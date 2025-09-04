Із Трампом обговорили тиск на Росію, щоб примусити її до миру, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час телефонної розмови із лідером США Дональдом Трампом 4 вересня обговорювалися можливості додаткового тиску на Росію.

Про це сказав голова держави під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми говорили з президентом Трампом, ми дякуємо за підтримку. Тривала розмова, детальна, про те, як підштовхувати ситуацію до миру. Ми обговорили різні опції, найголовніше – це тиск, щоб сильними заходами, зокрема економічними, змусити до припинення війни. Ключ до миру – позбавлення російської машини, російської машини війни, грошей, позбавлення ресурсів", - наголосив Зеленський.

Він додав, що на зустрічі "Коаліції охочих" усі погодилися, що Росія відкидає будь-яку мирну ініціативу.

