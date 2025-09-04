РУС
Зеленский покинул Елисейский дворец после встречи "Коалиции желающих": ожидается звонок Трампу

Зеленский прокомментировал встречу Коалиции желающих

Встреча "Коалиции желающих", состоявшаяся 4 сентября в Париже, завершилась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"ЕП".

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский покинул Елисейский дворец. Впереди у главы государства - подготовительная встреча к звонку президенту США Дональду Трампу, запланированному на 15:00 по киевскому времени. Также ожидается встреча со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

По неофициальным данным, в разговоре с Трампом будут участвовать участники поездки в Вашингтон в августе.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры проведут разговор с президентом США Дональдом Трампом в четверг, после саммита "Коалиции желающих".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча "Коалиции желающих" продолжается. Наполняем реальным содержанием гарантии безопасности, - Зеленский. ВИДЕО

+7
Похотіли і розійшлися до наступноі зустрічі на якій знову будуть вже рішучіше хотіти. Але щодо рішучості то це не точно.
04.09.2025 14:46 Ответить
+3
+3
ЛІДОР в своїй воєнній стихії - постійні закордонні візити зі свитою ... гарні готелі, смачна їжа, чудовий шопінг , зустрічі з поважними політичними панами, відосики , інтерв'ю -ТАКА КРАСА.

А якщо війна скінчиться ( або заморозиться ) - то хіба тоді буде ЛІДОРУ добре ? Всі візити на Захід припиняються , треба буде йти на вибори , робити звіт за свою потужну працю з 2019 року та ще й політичні конкуренти потягнуть на СТАДІОН звітувати та відповідати на різні питання ... це просто ЖАХ ! Краще вже нескінчена ВІЙНА, вона і безпечніше для ЛІДОРА, ніж мир чи перемир'є!
04.09.2025 15:15 Ответить
обісЦять... выставить за дверь.
Занавес
04.09.2025 14:35 Ответить
Трамп поможи - мене взули!
04.09.2025 14:35 Ответить
Макарон був єдиним з європейського десанту в білому домі після Аляски , котрий виказав СВОЄ фе тому що там відбулося ..
04.09.2025 15:26 Ответить
нажаль ЦН не пропускає групове фото лідерів ЄС та Трампа у Білому ДОМІ 16 серпня, тільки Макарон та Стубб зі злими виразами обличчя , та обоє тримають один руку кишені другий руки поза спиною... не відповідно церемоніальному статуту- це нея це психолог так підмітив, а потім одразу жорсткі вислови Макрона в Х і тд і тп ... Й він букв першим поки світ роздуплився що Путін усіх там сдєлал...через Трампа

Дата

Заява Макрона

16 серпня

Заклик продовжувати підтримувати Україну та тиск на Росію.

29 серпня

Попередження: якщо Путін не зустрінеться з Зеленським - санкції обов'язкові.

29 серпня (Reuters)

Підкреслення, що Путін може "провести" Трампа, уникнувши зобов'язань по зустрічі.

16 серпня (спільна заява)

Підтримка гарантій безпеки для України, без зміни кордонів силою.
04.09.2025 15:40 Ответить
Може попри це покинув би Україну?
04.09.2025 14:45 Ответить
А лапотное все о своем. Брысь с украины уродцы
04.09.2025 15:02 Ответить
а дверима грюкнув? ну шо ж він так скромно!
04.09.2025 15:08 Ответить
04.09.2025 15:33 Ответить
Мобілізація в Україні не припиниться, навіть якщо завтра буде припинення вогню, - Паліса Джерело: https://censor.net/ua/n3571923
04.09.2025 15:19 Ответить
ну там, скоромно, по умовчанню - мобілізація саме кого? з широкого кола осіб не припиниться ((
04.09.2025 16:29 Ответить
импотенты разошлись
04.09.2025 15:52 Ответить
Хоть би через ці балачки у Єлісєському палаці, тамне забув зеленський за міндіча з шурмою та шифирів-недострєльонних, слово молвити! Як не як, а 8 млрд дол, це ж вам, не лантух старої макухи вкрасти!!
Скільки ж, ОВТ для невідкладних потреб Захисникам України, мабуть, не буде закуплено???
Геть «забігалися», зеленський з єрмаком??? по Світу, з отими самітами мір-мір… і про величне асфальтування України, забули!!!???
04.09.2025 15:55 Ответить
 
 