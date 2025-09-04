УКР
Трамп, Зеленський та лідери країн Європи розпочали розмову, - ЗМІ

Розмова Трампа із Зеленським та лідерами Європи 4 вересня

У четвер, 4 вересня, президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський та європейські лідери проводять спільну конференцію за результатами засідання "Коаліції охочих".

Про це пишуть Bloomberg та Deutsche Welle, передає Цензор.НЕТ.

"Відеоконференція між американським президентом, його українським колегою та провідними європейськими лідерами, які закликають Вашингтон посилити тиск на Росію, розпочалася", - повідомив Єлисейський палац, цитують ЗМІ.

Лідери "Коаліції охочих" – близько тридцяти країн, переважно європейських, які надають військову підтримку Україні – попередньо зібралися, щоб остаточно узгодити гарантії безпеки для Києва.

Володимир Зеленський також провів у середині дня переговори зі спеціальним посланцем американського президента Стівом Віткоффом на полях зустрічі в Парижі.

Європа (1986) Зеленський Володимир (25358) Трамп Дональд (7054) Коаліція охочих (47)
Топ коментарі
+5
показати весь коментар
04.09.2025 15:47 Відповісти
+2
взагалі-то пацієнт там тільки Зеленьський, бо проблеми в його країні, а не у США та Європи
показати весь коментар
04.09.2025 15:54 Відповісти
+2
так проблеми у нас. Може скажеш через кого?
показати весь коментар
04.09.2025 15:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
04.09.2025 15:46 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2025 15:47 Відповісти
консиліум лікарів біля розумово хворого Доні - два тижня
показати весь коментар
04.09.2025 15:48 Відповісти
взагалі-то пацієнт там тільки Зеленьський, бо проблеми в його країні, а не у США та Європи
показати весь коментар
04.09.2025 15:54 Відповісти
так проблеми у нас. Може скажеш через кого?
показати весь коментар
04.09.2025 15:57 Відповісти
Через вибір мудрого наріту в 2019 році. Чи може Трамп винний в цьому усьому що зараз відбувається? Трамп хоть і дурачок, але він казав, каже і буде казати, те що думають усі американські президенти, але сцють це зробити. Як там по класику: "що у БАйдена на умє, то у Трампа на язикє"
показати весь коментар
04.09.2025 16:07 Відповісти
Ты кого выбирал в 2019 году ? Если не очень интимное ...
показати весь коментар
04.09.2025 16:15 Відповісти
Голосував за Порошенка!!!
показати весь коментар
04.09.2025 16:16 Відповісти
Та підлога - ботяра на онлайнперекладачі. Там у фразі типова для перекладачів з кацапської на українську помилка.
показати весь коментар
04.09.2025 16:08 Відповісти
- Так он называл меня жёлтой рыбой?
- Да! Да! Рыбой! И ещё червяком! Земляным червяком!
- Он называл меня пятнистой лягушкой?
- Да! Да! Лягушкой! И ещё земляным червяком!
показати весь коментар
04.09.2025 15:50 Відповісти
А Зеля промахнулся !
показати весь коментар
04.09.2025 15:53 Відповісти
Бестолку что то объяснять деду. Оно конченое
показати весь коментар
04.09.2025 15:54 Відповісти
Про початок постачання з початку жовтня запланованих й вже оплачених Європою 800 млн дол ERAM - 3550 шт вже відомо не лише як вкид з Мердоківського респівського видання WSJ ще 11 днів тому ... А й з інших джерел . Можете послухати ось тут нижче за посиланнями - вчорашнє свіжіше.
показати весь коментар
04.09.2025 16:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=f2Mr3keXiGk&t=2434s https://www.youtube.com/watch?v=f2Mr3keXiGk&t=https://www.youtube.com/watch?v=9gPKxdcK6Ps 2434s


https://www.youtube.com/watch?v=9gPKxdcK6Ps

головне щоб США не дали заборону на використання того, що вже закуповує ЄС -на ERAM
показати весь коментар
04.09.2025 16:08 Відповісти
«Передай мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, поки ви змовляєтесь проти Сполучених Штатів Америки.»

Це цитата рудого діда не просто так ... Якщо він кричатиме -даємо роботу робітникам військовопромисловго комплексу робити на мільярд доларів ракети а Європі забороняти їх давати Україні або Україні забороняти лупити ними - то в США вже не та атмосфера . Він нещодавно провів зі своїм крилом МАГА саме на цю тему зустріч - послухайте на моїх посиланнях вище
показати весь коментар
04.09.2025 16:21 Відповісти
Значить, скоро буде припинення вогню і хоч якийсь мир. Про перемогу мови вже дванадцятий рік не йдеться.
показати весь коментар
04.09.2025 16:01 Відповісти
""...хоч якийсь мир"". И какой мир тебе хочется ?
показати весь коментар
04.09.2025 16:17 Відповісти
Справедливий.
показати весь коментар
04.09.2025 16:24 Відповісти
Завдяки старому самовдоволеному блазню відбувається повним ходом формування антидемократичної коаліції, котра вже почала діяти. На виправлення його "дуже чудових" перемовин, людство буде змушене витрачати десятирічча.
показати весь коментар
04.09.2025 16:03 Відповісти
Зеля, как всєгда обосрьотся.
показати весь коментар
04.09.2025 16:04 Відповісти
А вдруг ... Что-то снизойдет ... Хотя скорее, как всегда - "... в устаревшем значении это может означать буквальное схождение вниз""
показати весь коментар
04.09.2025 16:21 Відповісти
Балачки
показати весь коментар
04.09.2025 16:06 Відповісти
Можливо, і про Крупу та Міндіча, хоть словечко закинуть!! Страждальці, святі ПаХАРІ …
показати весь коментар
04.09.2025 16:15 Відповісти
ну, ми побачимо що станеться, будуть дуже, дуже серйозні наслідки, бо, для танго треба двоє, що? двоє? так так, побачимо що станеться через 2 тижні..
показати весь коментар
04.09.2025 16:18 Відповісти
 
 