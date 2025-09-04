Зеленский покинул Елисейский дворец после встречи "Коалиции желающих": ожидается звонок Трампу

Встреча "Коалиции желающих", состоявшаяся 4 сентября в Париже, завершилась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"ЕП".

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский покинул Елисейский дворец. Впереди у главы государства - подготовительная встреча к звонку президенту США Дональду Трампу, запланированному на 15:00 по киевскому времени. Также ожидается встреча со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

По неофициальным данным, в разговоре с Трампом будут участвовать участники поездки в Вашингтон в августе.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры проведут разговор с президентом США Дональдом Трампом в четверг, после саммита "Коалиции желающих".

