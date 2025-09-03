РУС
Новости Требования Путина относительно войны в Украине
6 051 27

Путин о войне в Украине: Можно договориться о приемлемом варианте или будем решать путем оружия

путін

Президент РФ Владимир Путин считает, что можно договориться о "приемлемом варианте" завершения войны в Украине.

Об этом он заявил на преконференции в Пекине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Мне, тем не менее, кажется, что если здравый смысл все-таки победит, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта (войны России против Украины - ред.) можно. Я из этого исхожу. Тем более, что мы видим настроения действующей в США администрации под руководством президента Трампа. Видим не просто призывы, а искреннее желание найти это решение", - сказал российский диктатор.

Путин также заявил, что есть "определенный свет в конце тоннеля". "Если нет, то придется решать все поставленные перед нами задачи вооруженным путем", - добавил он.

путин владимир (32136) переговоры с Россией (1318) война в Украине (5954)
+28
Віддавайте нам Кубань, Курськ, Воронеж, Брянськ і окуповані території
показать весь комментарий
03.09.2025 17:45 Ответить
+13
путін - *****!!!Класика на віка.
показать весь комментарий
03.09.2025 17:59 Ответить
+11
А хто перед тобою ставив якісь завдання?? Вирішувати воно шось буде.. з якої п..звізди воно виползло?
показать весь комментарий
03.09.2025 17:59 Ответить
Останнє слово обвинуваченого прутіна????
А зеленський з єрмаком, його ще на оті саміти «міру-мір», запрошували??!!
показать весь комментарий
03.09.2025 17:47 Ответить
Сучий син розкатав гембу, пуй пуйлу за комір!
показать весь комментарий
03.09.2025 17:48 Ответить
Та ти ***** ********** вже 12-й рік збройним шляхом вирішуєш підАр гнлйний!
показать весь комментарий
03.09.2025 17:51 Ответить
Ти звичайне ху...ло, до збройного шляху таки як ти відношення не мають, ти тільки до валізи маєш відношення, а гинути буде твоє бидло.
показать весь комментарий
03.09.2025 17:52 Ответить
Одним словом ..Трампу знову лапшу вішає
Бо Трамп побачив ,як )(уйло в Китаї ручкався.
показать весь комментарий
03.09.2025 17:57 Ответить
ПНХ
показать весь комментарий
03.09.2025 17:59 Ответить
Який же цинізм цього виродка можна домовитись про капітуляцію ,ця **** рашиська знову дурного Трампа водить за носа.
показать весь комментарий
03.09.2025 18:01 Ответить
Киває на Трампа - погано
показать весь комментарий
03.09.2025 18:03 Ответить
Ага... Ти вже брав "Киев за три дня"... Три з половиною роки "вирішуєш збройним шляхом"... Починав "вирішувать збройним шляхом", на Т-80, з газотурбінними двигунами - а тепер воюєш на китайських гольфкарах та віслюках...
показать весь комментарий
03.09.2025 18:05 Ответить
Ми теж будемо вирішувати збройним шляхом.
показать весь комментарий
03.09.2025 18:07 Ответить
Ще раз. Домовленості з ****** нічого не варті.
"У 2008 році президент Путін сам сказав: "Крим не є ніякою спірною територією... Росія давно визнала кордони ******** України". Це було сказано у 2008 році. Згідно з Гельсінським прикінцевим актом, Росія зобов'язується дотримуватися принципу, що кордони не можуть бути змінені силою, і що вона не захопить і не узурпує територію держави-учасниці. Ми повертаємося до Європи минулих літ, коли кордони змінювалися військовою силою?", - заявив він.
показать весь комментарий
03.09.2025 18:09 Ответить
Ми живемо вже в іншому світі де правила змінились. Раніше це опудало казало "нас там нєт", бо боялось. А зараз воно вже не соромиться відверто говорити, що буде продовжувати загарбницьку війну. Більше того, половина світових лідерів прийняли це. Трампон , шістки з Європи догоджають військовому злочинцю.
показать весь комментарий
03.09.2025 18:10 Ответить
Коли ж воно і справді у тунелі зі світлом у кінці опиниться, падло...
показать весь комментарий
03.09.2025 18:20 Ответить
"Так це ж вже було"
показать весь комментарий
03.09.2025 18:24 Ответить
"Прийнятний" це капітуляція. А отже йдеш за добре тобі відомою адресою.
показать весь комментарий
03.09.2025 18:29 Ответить
Доні, можна вже починати дякувати за те що змія знову підняла голову?
показать весь комментарий
03.09.2025 18:41 Ответить
Ні що так не змінить настрій кремлівського ху-ла як регулярні ракетні обстріли москви. Пора!
показать весь комментарий
03.09.2025 19:08 Ответить
Палити на кацапії НПЗ, є найкращий засіб для перемовин.
показать весь комментарий
03.09.2025 19:17 Ответить
показать весь комментарий
03.09.2025 19:29 Ответить
Задача цивілізованого світу опустити цього підара болотного до рівня нижче плінтуса.А ще санкції бо телевізор ніколи не переконав холодильник.
показать весь комментарий
03.09.2025 19:54 Ответить
 
 