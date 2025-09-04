УКР
Із Трампом обговорили тиск на Росію, щоб примусити її до миру, - Зеленський

Зеленський розповів деталі розмови з Трампом 4 вересня

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час телефонної розмови із лідером США Дональдом Трампом 4 вересня обговорювалися можливості додаткового тиску на Росію.

Про це сказав голова держави під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Сьогодні ми говорили з президентом Трампом, ми дякуємо за підтримку. Тривала розмова, детальна, про те, як підштовхувати ситуацію до миру. Ми обговорили різні опції, найголовніше – це тиск, щоб сильними заходами, зокрема економічними, змусити до припинення війни. Ключ до миру – позбавлення російської машини, російської машини війни, грошей, позбавлення ресурсів", - наголосив Зеленський.

Він додав, що на зустрічі "Коаліції охочих" усі погодилися, що Росія відкидає будь-яку мирну ініціативу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп, Зеленський та лідери країн Європи розпочали розмову, - ЗМІ

Зеленський Володимир (25358) росія (67513) Трамп Дональд (7054) війна в Україні (6009)
"обговорили"...це усе на що здатний зе лідор ...
04.09.2025 17:59 Відповісти
Нажаль, це все на що здатна та руда американська нікчема.
04.09.2025 18:03 Відповісти
Трамп, як прекрасний тискун та анансуватель у світі пообіцяв анансувати тиск?Десь за два тиждня анансує, ні як не пізднійше.
04.09.2025 18:00 Відповісти
Цікаво, а сьогодні Трамп точно усвідомлює, що він з Зеленським розмовляв, а не з путіним?😂🤣🤣🤣
04.09.2025 18:01 Відповісти
2 дебіла поговорили
04.09.2025 18:07 Відповісти
Вибачте, но не можливо тиск на росію з таким підходом, там ми тиснемо, а там співпрацюємо, бо без цього ніяк.
04.09.2025 18:10 Відповісти
 
 