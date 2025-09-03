РУС
Новости Встреча Зеленского и Путина
4 708 61

Путин заявил, что якобы готов встретиться с Зеленским: местом встречи назвал Москву

Путін

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Местом встречи Путин назвал Москву.

Об этом глава Кремля сказал на брифинге после визита в Китай, цитируют его росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Диктатор РФ сказал, что, якобы, никогда не исключал возможности встретиться с президентом Украины. В то же время он добавил, есть ли "смысл в такой встрече".

Также Путин заявил, что во время переговоров на Аляске президент США Дональд Трамп просил провести встречу с Зелеским.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о последствиях, если не будет встречи Путина и Зеленского: "Посмотрим, что произойдет" (дополнено)

"Дональд (Трамп, - ред.) спросил у меня, готов ли я встречаться с Зеленским. Я сказал, что готов, пусть он приезжает в Москву", - сказал диктатор РФ.

Путин также заявил, что Украина должна провести референдум, чтобы подтвердить "легитимность власти".

"Но чтобы провести референдум, нужно отменить военное положение. А после этого нужно идти на выборы", - сказал руководитель РФ.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не уверен в перспективах встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Однако он считает, что трехсторонние переговоры с участием США состоятся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин о войне в Украине: Можно договориться о приемлемом варианте или будем решать путем оружия

Автор: 

Зеленский Владимир (21798) путин владимир (32136) россия (97049)
Топ комментарии
+24
А чи незабагато вимог у кремлівського виродка до президента
Украіни ?
Тобі , упирь маськовський , наша краіна нічого не винна ,
тому прибери свою алкашню з нашоі землі і забудь назавжди
про Украіну , вишкрабок гнилий 😡
03.09.2025 17:35 Ответить
+22
У кобзона нехай зустрінуться
03.09.2025 17:34 Ответить
+16
***** нехай приіде у Львів на переговори!!!
03.09.2025 17:39 Ответить
ой!
а, де наші фламінги?
саме час підготувати місце зустрічі!!!!!
03.09.2025 17:32 Ответить
У кобзона нехай зустрінуться
03.09.2025 17:34 Ответить
А Біробіджан чи Донецьк, не розглядався *******, як місце зустрічі ??
Поки Українці життям захищають Україну, мамояни влаштували собі праздник життя, бо самі вони нє мєсниє, а правопохоронні організації підпорядковані не Україні, а лише групі осіб з помічників ригоАНАЛІВ, а за Конституцією …., ну, то таке!!

ЭКСКЛЮЗИВ. Украинский солдат рассказывает о зверствах и пытках в российском плену

https://www.youtube.com/@sergey_auslender

https://www.youtube.com/@sergey_auslender Сергей Ауслендер https://www.youtube.com/watch?v=GUUseL6jlEM
03.09.2025 17:45 Ответить
А чи незабагато вимог у кремлівського виродка до президента
Украіни ?
Тобі , упирь маськовський , наша краіна нічого не винна ,
тому прибери свою алкашню з нашоі землі і забудь назавжди
про Украіну , вишкрабок гнилий 😡
03.09.2025 17:35 Ответить
А чого пан дивується вимогам Путла Поганого? Є відио , як на початку своєї клованської кар'єри Зеля висловив бажання стати перед Путлом на коліна та вимагав, щоб той його забрав до себе за борги ... мабуть у Путла ще не так погано з пам'яттю і він хоче виконати побажання ЛІДОРА?!
03.09.2025 19:03 Ответить
Ну ***** є *****...
03.09.2025 17:36 Ответить
🖕
03.09.2025 17:37 Ответить
Путін підтвердив свою розмову з Сі Цзіньпіном про можливість жити до 150 років, зокрема «завдяки пересадці органів»
03.09.2025 17:38 Ответить
мізки не пересадишь
03.09.2025 17:40 Ответить
Голову йому можна пересадити або принаймні спробувати.
показать весь комментарий
На даний момент та це неможливо.
03.09.2025 18:20 Ответить
Краще на нейтральній території, приміром, в Гаазі.
03.09.2025 17:38 Ответить
Та ні. Краще в мацкві. Зєлєнскій - на танку Леопард-2... Еххх! Мрії! 😊
03.09.2025 17:45 Ответить
Краще у кабздона!
03.09.2025 18:09 Ответить
Эти помои на ватный мир, вне рашки оно за гранью здравого смысла.
03.09.2025 17:38 Ответить
Кацапи - підла нація. за роки їх існування , вони завжди запрошували до себе противників , а потім їх вбивали. Ось так вони і понахапали собі земель на 1/6 суши

рашу треба розвалити ‼️
03.09.2025 17:38 Ответить
МОСКОВИЮ ОСНОВАЛА КОНЧАКА? Лекция историка Александра Палия

