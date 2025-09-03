УКР
Вимоги Путіна щодо війни в Україні
3 073 22

Путін про війну в Україні: Можна домовитися про прийнятний варіант або будемо вирішувати збройним шляхом

путін

Президент РФ Володимир Путін вважає, що можна домовитись про "прийнятний варіант" завершення війни в Україні.

Про це він заявив на преконференції у Пекіні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Мені, тим не менш, здається, що якщо здоровий глузд все-таки переможе, то домовитися про прийнятний варіант припинення цього конфлікту (війни Росії проти України – ред.) можна. Я з цього виходжу. Тим більше, що ми бачимо настрої чинної в США адміністрації під керівництвом президента Трампа. Бачимо не просто заклики, а щире бажання знайти це рішення", - сказав російський диктатор.

Путін також заявив, що є "певне світло в кінці тунелю". "Якщо ні, то доведеться вирішувати всі поставлені перед нами завдання збройним шляхом", - додав він.

Автор: 

путін володимир (24746) переговори з Росією (1435) війна в Україні (5998)
Топ коментарі
+16
Віддавайте нам Кубань, Курськ, Воронеж, Брянськ і окуповані території
03.09.2025 17:45 Відповісти
+7
путін - *****!!!Класика на віка.
03.09.2025 17:59 Відповісти
+6
А хто перед тобою ставив якісь завдання?? Вирішувати воно шось буде.. з якої п..звізди воно виползло?
03.09.2025 17:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Останнє слово обвинуваченого прутіна????
А зеленський з єрмаком, його ще на оті саміти «міру-мір», запрошували??!!
03.09.2025 17:47 Відповісти
Сучий син розкатав гембу, пуй пуйлу за комір!
03.09.2025 17:48 Відповісти
Та ти ***** ********** вже 12-й рік збройним шляхом вирішуєш підАр гнлйний!
03.09.2025 17:51 Відповісти
Ти звичайне ху...ло, до збройного шляху таки як ти відношення не мають, ти тільки до валізи маєш відношення, а гинути буде твоє бидло.
03.09.2025 17:52 Відповісти
Одним словом ..Трампу знову лапшу вішає
Бо Трамп побачив ,як )(уйло в Китаї ручкався.
03.09.2025 17:57 Відповісти
ПНХ
03.09.2025 17:59 Відповісти
Який же цинізм цього виродка можна домовитись про капітуляцію ,ця **** рашиська знову дурного Трампа водить за носа.
03.09.2025 18:01 Відповісти
Киває на Трампа - погано
03.09.2025 18:03 Відповісти
Ага... Ти вже брав "Киев за три дня"... Три з половиною роки "вирішуєш збройним шляхом"... Починав "вирішувать збройним шляхом", на Т-80, з газотурбінними двигунами - а тепер воюєш на китайських гольфкарах та віслюках...
03.09.2025 18:05 Відповісти
его заявления в основном для своего плебса. Ну и на слабые умы по всему миру кто еще верит в великую и могучую после 4 лет Киева за дня
03.09.2025 18:19 Відповісти
Ми теж будемо вирішувати збройним шляхом.
03.09.2025 18:07 Відповісти
Ще раз. Домовленості з ****** нічого не варті.
"У 2008 році президент Путін сам сказав: "Крим не є ніякою спірною територією... Росія давно визнала кордони ******** України". Це було сказано у 2008 році. Згідно з Гельсінським прикінцевим актом, Росія зобов'язується дотримуватися принципу, що кордони не можуть бути змінені силою, і що вона не захопить і не узурпує територію держави-учасниці. Ми повертаємося до Європи минулих літ, коли кордони змінювалися військовою силою?", - заявив він.
03.09.2025 18:09 Відповісти
Ми живемо вже в іншому світі де правила змінились. Раніше це опудало казало "нас там нєт", бо боялось. А зараз воно вже не соромиться відверто говорити, що буде продовжувати загарбницьку війну. Більше того, половина світових лідерів прийняли це. Трампон , шістки з Європи догоджають військовому злочинцю.
03.09.2025 18:10 Відповісти
да вы уже решаете 5 год скоро пойдёт пол ляма ваньков зарыто в земле. Решалы
03.09.2025 18:16 Відповісти
Коли ж воно і справді у тунелі зі світлом у кінці опиниться, падло...
03.09.2025 18:20 Відповісти
Потрібно спробувати домовитись
03.09.2025 18:20 Відповісти
"Так це ж вже було"
03.09.2025 18:24 Відповісти
"Прийнятний" це капітуляція. А отже йдеш за добре тобі відомою адресою.
03.09.2025 18:29 Відповісти
 
 