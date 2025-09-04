Зеленський залишив Єлисейський палац після зустрічі "Коаліції охочих": очікується дзвінок Трампу
Зустріч "Коаліції охочих", що відбулася 4 вересня у Парижі, завершилася.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Зазначається, що президент України Володимир Зеленський залишив Єлисейський палац. Попереду у глави держави підготовча зустріч до дзвінка президентові США Дональду Трампу, запланованого на 15:00 за київським часом. Також очікується зустріч із спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.
За неофіційними даними, у розмові з Трампом братимуть участь учасники поїздки до Вашингтону в серпні.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон та інші європейські лідери проведуть розмову з президентом США Дональдом Трампом у четвер, після саміту "Коаліції охочих".
Занавес
Дата
Заява Макрона
16 серпня
Заклик продовжувати підтримувати Україну та тиск на Росію.
29 серпня
Попередження: якщо Путін не зустрінеться з Зеленським - санкції обов'язкові.
29 серпня (Reuters)
Підкреслення, що Путін може "провести" Трампа, уникнувши зобов'язань по зустрічі.
16 серпня (спільна заява)
Підтримка гарантій безпеки для України, без зміни кордонів силою.
А якщо війна скінчиться ( або заморозиться ) - то хіба тоді буде ЛІДОРУ добре ? Всі візити на Захід припиняються , треба буде йти на вибори , робити звіт за свою потужну працю з 2019 року та ще й політичні конкуренти потягнуть на СТАДІОН звітувати та відповідати на різні питання ... це просто ЖАХ ! Краще вже нескінчена ВІЙНА, вона і безпечніше для ЛІДОРА, ніж мир чи перемир'є!
Скільки ж, ОВТ для невідкладних потреб Захисникам України, мабуть, не буде закуплено???
Геть «забігалися», зеленський з єрмаком??? по Світу, з отими самітами мір-мір… і про величне асфальтування України, забули!!!???