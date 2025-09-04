УКР
Зеленський залишив Єлисейський палац після зустрічі "Коаліції охочих": очікується дзвінок Трампу

Зеленський прокоментував зустріч Коаліції охочих

Зустріч "Коаліції охочих", що відбулася 4 вересня у Парижі, завершилася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський залишив Єлисейський палац. Попереду у глави держави підготовча зустріч до дзвінка президентові США Дональду Трампу, запланованого на 15:00 за київським часом. Також очікується зустріч із спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

За неофіційними даними, у розмові з Трампом братимуть участь учасники поїздки до Вашингтону в серпні.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон та інші європейські лідери проведуть розмову з президентом США Дональдом Трампом у четвер, після саміту "Коаліції охочих".

Зеленський Володимир (25358) Трамп Дональд (7054) Коаліція охочих (47)
+6
Похотіли і розійшлися до наступноі зустрічі на якій знову будуть вже рішучіше хотіти. Але щодо рішучості то це не точно.
04.09.2025 14:46 Відповісти
+3
Макарон это вообще не о чем балабол. Никакого влияния в мире только ржач.
04.09.2025 15:01 Відповісти
+2
обісЦять... выставить за дверь.
Занавес
04.09.2025 14:35 Відповісти
обісЦять... выставить за дверь.
Занавес
04.09.2025 14:35 Відповісти
Трамп поможи - мене взули!
04.09.2025 14:35 Відповісти
Макарон это вообще не о чем балабол. Никакого влияния в мире только ржач.
04.09.2025 15:01 Відповісти
Макарон був єдиним з європейського десанту в білому домі після Аляски , котрий виказав СВОЄ фе тому що там відбулося ..
04.09.2025 15:26 Відповісти
нажаль ЦН не пропускає групове фото лідерів ЄС та Трампа у Білому ДОМІ 16 серпня, тільки Макарон та Стубб зі злими виразами обличчя , та обоє тримають один руку кишені другий руки поза спиною... не відповідно церемоніальному статуту- це нея це психолог так підмітив, а потім одразу жорсткі вислови Макрона в Х і тд і тп ... Й він букв першим поки світ роздуплився що Путін усіх там сдєлал...через Трампа

Дата

Заява Макрона

16 серпня

Заклик продовжувати підтримувати Україну та тиск на Росію.

29 серпня

Попередження: якщо Путін не зустрінеться з Зеленським - санкції обов'язкові.

29 серпня (Reuters)

Підкреслення, що Путін може "провести" Трампа, уникнувши зобов'язань по зустрічі.

16 серпня (спільна заява)

Підтримка гарантій безпеки для України, без зміни кордонів силою.
04.09.2025 15:40 Відповісти
Може попри це покинув би Україну?
04.09.2025 14:45 Відповісти
Похотіли і розійшлися до наступноі зустрічі на якій знову будуть вже рішучіше хотіти. Але щодо рішучості то це не точно.
04.09.2025 14:46 Відповісти
А лапотное все о своем. Брысь с украины уродцы
04.09.2025 15:02 Відповісти
а дверима грюкнув? ну шо ж він так скромно!
04.09.2025 15:08 Відповісти
04.09.2025 15:33 Відповісти
ЛІДОР в своїй воєнній стихії - постійні закордонні візити зі свитою ... гарні готелі, смачна їжа, чудовий шопінг , зустрічі з поважними політичними панами, відосики , інтерв'ю -ТАКА КРАСА.

А якщо війна скінчиться ( або заморозиться ) - то хіба тоді буде ЛІДОРУ добре ? Всі візити на Захід припиняються , треба буде йти на вибори , робити звіт за свою потужну працю з 2019 року та ще й політичні конкуренти потягнуть на СТАДІОН звітувати та відповідати на різні питання ... це просто ЖАХ ! Краще вже нескінчена ВІЙНА, вона і безпечніше для ЛІДОРА, ніж мир чи перемир'є!
04.09.2025 15:15 Відповісти
Мобілізація в Україні не припиниться, навіть якщо завтра буде припинення вогню, - Паліса Джерело: https://censor.net/ua/n3571923
04.09.2025 15:19 Відповісти
ну там, скоромно, по умовчанню - мобілізація саме кого? з широкого кола осіб не припиниться ((
04.09.2025 16:29 Відповісти
импотенты разошлись
04.09.2025 15:52 Відповісти
Хоть би через ці балачки у Єлісєському палаці, тамне забув зеленський за міндіча з шурмою та шифирів-недострєльонних, слово молвити! Як не як, а 8 млрд дол, це ж вам, не лантух старої макухи вкрасти!!
Скільки ж, ОВТ для невідкладних потреб Захисникам України, мабуть, не буде закуплено???
Геть «забігалися», зеленський з єрмаком??? по Світу, з отими самітами мір-мір… і про величне асфальтування України, забули!!!???
04.09.2025 15:55 Відповісти
 
 