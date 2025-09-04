Путін намагатиметься використовувати зустріч з Сі у Китаї як дозвіл для продовження війни, - Зеленський

Путін буде використовувати зустріч з керівником Китаю Сі Цзіньпіном, як своєрідний "дозвіл" на продовження війни в Україні.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зеленський зокрема зазначив, що після зустрічі Путіна та Сі в Китаї склалося "дуже специфічне враження". Путін, вочевидь, намагатиметься використовувати цю зустріч, як "начебто дозвіл для продовження війни".

"Та й загалом своєю поведінкою Путін намагається показати, що тиск на нього начебто не впливає. Насправді ситуація, ми вважаємо, інша принципово. Тиск працює, ситуація ускладнюється для російської економіки та для тих, хто торгує з Росією", - сказав президент.

Зеленський додав, що лінія на посилення тиску буде продовжуватися. Зокрема обговорювалися нові санкції проти Кремля.

"Цю лінію ми будемо продовжувати. Сьогодні ми говорили про нові санкції, також про вторинні, про спеціальні тарифи в торгівлі, які можуть допомогти", - зазначив президент.

