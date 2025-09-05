Трамп після розмови із Зеленським планує поговорити з Путіним: Ми ведемо дуже хороший діалог

Президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським планує найближчим часом поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Трамп сказав під час ексклюзивної вечері з керівниками найбільших світових ІТ-компаній у Білому домі в четвер увечері.

Так, Трампа задали запитали: "після сьогоднішнього телефонного дзвінка до президента України Зеленського чи плануєте ви найближчим часом поговорити з президентом Росії Путіним?"

"Так, буду. Ми ведемо дуже хороший діалог. Я врегулював сім воєн. Ту, яка, на мою думку, мала бути однією з найлегших... Ви знаєте це відчуття, коли думаєш, що щось буде легше. Виявляється, що це трохи складніше. Але та, яка, на мою думку, мала бути легшою, через мої стосунки з президентом Путіним, з Україною та все інше... Я думав, що це буде катастрофа між Росією та Україною, де цього тижня загинуло 7014 людей. У більшості випадків це солдати, кілька (цивільних. – Ред.) з Києва, відносно небагато, але здебільшого солдати. І вони гинуть у таких масштабах, яких ми не бачили з часів Другої світової війни", - сказав Трамп.

Однак він зауважив, що це "виявилося найскладнішим з усього".

"Ви знаєте, я врегулював три війни. Одна тривала 31 рік. Багато людей загинуло, 10 мільйонів людей. Інша тривала 34 роки, а ще одна – 37 років. Вони тривали, і люди казали, що їх неможливо вирішити, а я їх вирішив. Ця задача (війна РФ проти України. – Ред.) виявилася складнішою, але ми її вирішимо. Ми все владнаємо", - додав президент США.

Нагадаємо, у четвер, 4 вересня, президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський та європейські лідери провели спільну конференцію за результатами засідання "Коаліції охочих".