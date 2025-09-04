УКР
Новини Розмова Зеленського і Трампа
Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський та Президент США Дональд Трамп обговорили способи посилення захисту українського неба.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.

"Говорили про максимальний захист українського неба. Поки немає миру, українці мають не залежати від постійних російських атак, російські ракети та дрони не мають забирати життя. Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба. Дякую Президенту Трампу за підтримку нашого народу. Домовилися про подальші контакти", - розповів Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Членство України в ЄС є окремим пунктом гарантій безпеки, - Зеленський

Зеленський Володимир (25358) ППО (3513) Трамп Дональд (7054)
Топ коментарі
+4
04.09.2025 19:51 Відповісти
+2
Ну головне щоби хтось відповідав за прильоти по Україні ,а не я.....
04.09.2025 19:53 Відповісти
+1
Спеціальний формат...
Це який Володя?
Формат А4?
Чи який ви там з ефективними менеджерами ще знаєте?!
04.09.2025 19:54 Відповісти
04.09.2025 19:51 Відповісти
Спеціальний формат: це якось так, щоб літаки партнерів не залітали сюди, бо ракета баша пападьоть?
04.09.2025 19:52 Відповісти
Ну головне щоби хтось відповідав за прильоти по Україні ,а не я.....
04.09.2025 19:53 Відповісти
Спеціальний формат...
Це який Володя?
Формат А4?
Чи який ви там з ефективними менеджерами ще знаєте?!
04.09.2025 19:54 Відповісти
04.09.2025 20:01 Відповісти
Так буде. Згадаєте моє слово.
04.09.2025 20:26 Відповісти
"Запропонувала розглянути".
Пропонувати може лише той, хто має що дати взамін.
Ти ж можеш лише просити.
04.09.2025 20:09 Відповісти
віддав ресурси за НІЧОГО, може для себе любимого щось виторгував, а для країни - ні.
04.09.2025 20:23 Відповісти
А це як???
04.09.2025 20:31 Відповісти
Дурэнь думкой багатиеэ! Всем давно понятно что весь мир обосрался и боится путина!(кроме Украины) Навдо просто принять это как КОНСТАНТУ
04.09.2025 20:51 Відповісти
Быстрее всего мир , в такий кшталт, тонко намякивает пост совку , шо пора свое создавать, а не разбазаривать , а потом говорить , мол, дай менi... Aбо казати шо я нiкому нiчого не винен, - а ти винен мое небо закрити.
04.09.2025 21:13 Відповісти
Запропонуватель , давай теперь языком по роялю
04.09.2025 21:09 Відповісти
Жинилка шо, вже вiдбита.
04.09.2025 21:14 Відповісти
Ждем - с
04.09.2025 21:12 Відповісти
 
 