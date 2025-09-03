Путин заявил, что якобы готов встретиться с Зеленским: местом встречи назвал Москву
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Местом встречи Путин назвал Москву.
Об этом глава Кремля сказал на брифинге после визита в Китай, цитируют его росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Диктатор РФ сказал, что, якобы, никогда не исключал возможности встретиться с президентом Украины. В то же время он добавил, есть ли "смысл в такой встрече".
Также Путин заявил, что во время переговоров на Аляске президент США Дональд Трамп просил провести встречу с Зелеским.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о последствиях, если не будет встречи Путина и Зеленского: "Посмотрим, что произойдет" (дополнено)
"Дональд (Трамп, - ред.) спросил у меня, готов ли я встречаться с Зеленским. Я сказал, что готов, пусть он приезжает в Москву", - сказал диктатор РФ.
Путин также заявил, что Украина должна провести референдум, чтобы подтвердить "легитимность власти".
"Но чтобы провести референдум, нужно отменить военное положение. А после этого нужно идти на выборы", - сказал руководитель РФ.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не уверен в перспективах встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Однако он считает, что трехсторонние переговоры с участием США состоятся.
а, де наші фламінги?
саме час підготувати місце зустрічі!!!!!
Поки Українці життям захищають Україну, мамояни влаштували собі праздник життя, бо самі вони нє мєсниє, а правопохоронні організації підпорядковані не Україні, а лише групі осіб з помічників ригоАНАЛІВ, а за Конституцією …., ну, то таке!!
ЭКСКЛЮЗИВ. Украинский солдат рассказывает о зверствах и пытках в российском плену
https://www.youtube.com/@sergey_auslender
https://www.youtube.com/@sergey_auslender Сергей Ауслендер https://www.youtube.com/watch?v=GUUseL6jlEM
Украіни ?
Тобі , упирь маськовський , наша краіна нічого не винна ,
тому прибери свою алкашню з нашоі землі і забудь назавжди
про Украіну , вишкрабок гнилий 😡
рашу треба розвалити ‼️
https://youtu.be/4D93v4R6UcE?si=QWWYR9fHvQKgCK5K
ГААГУ
А ***** - угрофін , азіат. Він тількі руйнувати може і їсти людей та голубів миру
https://t.me/smolii_ukraine/118160 Дуда заявив, що «Україна намагалася втягнути Польщу у війну» - польський екс-президент додав, що на початку повномасштабного вторгнення, в українських інтересах було «втягнути у війну всіх».
союзнички, блін...
Не знаю, звідки Смолій таке виловив - але він не фейкомет, 100%
чего стоит только его мониторинг шахедов,1050000 и 1056547 ракет в итоге 50 шахедов+ попрошайка.
мониторинг аля труха)
щас адміни нариють і запостять окремою новиною.
Сказочный. что ты там куриш, или ботокс так, не по детски..?