https://youtu.be/4D93v4R6UcE?si=QWWYR9fHvQKgCK5K
03.09.2025 17:39 Ответить
Знову половци-пєчєнєгі?
03.09.2025 18:10 Ответить
Україна не на Зе тримається.
03.09.2025 18:59 Ответить
***** нехай приіде у Львів на переговори!!!
03.09.2025 17:39 Ответить
03.09.2025 17:41 Ответить
це ж якого розміру чумадан треба зробити
03.09.2025 17:43 Ответить
да еще и под памятником бандере а если реально то скорее арабские страны ну или турция по старинке
03.09.2025 17:45 Ответить
До краївки
03.09.2025 17:47 Ответить
Навіщо ці пересадки, - одразу в Гаагу!
03.09.2025 18:12 Ответить
для успішних перемовин краще зустрітись у Києві.
03.09.2025 17:42 Ответить
місцем зустрічі назвав
ГААГУ
03.09.2025 17:43 Ответить
А може ти приїдиш до Києва,поспілкуєшся з людьми на Майдані!Ласкаво просимо,курва ботексна!
03.09.2025 17:44 Ответить
А чому Зеленський, мовчіть,запропонував би пукіну зустрітися в Руському місті Київ.
03.09.2025 17:45 Ответить
Київ - мать городов руських
А ***** - угрофін , азіат. Він тількі руйнувати може і їсти людей та голубів миру
03.09.2025 17:48 Ответить
при усій повазі, не треба вже оцього - маті-мачухи-рузьких-вузьзьких-жоповузьких!, не Треба! Київ Це Україна! Її Столиця! Крапка.
03.09.2025 17:53 Ответить
вСЕ! Що починається на ру! воняє гівном!!, чи тобі ні??
03.09.2025 17:49 Ответить
Зустріч планується в концертному залі, а Зеля на сцені?
03.09.2025 17:48 Ответить
Як кажуть кацапи- нє впєрвой .
03.09.2025 17:52 Ответить
З 🎹
03.09.2025 17:56 Ответить
кацап тебе для чего
03.09.2025 19:05 Ответить
"владімір владіміровіч забєрітє мєня за долгі " - колись зєля не вилазив з московії ,то і тепер нехай прокатається туди ,а заодно зустрінеться зі своїм дружбаном галустяном і покладе квіточки на могилу своєму вчителю -маслякову ,як кажуть - все і зразу.
03.09.2025 17:51 Ответить
Как сказала бы Эллочка людоедочка - Шутишь парниша! 😁
03.09.2025 17:55 Ответить
нехай їде
03.09.2025 17:56 Ответить
й не вертається.
03.09.2025 18:18 Ответить
Знову до сауни запрошує дрища.
03.09.2025 18:03 Ответить
А оце вже ***** повний піздец:

https://t.me/smolii_ukraine/118160 Дуда заявив, що «Україна намагалася втягнути Польщу у війну» - польський екс-президент додав, що на початку повномасштабного вторгнення, в українських інтересах було «втягнути у війну всіх».

союзнички, блін...
Не знаю, звідки Смолій таке виловив - але він не фейкомет, 100%
03.09.2025 18:07 Ответить
@відки Смолій таке виловив - але він не фейкомет, 100%@🤣🤣анекдот месяца
чего стоит только его мониторинг шахедов,1050000 и 1056547 ракет в итоге 50 шахедов+ попрошайка.
мониторинг аля труха)
03.09.2025 18:14 Ответить
******.
щас адміни нариють і запостять окремою новиною.
03.09.2025 18:19 Ответить
Пахан - розказує як кому у світі жити
03.09.2025 18:08 Ответить
Кто сможет гарантировать физическую безопасность Президента Украины при визите на москву?? США? НАТО? Си? Это ***** стебется...
03.09.2025 18:12 Ответить
Не хватало, нашему президенту встречаться с каким-то куйлом! Да ещё в деревне "мацвабад"!
Сказочный. что ты там куриш, или ботокс так, не по детски..?
03.09.2025 18:15 Ответить
Не пригадую,щоб під час Другої світової війни хтось приїжджав в Берлін на перемовини з духовним наставником *****.
03.09.2025 18:16 Ответить
ВМВ началась 1 сентября 1939 года, а в 12-13 ноября 1940 года состоялся визит в Берлин председателя Совнаркома и главы МИД Молотова.
03.09.2025 18:32 Ответить
И? До 22-06-1941 года Гитлер и Сталин были союзниками. Неудачный пример
03.09.2025 18:41 Ответить
Нехай саме ***** в Київ прилітає. Його тут зустрінуть....
03.09.2025 18:23 Ответить
...а шо то є таке, той кацапсий лідор шостого світу - *****?.. невже є ще у Світі притомні керманичі, які готови з цИм лайном спілкуватися безкоштовно?..
03.09.2025 18:25 Ответить
Так. Але львівляни не проти самі, навіть з почестями, салютом і контрольним, провести в дальні краі.
03.09.2025 18:28 Ответить
У Часовому Ярі або будь-якому іншому знищеному твоїми кримінальниками українському місті. Щоб весь світ побачив, як ти прагнув миру.
03.09.2025 18:32 Ответить
Чекаємо ублюдка в Покровську, нехай полюбується русским миром
03.09.2025 18:34 Ответить
це, типу воно запрошує Зеленського прийти в мацкву ? разом з армією ?
03.09.2025 18:37 Ответить
В Гаазі більш комфортно. Неха бере всіх своїх нацистських злочинців і валить на "перемовини".
03.09.2025 18:41 Ответить
Це за місяць уже друге таке саме "прєдложєніє" пуйла . А тому повторюю варіанти по мацквє 1)дєжурний сєржант ПВО переплутав кнопки ,(что с нєго взять ,с сєржанта) 2) під час переговорів в кімнату заходить" слєдствєнний камітєт" з конвоєм і одягає наручники і театральна фраза пуйла, ой а я і нє знал что протів нєго возбуждєно угаловноє дєло....
03.09.2025 18:42 Ответить
нехай їде до мацкви наш бідоносець. може кремль згорить, разм з куйлом, як горів собор Божиє Матері у Парижі. коли зельонський приїджав до Франції.
03.09.2025 18:43 Ответить
Із за спини Сі як у США , почули ультиматум царя що до перемовин? Може взїмомигідну торгівлю почнете і допоможете кацапами підтягнути військову міць - бо вам Китаю замало? От тоді вони з вами і домовляться.
03.09.2025 18:48 Ответить
 
 