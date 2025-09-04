Трамп, Зеленский и лидеры стран Европы начали разговор, - СМИ
В четверг, 4 сентября, президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры проводят совместную конференцию по результатам заседания "Коалиции желающих".
Об этом пишут Bloomberg и Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.
"Видеоконференция между американским президентом, его украинским коллегой и ведущими европейскими лидерами, которые призывают Вашингтон усилить давление на Россию, началась", - сообщил Елисейский дворец, цитируют СМИ.
Лидеры "Коалиции желающих" - около тридцати стран, преимущественно европейских, которые оказывают военную поддержку Украине - предварительно собрались, чтобы окончательно согласовать гарантии безопасности для Киева.
Владимир Зеленский также провел в середине дня переговоры со специальным посланником американского президента Стивом Уиткоффом на полях встречи в Париже.
головне щоб США не дали заборону на використання того, що вже закуповує ЄС -на ERAM
Це цитата рудого діда не просто так ... Якщо він кричатиме -даємо роботу робітникам військовопромисловго комплексу робити на мільярд доларів ракети а Європі забороняти їх давати Україні або Україні забороняти лупити ними - то в США вже не та атмосфера . Він нещодавно провів зі своїм крилом МАГА саме на цю тему зустріч - послухайте на моїх посиланнях вище
...збоченість це із кривавої серії садомазохизму, а не реальності, в якій жертва агрессії і обману причаються, відбивається, бороться за своє життя, волю, майбутнє ...