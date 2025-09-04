РУС
Новости Встреча коалиции желающих
782 13

Встреча "Коалиции желающих" продолжается. Наполняем реальным содержанием гарантии безопасности, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас продолжается встреча "Коалиции желающих".

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Наполняем реальным содержанием гарантии безопасности для Украины долгосрочно и обеспечиваем поддержку для наших Сил обороны Украины сейчас", - отметил он.

Читайте: Уиткофф проведет отдельную встречу с Зеленским в Париже, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (21814) Коалиция желающих (46)
Топ комментарии
+6
Той хто реально вірить, що расійський актор третьосортного криворізького шапіто, що грав членом на роялі, виступав у саунах для олігархів, називав Україну повією, виправдовував своїм ротом збройний напад московії, пересуваючи кордони України та ухилявся від призову на захист країни - стане успішним головнокомандувачем, призначить талановитих військових на керівні посади, організує виробництво вітчизняних балістичних ракет, створить ефективну ППО та ПРО, забезпечить вступ країни до НАТО та ЄС, або підпише безпрецендентні гарантії безпеки - це або ідіот, або ворог.
показать весь комментарий
04.09.2025 13:32 Ответить
+5
Весь 2023 р підписували підписами договори безпеки . По марафону криком кричали -супер !!!

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

Не достатньо ?
показать весь комментарий
04.09.2025 13:32 Ответить
+2
"Наповнюємо реальним змістом" - словесним гівном )))
показать весь комментарий
04.09.2025 13:36 Ответить
Навалюють! - Зеля
показать весь комментарий
04.09.2025 13:22 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2025 13:32 Ответить
Туск обідився, обіймів не було як з усіма іньшими.
показать весь комментарий
04.09.2025 13:31 Ответить
Вітьок збоку сидить - подвійний агент ботоксного і рижого .

Це щоб з перших вуст доносити інфу старим телепкам ?
показать весь комментарий
04.09.2025 13:34 Ответить
Що за Вітьок?
показать весь комментарий
04.09.2025 13:37 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2025 14:13 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2025 13:32 Ответить
101%
показать весь комментарий
04.09.2025 13:38 Ответить
"Наповнюємо реальним змістом" - словесним гівном )))
показать весь комментарий
04.09.2025 13:36 Ответить
А какже "формула мира" и многочисленные саммиты за счет Украины? Пшик? Как миллион дерев,смартфоны каждой бабушке?
показать весь комментарий
04.09.2025 13:46 Ответить
Наповнюємо реальним 💩💩 💩 змістом гарантії безпеки, - Зеленський.
показать весь комментарий
04.09.2025 13:51 Ответить
заседание импотентов продолжается
показать весь комментарий
04.09.2025 13:57 Ответить
Якось після перегляду китайського шоу європейці стали міцніше тиснути руку Зеленському і навіть цілувати. Що страх робить з людьми…
показать весь комментарий
04.09.2025 13:59 Ответить
 
 