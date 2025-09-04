Встреча "Коалиции желающих" продолжается. Наполняем реальным содержанием гарантии безопасности, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас продолжается встреча "Коалиции желающих".
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Наполняем реальным содержанием гарантии безопасности для Украины долгосрочно и обеспечиваем поддержку для наших Сил обороны Украины сейчас", - отметил он.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Не достатньо ?
Це щоб з перших вуст доносити інфу старим телепкам ?