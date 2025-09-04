С Трампом обсудили давление на Россию, чтобы принудить ее к миру, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом 4 сентября обсуждались возможности дополнительного давления на Россию.
Об этом сказал глава государства во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня мы говорили с президентом Трампом, мы благодарим за поддержку. Длительный разговор, детальный, о том, как подталкивать ситуацию к миру. Мы обсудили различные опции, самое главное - это давление, чтобы сильными мерами, в том числе экономическими, принудить к прекращению войны. Ключ к миру - лишение российской машины, российской машины войны, денег, лишение ресурсов", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что на встрече "Коалиции желающих" все согласились, что Россия отвергает любую мирную инициативу.
александр лазебник
Относительно того, что Виткофф покинул заседание Коалиции в Париже через 20 минут после его начала (см. фото, ссиль, на выражение его лица). Потому-что Виткофф - ноль, просто мессенджер Трампа.
Начнем с того, что Виткофф среди союзников Украины считает себя чужим и чувствует себя чужим. Он не понимает Украину, он не любит Украину. Он чувствует себя своим и как дома в Москве, в Кремле. Россия ментально его родина.
Вопрос Донбасса - Это ключевой момент, это главный камень преткновения. Виткофф искренне верит Путину и искренне считает, что в Украине наступит мир, если ВСУ уйдут с Донбасса. Он искренне не понимает и злится - почему Украина и европейские союзники упорствуют и упрямятся, когда сделку можно заключить хоть сегодня, согласись Украина.
Поэтому у него и такое лицо, поэтому он и ушел - когда слышит НЕТ.
Но важно понимать главную вещь (так как в соцсетях демонизируют Виткоффа как будто он что-то решает). Виткофф - абсолютный ноль. Всё, что он ретранслирует, - это мысли, идеи и предложения Трампа. Всё, что я написал в отношении Донбасса, - это позиция Трампа и Виткофф - только мессенджер.
Трамп верит в то, что сделка у него в кармане, если Украина уйдет с Донбасса. Трамп не понимает и Трамп злится.
Важно это понимать.