Путин заявил, что якобы готов встретиться с Зеленским: местом встречи назвал Москву

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Местом встречи Путин назвал Москву.

Об этом глава Кремля сказал на брифинге после визита в Китай, цитируют его росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Диктатор РФ сказал, что, якобы, никогда не исключал возможности встретиться с президентом Украины. В то же время он добавил, есть ли "смысл в такой встрече".

Также Путин заявил, что во время переговоров на Аляске президент США Дональд Трамп просил провести встречу с Зелеским.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о последствиях, если не будет встречи Путина и Зеленского: "Посмотрим, что произойдет" (дополнено)

"Дональд (Трамп, - ред.) спросил у меня, готов ли я встречаться с Зеленским. Я сказал, что готов, пусть он приезжает в Москву", - сказал диктатор РФ.

Путин также заявил, что Украина должна провести референдум, чтобы подтвердить "легитимность власти".

"Но чтобы провести референдум, нужно отменить военное положение. А после этого нужно идти на выборы", - сказал руководитель РФ.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не уверен в перспективах встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Однако он считает, что трехсторонние переговоры с участием США состоятся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин о войне в Украине: Можно договориться о приемлемом варианте или будем решать путем оружия