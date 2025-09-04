УКР
Зустріч "Коаліції охочих" триває. Наповнюємо реальним змістом гарантії безпеки, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі триває зустріч "Коаліції охочих".

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Наповнюємо реальним змістом гарантії безпеки для України довгостроково та забезпечуємо підтримку для наших Сил оборони України зараз", - зазначив він.

Читайте: Віткофф проведе окрему зустріч із Зеленським у Парижі, - ЗМІ

Зеленський Володимир (25358) Коаліція охочих (47)
+9
Той хто реально вірить, що расійський актор третьосортного криворізького шапіто, що грав членом на роялі, виступав у саунах для олігархів, називав Україну повією, виправдовував своїм ротом збройний напад московії, пересуваючи кордони України та ухилявся від призову на захист країни - стане успішним головнокомандувачем, призначить талановитих військових на керівні посади, організує виробництво вітчизняних балістичних ракет, створить ефективну ППО та ПРО, забезпечить вступ країни до НАТО та ЄС, або підпише безпрецендентні гарантії безпеки - це або ідіот, або ворог.
04.09.2025 13:32 Відповісти
+7
Весь 2023 р підписували підписами договори безпеки . По марафону криком кричали -супер !!!

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

Не достатньо ?
04.09.2025 13:32 Відповісти
+6
"Наповнюємо реальним змістом" - словесним гівном )))
04.09.2025 13:36 Відповісти
Навалюють! - Зеля
04.09.2025 13:22 Відповісти
04.09.2025 13:32 Відповісти
Туск обідився, обіймів не було як з усіма іньшими.
04.09.2025 13:31 Відповісти
Вітьок збоку сидить - подвійний агент ботоксного і рижого .

Це щоб з перших вуст доносити інфу старим телепкам ?
04.09.2025 13:34 Відповісти
Що за Вітьок?
04.09.2025 13:37 Відповісти
04.09.2025 14:13 Відповісти
04.09.2025 13:32 Відповісти
101%
04.09.2025 13:38 Відповісти
04.09.2025 13:36 Відповісти
А какже "формула мира" и многочисленные саммиты за счет Украины? Пшик? Как миллион дерев,смартфоны каждой бабушке?
04.09.2025 13:46 Відповісти
а крымскую платформу забыли!?
04.09.2025 14:50 Відповісти
Наповнюємо реальним 💩💩 💩 змістом гарантії безпеки, - Зеленський.
04.09.2025 13:51 Відповісти
заседание импотентов продолжается
04.09.2025 13:57 Відповісти
Якось після перегляду китайського шоу європейці стали міцніше тиснути руку Зеленському і навіть цілувати. Що страх робить з людьми…
04.09.2025 13:59 Відповісти
что твой кумир защищает Европу от китайцев и их друзей?
04.09.2025 14:49 Відповісти
Так з ранку ж казали шо закінчили, а по обіді вже триває?
04.09.2025 14:36 Відповісти
Что ты можешь наполнять?Кроме своих карманов.
04.09.2025 16:14 Відповісти
Та скіки ти можеш брехати, гвидон зеленошкірий. А доти поки вся армія не опинеться у тюрьмі, на 5 років за СЗЧ.
04.09.2025 16:14 Відповісти
 
 