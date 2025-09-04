С Трампом обсудили давление на Россию, чтобы принудить ее к миру, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом 4 сентября обсуждались возможности дополнительного давления на Россию.

Об этом сказал глава государства во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы говорили с президентом Трампом, мы благодарим за поддержку. Длительный разговор, детальный, о том, как подталкивать ситуацию к миру. Мы обсудили различные опции, самое главное - это давление, чтобы сильными мерами, в том числе экономическими, принудить к прекращению войны. Ключ к миру - лишение российской машины, российской машины войны, денег, лишение ресурсов", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что на встрече "Коалиции желающих" все согласились, что Россия отвергает любую мирную инициативу.

