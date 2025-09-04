Зеленский покинул Елисейский дворец после встречи "Коалиции желающих": ожидается звонок Трампу
Встреча "Коалиции желающих", состоявшаяся 4 сентября в Париже, завершилась.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"ЕП".
Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский покинул Елисейский дворец. Впереди у главы государства - подготовительная встреча к звонку президенту США Дональду Трампу, запланированному на 15:00 по киевскому времени. Также ожидается встреча со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.
По неофициальным данным, в разговоре с Трампом будут участвовать участники поездки в Вашингтон в августе.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры проведут разговор с президентом США Дональдом Трампом в четверг, после саммита "Коалиции желающих".
Занавес
Дата
Заява Макрона
16 серпня
Заклик продовжувати підтримувати Україну та тиск на Росію.
29 серпня
Попередження: якщо Путін не зустрінеться з Зеленським - санкції обов'язкові.
29 серпня (Reuters)
Підкреслення, що Путін може "провести" Трампа, уникнувши зобов'язань по зустрічі.
16 серпня (спільна заява)
Підтримка гарантій безпеки для України, без зміни кордонів силою.
А якщо війна скінчиться ( або заморозиться ) - то хіба тоді буде ЛІДОРУ добре ? Всі візити на Захід припиняються , треба буде йти на вибори , робити звіт за свою потужну працю з 2019 року та ще й політичні конкуренти потягнуть на СТАДІОН звітувати та відповідати на різні питання ... це просто ЖАХ ! Краще вже нескінчена ВІЙНА, вона і безпечніше для ЛІДОРА, ніж мир чи перемир'є!
Скільки ж, ОВТ для невідкладних потреб Захисникам України, мабуть, не буде закуплено???
Геть «забігалися», зеленський з єрмаком??? по Світу, з отими самітами мір-мір… і про величне асфальтування України, забули!!!???