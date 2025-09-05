УКР
Новини Розмова Зеленського і Трампа
Трамп після розмови із Зеленським планує поговорити з Путіним: Ми ведемо дуже хороший діалог

Трамп планує поговорити з Путіним

Президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським планує найближчим часом поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Трамп сказав під час ексклюзивної вечері з керівниками найбільших світових ІТ-компаній у Білому домі в четвер увечері.

Так, Трампа задали запитали: "після сьогоднішнього телефонного дзвінка до президента України Зеленського чи плануєте ви найближчим часом поговорити з президентом Росії Путіним?"

"Так, буду. Ми ведемо дуже хороший діалог. Я врегулював сім воєн. Ту, яка, на мою думку, мала бути однією з найлегших... Ви знаєте це відчуття, коли думаєш, що щось буде легше. Виявляється, що це трохи складніше. Але та, яка, на мою думку, мала бути легшою, через мої стосунки з президентом Путіним, з Україною та все інше... Я думав, що це буде катастрофа між Росією та Україною, де цього тижня загинуло 7014 людей. У більшості випадків це солдати, кілька (цивільних. – Ред.) з Києва, відносно небагато, але здебільшого солдати. І вони гинуть у таких масштабах, яких ми не бачили з часів Другої світової війни", - сказав Трамп.

Також читайте: Із Трампом обговорили тиск на Росію, щоб примусити її до миру, - Зеленський

Однак він зауважив, що це "виявилося найскладнішим з усього".

"Ви знаєте, я врегулював три війни. Одна тривала 31 рік. Багато людей загинуло, 10 мільйонів людей. Інша тривала 34 роки, а ще одна – 37 років. Вони тривали, і люди казали, що їх неможливо вирішити, а я їх вирішив. Ця задача (війна РФ проти України. – Ред.) виявилася складнішою, але ми її вирішимо. Ми все владнаємо", - додав президент США.

Також читайте: Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба, - Зеленський

Нагадаємо, у четвер, 4 вересня, президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський та європейські лідери провели спільну конференцію за результатами засідання "Коаліції охочих".

Зеленський Володимир (25372) путін володимир (24761) Трамп Дональд (7062)
+6
Шо, апять ?
05.09.2025 06:29 Відповісти
+6
Невиліковний ідіот. Як подзвонить - чекаємо масованого обстрілу
05.09.2025 06:30 Відповісти
+6
У Трампа дійсно якісь "високі почуття"до путлєра,або на конкретному гачку.
05.09.2025 06:31 Відповісти
Трамп-гавно.
05.09.2025 06:24 Відповісти
05.09.2025 06:29 Відповісти
І ще далі буде.
05.09.2025 06:43 Відповісти
05.09.2025 06:30 Відповісти
У Трампа дійсно якісь "високі почуття"до путлєра,або на конкретному гачку.
05.09.2025 06:31 Відповісти
У пуйла свій список пустощів трампа з дітьми в маскве. Ну, і мільйоні внески в його бізнес оточенням пу.
05.09.2025 06:33 Відповісти
Там компромату на все оточення трампа вистачить аби всіх посадити на довічне.
05.09.2025 06:34 Відповісти
Мати такого президента-маразматика---це ганьба для США!
05.09.2025 06:34 Відповісти
Піндос пришиблений,натуральний,невиліковний..
05.09.2025 06:35 Відповісти
В мире всегда были глупые люди, и злодеев тоже хватало. Но редко глупость была настолько злой, а зло - настолько глупым.
05.09.2025 06:45 Відповісти
У двох скажених рюріків план один - давити Україну. Це і є сенс "хороших розмов".
05.09.2025 06:48 Відповісти
Мощьнйо! Значит сонкцій не буде. ***** навішає лопші. Регулювальник, візьми жезл ще, так зручніше буде.
05.09.2025 06:49 Відповісти
Не читайте висловлювання рудого Донні... Після прочитаного пропадає апетит та погано спиться у ночі. Всім давно ясно що він несповна розуму, дуже любить х.йла та робить усе щоб допомогти йому. Якщо цей шизоїд дотягне до кінця свого президентського терміну він перетвориться на зовсім карикатурного персонажа з яким вже ніхто не буде рахуватись, навіть в Штатах. Дід стрімко деградує в фізичному та розумовому сенсі.
05.09.2025 06:50 Відповісти
Якась писець
05.09.2025 06:58 Відповісти
У рудого миротворця в голові все гірше і гірше. Особистий психіатр вже не знає які таблетки виписувати.
05.09.2025 07:00 Відповісти
Пупкин заносит Трампону большие бабки - вот и весь "бином Ньютона". Все, эта рыжая свинья, понимает и понимает больше нас всех, вместе взятых.
05.09.2025 07:07 Відповісти
кіздьож пішов кругами
05.09.2025 07:09 Відповісти
 
 