Дональд Трамп обговорили способи посилення захисту українського неба.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.

"Говорили про максимальний захист українського неба. Поки немає миру, українці мають не залежати від постійних російських атак, російські ракети та дрони не мають забирати життя. Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба. Дякую Президенту Трампу за підтримку нашого народу. Домовилися про подальші контакти", - розповів Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Членство України в ЄС є окремим пунктом гарантій безпеки, - Зеленський