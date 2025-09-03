Путін про війну в Україні: Можна домовитися про прийнятний варіант або будемо вирішувати збройним шляхом

Президент РФ Володимир Путін вважає, що можна домовитись про "прийнятний варіант" завершення війни в Україні.

Про це він заявив на преконференції у Пекіні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Мені, тим не менш, здається, що якщо здоровий глузд все-таки переможе, то домовитися про прийнятний варіант припинення цього конфлікту (війни Росії проти України – ред.) можна. Я з цього виходжу. Тим більше, що ми бачимо настрої чинної в США адміністрації під керівництвом президента Трампа. Бачимо не просто заклики, а щире бажання знайти це рішення", - сказав російський диктатор.

Путін також заявив, що є "певне світло в кінці тунелю". "Якщо ні, то доведеться вирішувати всі поставлені перед нами завдання збройним шляхом", - додав він.

