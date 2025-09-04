РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8783 посетителя онлайн
Новости Встреча коалиции желающих Разговор Зеленского и Трампа
2 756 31

Трамп, Зеленский и лидеры стран Европы начали разговор, - СМИ

Разговор Трампа с Зеленским и лидерами Европы 4 сентября

В четверг, 4 сентября, президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры проводят совместную конференцию по результатам заседания "Коалиции желающих".

Об этом пишут Bloomberg и Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

"Видеоконференция между американским президентом, его украинским коллегой и ведущими европейскими лидерами, которые призывают Вашингтон усилить давление на Россию, началась", - сообщил Елисейский дворец, цитируют СМИ.

Лидеры "Коалиции желающих" - около тридцати стран, преимущественно европейских, которые оказывают военную поддержку Украине - предварительно собрались, чтобы окончательно согласовать гарантии безопасности для Киева.

Владимир Зеленский также провел в середине дня переговоры со специальным посланником американского президента Стивом Уиткоффом на полях встречи в Париже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский покинул Елисейский дворец после встречи "Коалиции желающих": ожидается звонок Трампу

Автор: 

Европа (2010) Зеленский Владимир (21814) Трамп Дональд (6526) Коалиция желающих (46)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
показать весь комментарий
04.09.2025 15:47 Ответить
+6
показать весь комментарий
04.09.2025 15:46 Ответить
+4
так проблеми у нас. Може скажеш через кого?
показать весь комментарий
04.09.2025 15:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
04.09.2025 15:46 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2025 15:47 Ответить
консиліум лікарів біля розумово хворого Доні - два тижня
показать весь комментарий
04.09.2025 15:48 Ответить
взагалі-то пацієнт там тільки Зеленьський, бо проблеми в його країні, а не у США та Європи
показать весь комментарий
04.09.2025 15:54 Ответить
так проблеми у нас. Може скажеш через кого?
показать весь комментарий
04.09.2025 15:57 Ответить
Через вибір мудрого наріту в 2019 році. Чи може Трамп винний в цьому усьому що зараз відбувається? Трамп хоть і дурачок, але він казав, каже і буде казати, те що думають усі американські президенти, але сцють це зробити. Як там по класику: "що у БАйдена на умє, то у Трампа на язикє"
показать весь комментарий
04.09.2025 16:07 Ответить
Ты кого выбирал в 2019 году ? Если не очень интимное ...
показать весь комментарий
04.09.2025 16:15 Ответить
Голосував за Порошенка!!!
показать весь комментарий
04.09.2025 16:16 Ответить
Та підлога - ботяра на онлайнперекладачі. Там у фразі типова для перекладачів з кацапської на українську помилка.
показать весь комментарий
04.09.2025 16:08 Ответить
вже немає сечі терпіти ці пекельні борошна 😀
показать весь комментарий
04.09.2025 17:17 Ответить
Проблеми у всієї Європи, яка могла б витрачати кошти на власний народ, а не фінансувати війну.
показать весь комментарий
04.09.2025 16:38 Ответить
- Так он называл меня жёлтой рыбой?
- Да! Да! Рыбой! И ещё червяком! Земляным червяком!
- Он называл меня пятнистой лягушкой?
- Да! Да! Лягушкой! И ещё земляным червяком!
показать весь комментарий
04.09.2025 15:50 Ответить
А Зеля промахнулся !
показать весь комментарий
04.09.2025 15:53 Ответить
Бестолку что то объяснять деду. Оно конченое
показать весь комментарий
04.09.2025 15:54 Ответить
Про початок постачання з початку жовтня запланованих й вже оплачених Європою 800 млн дол ERAM - 3550 шт вже відомо не лише як вкид з Мердоківського респівського видання WSJ ще 11 днів тому ... А й з інших джерел . Можете послухати ось тут нижче за посиланнями - вчорашнє свіжіше.
показать весь комментарий
04.09.2025 16:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=f2Mr3keXiGk&t=2434s https://www.youtube.com/watch?v=f2Mr3keXiGk&t=https://www.youtube.com/watch?v=9gPKxdcK6Ps 2434s


https://www.youtube.com/watch?v=9gPKxdcK6Ps

головне щоб США не дали заборону на використання того, що вже закуповує ЄС -на ERAM
показать весь комментарий
04.09.2025 16:08 Ответить
«Передай мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, поки ви змовляєтесь проти Сполучених Штатів Америки.»

Це цитата рудого діда не просто так ... Якщо він кричатиме -даємо роботу робітникам військовопромисловго комплексу робити на мільярд доларів ракети а Європі забороняти їх давати Україні або Україні забороняти лупити ними - то в США вже не та атмосфера . Він нещодавно провів зі своїм крилом МАГА саме на цю тему зустріч - послухайте на моїх посиланнях вище
показать весь комментарий
04.09.2025 16:21 Ответить
Значить, скоро буде припинення вогню і хоч якийсь мир. Про перемогу мови вже дванадцятий рік не йдеться.
показать весь комментарий
04.09.2025 16:01 Ответить
""...хоч якийсь мир"". И какой мир тебе хочется ?
показать весь комментарий
04.09.2025 16:17 Ответить
Справедливий.
показать весь комментарий
04.09.2025 16:24 Ответить
У меня и ***** очень разные понятия справедливости.
показать весь комментарий
04.09.2025 17:03 Ответить
Тоді чому ти не в окопі? Там би й обстоював свою справедливість.
показать весь комментарий
04.09.2025 17:26 Ответить
Завдяки старому самовдоволеному блазню відбувається повним ходом формування антидемократичної коаліції, котра вже почала діяти. На виправлення його "дуже чудових" перемовин, людство буде змушене витрачати десятирічча.
показать весь комментарий
04.09.2025 16:03 Ответить
Зеля, как всєгда обосрьотся.
показать весь комментарий
04.09.2025 16:04 Ответить
А вдруг ... Что-то снизойдет ... Хотя скорее, как всегда - "... в устаревшем значении это может означать буквальное схождение вниз""
показать весь комментарий
04.09.2025 16:21 Ответить
Балачки
показать весь комментарий
04.09.2025 16:06 Ответить
Можливо, і про Крупу та Міндіча, хоть словечко закинуть!! Страждальці, святі ПаХАРІ …
показать весь комментарий
04.09.2025 16:15 Ответить
ну, ми побачимо що станеться, будуть дуже, дуже серйозні наслідки, бо, для танго треба двоє, що? двоє? так так, побачимо що станеться через 2 тижні..
показать весь комментарий
04.09.2025 16:18 Ответить
...гвалтівник з ножем у горла жертви примушує її танцювати з ним танго?!
...збоченість це із кривавої серії садомазохизму, а не реальності, в якій жертва агрессії і обману причаються, відбивається, бороться за своє життя, волю, майбутнє ...
показать весь комментарий
04.09.2025 17:14 Ответить
 
 