Зеленський залишив Єлисейський палац після зустрічі "Коаліції охочих": очікується дзвінок Трампу

Зустріч "Коаліції охочих", що відбулася 4 вересня у Парижі, завершилася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський залишив Єлисейський палац. Попереду у глави держави підготовча зустріч до дзвінка президентові США Дональду Трампу, запланованого на 15:00 за київським часом. Також очікується зустріч із спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

За неофіційними даними, у розмові з Трампом братимуть участь учасники поїздки до Вашингтону в серпні.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон та інші європейські лідери проведуть розмову з президентом США Дональдом Трампом у четвер, після саміту "Коаліції охочих".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустріч "Коаліції охочих" триває. Наповнюємо реальним змістом гарантії безпеки, - Зеленський. ВIДЕО