Трамп, Зеленський та лідери країн Європи розпочали розмову, - ЗМІ
У четвер, 4 вересня, президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський та європейські лідери проводять спільну конференцію за результатами засідання "Коаліції охочих".
Про це пишуть Bloomberg та Deutsche Welle, передає Цензор.НЕТ.
"Відеоконференція між американським президентом, його українським колегою та провідними європейськими лідерами, які закликають Вашингтон посилити тиск на Росію, розпочалася", - повідомив Єлисейський палац, цитують ЗМІ.
Лідери "Коаліції охочих" – близько тридцяти країн, переважно європейських, які надають військову підтримку Україні – попередньо зібралися, щоб остаточно узгодити гарантії безпеки для Києва.
Володимир Зеленський також провів у середині дня переговори зі спеціальним посланцем американського президента Стівом Віткоффом на полях зустрічі в Парижі.
