Путин о войне в Украине: Можно договориться о приемлемом варианте или будем решать путем оружия
Президент РФ Владимир Путин считает, что можно договориться о "приемлемом варианте" завершения войны в Украине.
Об этом он заявил на преконференции в Пекине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Мне, тем не менее, кажется, что если здравый смысл все-таки победит, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта (войны России против Украины - ред.) можно. Я из этого исхожу. Тем более, что мы видим настроения действующей в США администрации под руководством президента Трампа. Видим не просто призывы, а искреннее желание найти это решение", - сказал российский диктатор.
Путин также заявил, что есть "определенный свет в конце тоннеля". "Если нет, то придется решать все поставленные перед нами задачи вооруженным путем", - добавил он.
А зеленський з єрмаком, його ще на оті саміти «міру-мір», запрошували??!!
Бо Трамп побачив ,як )(уйло в Китаї ручкався.
"У 2008 році президент Путін сам сказав: "Крим не є ніякою спірною територією... Росія давно визнала кордони ******** України". Це було сказано у 2008 році. Згідно з Гельсінським прикінцевим актом, Росія зобов'язується дотримуватися принципу, що кордони не можуть бути змінені силою, і що вона не захопить і не узурпує територію держави-учасниці. Ми повертаємося до Європи минулих літ, коли кордони змінювалися військовою силою?", - заявив він.