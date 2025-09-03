Путин о войне в Украине: Можно договориться о приемлемом варианте или будем решать путем оружия

Президент РФ Владимир Путин считает, что можно договориться о "приемлемом варианте" завершения войны в Украине.

Об этом он заявил на преконференции в Пекине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Мне, тем не менее, кажется, что если здравый смысл все-таки победит, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта (войны России против Украины - ред.) можно. Я из этого исхожу. Тем более, что мы видим настроения действующей в США администрации под руководством президента Трампа. Видим не просто призывы, а искреннее желание найти это решение", - сказал российский диктатор.

Путин также заявил, что есть "определенный свет в конце тоннеля". "Если нет, то придется решать все поставленные перед нами задачи вооруженным путем", - добавил он.

