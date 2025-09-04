Встреча "Коалиции желающих" продолжается. Наполняем реальным содержанием гарантии безопасности, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас продолжается встреча "Коалиции желающих".

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Наполняем реальным содержанием гарантии безопасности для Украины долгосрочно и обеспечиваем поддержку для наших Сил обороны Украины сейчас", - отметил он.

Читайте: Уиткофф проведет отдельную встречу с Зеленским в Париже, - СМИ