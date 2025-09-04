Трамп, Зеленский и лидеры стран Европы начали разговор, - СМИ

В четверг, 4 сентября, президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры проводят совместную конференцию по результатам заседания "Коалиции желающих".

Об этом пишут Bloomberg и Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

"Видеоконференция между американским президентом, его украинским коллегой и ведущими европейскими лидерами, которые призывают Вашингтон усилить давление на Россию, началась", - сообщил Елисейский дворец, цитируют СМИ.

Лидеры "Коалиции желающих" - около тридцати стран, преимущественно европейских, которые оказывают военную поддержку Украине - предварительно собрались, чтобы окончательно согласовать гарантии безопасности для Киева.

Владимир Зеленский также провел в середине дня переговоры со специальным посланником американского президента Стивом Уиткоффом на полях встречи в Париже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский покинул Елисейский дворец после встречи "Коалиции желающих": ожидается звонок Трампу