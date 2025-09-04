РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9811 посетитель онлайн
Новости Давление на Россию Разговор Зеленского и Трампа
1 330 16

С Трампом обсудили давление на Россию, чтобы принудить ее к миру, - Зеленский

Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом 4 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом 4 сентября обсуждались возможности дополнительного давления на Россию.

Об этом сказал глава государства во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы говорили с президентом Трампом, мы благодарим за поддержку. Длительный разговор, детальный, о том, как подталкивать ситуацию к миру. Мы обсудили различные опции, самое главное - это давление, чтобы сильными мерами, в том числе экономическими, принудить к прекращению войны. Ключ к миру - лишение российской машины, российской машины войны, денег, лишение ресурсов", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что на встрече "Коалиции желающих" все согласились, что Россия отвергает любую мирную инициативу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп, Зеленский и лидеры стран Европы начали разговор, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (21814) россия (97062) Трамп Дональд (6526) война в Украине (5965)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Цікаво, а сьогодні Трамп точно усвідомлює, що він з Зеленським розмовляв, а не з путіним?😂🤣🤣🤣
показать весь комментарий
04.09.2025 18:01 Ответить
+3
Нажаль, це все на що здатна та руда американська нікчема.
показать весь комментарий
04.09.2025 18:03 Ответить
+2
"обговорили"...це усе на що здатний зе лідор ...
показать весь комментарий
04.09.2025 17:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"обговорили"...це усе на що здатний зе лідор ...
показать весь комментарий
04.09.2025 17:59 Ответить
Нажаль, це все на що здатна та руда американська нікчема.
показать весь комментарий
04.09.2025 18:03 Ответить
ну ты я смотрю на большее здатен.псина безмозглая
показать весь комментарий
04.09.2025 19:07 Ответить
Смердючим кацапам слова не надавали йди на-х на болота гнида
показать весь комментарий
04.09.2025 19:22 Ответить
правильно кацап.заглохни
показать весь комментарий
04.09.2025 19:32 Ответить
Що перевзувся і включив гугл перекладач,та твою кацапську пику по ніку видно
александр лазебник це типу я ,а загалом х.. зна що....
показать весь комментарий
04.09.2025 19:42 Ответить
Трамп, як прекрасний тискун та анансуватель у світі пообіцяв анансувати тиск?Десь за два тиждня анансує, ні як не пізднійше.
показать весь комментарий
04.09.2025 18:00 Ответить
Цікаво, а сьогодні Трамп точно усвідомлює, що він з Зеленським розмовляв, а не з путіним?😂🤣🤣🤣
показать весь комментарий
04.09.2025 18:01 Ответить
2 дебіла поговорили
показать весь комментарий
04.09.2025 18:07 Ответить
Вибачте, но не можливо тиск на росію з таким підходом, там ми тиснемо, а там співпрацюємо, бо без цього ніяк.
показать весь комментарий
04.09.2025 18:10 Ответить
тобто нхя навіть не пообіцяв для інформування - ну може цей на краще... А ось шо воно скаже своїм журнашлюхам, не переплутавши прізвища ХЛОПЧАКІВ У ПІСОЧНИЦІ - то вже буде інтригою
показать весь комментарий
04.09.2025 18:19 Ответить
Говорити можна до нових віників - Трамп буде тиснути? - на Україну
показать весь комментарий
04.09.2025 18:19 Ответить
Як Трамп "тисне" всі бачать ,не знаю чи Америка ще мала такого нікчемного ,самозакоханого президента ? за остані сто років точно чогось подібного не було.
показать весь комментарий
04.09.2025 18:27 Ответить
Нічого корисного від Зеленського Трамп апріорі не міг взяти для себе. Буде і далі заявляти, що ***** його кореш і що він хоче миру.
показать весь комментарий
04.09.2025 18:33 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/vitkoff-nol-messendzher-eto-pozicziya-trampa/ Олег Пономарь:
Относительно того, что Виткофф покинул заседание Коалиции в Париже через 20 минут после его начала (см. фото, ссиль, на выражение его лица). Потому-что Виткофф - ноль, просто мессенджер Трампа.
Начнем с того, что Виткофф среди союзников Украины считает себя чужим и чувствует себя чужим. Он не понимает Украину, он не любит Украину. Он чувствует себя своим и как дома в Москве, в Кремле. Россия ментально его родина.
Вопрос Донбасса - Это ключевой момент, это главный камень преткновения. Виткофф искренне верит Путину и искренне считает, что в Украине наступит мир, если ВСУ уйдут с Донбасса. Он искренне не понимает и злится - почему Украина и европейские союзники упорствуют и упрямятся, когда сделку можно заключить хоть сегодня, согласись Украина.
Поэтому у него и такое лицо, поэтому он и ушел - когда слышит НЕТ.
Но важно понимать главную вещь (так как в соцсетях демонизируют Виткоффа как будто он что-то решает). Виткофф - абсолютный ноль. Всё, что он ретранслирует, - это мысли, идеи и предложения Трампа. Всё, что я написал в отношении Донбасса, - это позиция Трампа и Виткофф - только мессенджер.
Трамп верит в то, что сделка у него в кармане, если Украина уйдет с Донбасса. Трамп не понимает и Трамп злится.
Важно это понимать.
показать весь комментарий
04.09.2025 18:36 Ответить
 
 