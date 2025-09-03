УКР
Новини Зустріч Зеленського та Путіна
Путін заявив, що нібито готовий зустрітись із Зеленським: місцем зустрічі назвав Москву

Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Місцем зустрічі Путін назвав Москву.

Про це глава Кремля сказав під час брифінгу після візиту до Китаю, цитують його росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Диктатор РФ сказав, що нібито ніколи не виключав можливості зустрітись з президентом України. Водночас він додав, чи є "сенс у такій зустрічі".

Також Путін заявив, що під час перемовин на Алясці президент США Дональд Трамп просив його провести зустріч із Зелеським.

Читайте також: Трамп про наслідки, якщо не буде зустрічі Путіна й Зеленського: "Подивимось, що станеться" (доповнено)

"Дональд (Трамп, - ред.) запитав у мене, чи я готовий зустрічатися із Зеленським. Я сказав, що готовий, нехай він приїжджає до Москви", - сказав диктатор РФ.

Путін також заявив, що Україна повинна провести референдум, щоб підтвердити "легітимність влади".

"Але щоб провести референдум, треба скасувати воєнний стан. А після цього треба йти на вибори", - сказав керманич РФ.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп не впевнений у перспективах зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіним. Однак він вважає, що тристоронні переговори за участі США таки відбудуться.

Читайте також: На Алясці не було жодних домовленостей щодо зустрічі Путіна із Зеленським або щодо тристоронніх переговорів, - Ушаков

Зеленський Володимир (25339) путін володимир (24746) росія (67493)
+16
У кобзона нехай зустрінуться
03.09.2025 17:34 Відповісти
+16
А чи незабагато вимог у кремлівського виродка до президента
Украіни ?
Тобі , упирь маськовський , наша краіна нічого не винна ,
тому прибери свою алкашню з нашоі землі і забудь назавжди
про Украіну , вишкрабок гнилий 😡
03.09.2025 17:35 Відповісти
+12
***** нехай приіде у Львів на переговори!!!
03.09.2025 17:39 Відповісти
ой!
а, де наші фламінги?
саме час підготувати місце зустрічі!!!!!
03.09.2025 17:32 Відповісти
У кобзона нехай зустрінуться
03.09.2025 17:34 Відповісти
А Біробіджан чи Донецьк, не розглядався *******, як місце зустрічі ??
Поки Українці життям захищають Україну, мамояни влаштували собі праздник життя, бо самі вони нє мєсниє, а правопохоронні організації підпорядковані не Україні, а лише групі осіб з помічників ригоАНАЛІВ, а за Конституцією …., ну, то таке!!

ЭКСКЛЮЗИВ. Украинский солдат рассказывает о зверствах и пытках в российском плену

https://www.youtube.com/@sergey_auslender

https://www.youtube.com/@sergey_auslender Сергей Ауслендер https://www.youtube.com/watch?v=GUUseL6jlEM
03.09.2025 17:45 Відповісти
А чи незабагато вимог у кремлівського виродка до президента
Украіни ?
Тобі , упирь маськовський , наша краіна нічого не винна ,
тому прибери свою алкашню з нашоі землі і забудь назавжди
про Украіну , вишкрабок гнилий 😡
03.09.2025 17:35 Відповісти
Ну ***** є *****...
03.09.2025 17:36 Відповісти
🖕
03.09.2025 17:37 Відповісти
Путін підтвердив свою розмову з Сі Цзіньпіном про можливість жити до 150 років, зокрема «завдяки пересадці органів»
03.09.2025 17:38 Відповісти
мізки не пересадишь
03.09.2025 17:40 Відповісти
Голову йому можна пересадити або принаймні спробувати.
03.09.2025 18:20 Відповісти
На даний момент та це неможливо.
03.09.2025 18:20 Відповісти
Краще на нейтральній території, приміром, в Гаазі.
03.09.2025 17:38 Відповісти
Та ні. Краще в мацкві. Зєлєнскій - на танку Леопард-2... Еххх! Мрії! 😊
03.09.2025 17:45 Відповісти
Краще у кабздона!
03.09.2025 18:09 Відповісти
Эти помои на ватный мир, вне рашки оно за гранью здравого смысла.
03.09.2025 17:38 Відповісти
Кацапи - підла нація. за роки їх існування , вони завжди запрошували до себе противників , а потім їх вбивали. Ось так вони і понахапали собі земель на 1/6 суши

рашу треба розвалити ‼️
03.09.2025 17:38 Відповісти
МОСКОВИЮ ОСНОВАЛА КОНЧАКА? Лекция историка Александра Палия

https://youtu.be/4D93v4R6UcE?si=QWWYR9fHvQKgCK5K
03.09.2025 17:39 Відповісти
Знову половци-пєчєнєгі?
03.09.2025 18:10 Відповісти
***** нехай приіде у Львів на переговори!!!
03.09.2025 17:39 Відповісти
03.09.2025 17:41 Відповісти
це ж якого розміру чумадан треба зробити
03.09.2025 17:43 Відповісти
да еще и под памятником бандере а если реально то скорее арабские страны ну или турция по старинке
03.09.2025 17:45 Відповісти
До краївки
03.09.2025 17:47 Відповісти
Навіщо ці пересадки, - одразу в Гаагу!
03.09.2025 18:12 Відповісти
для успішних перемовин краще зустрітись у Києві.
03.09.2025 17:42 Відповісти
місцем зустрічі назвав
ГААГУ
03.09.2025 17:43 Відповісти
А може ти приїдиш до Києва,поспілкуєшся з людьми на Майдані!Ласкаво просимо,курва ботексна!
03.09.2025 17:44 Відповісти
А чому Зеленський, мовчіть,запропонував би пукіну зустрітися в Руському місті Київ.
03.09.2025 17:45 Відповісти
Київ - мать городов руських
А ***** - угрофін , азіат. Він тількі руйнувати може і їсти людей та голубів миру
03.09.2025 17:48 Відповісти
при усій повазі, не треба вже оцього - маті-мачухи-рузьких-вузьзьких-жоповузьких!, не Треба! Київ Це Україна! Її Столиця! Крапка.
03.09.2025 17:53 Відповісти
вСЕ! Що починається на ру! воняє гівном!!, чи тобі ні??
03.09.2025 17:49 Відповісти
Зустріч планується в концертному залі, а Зеля на сцені?
03.09.2025 17:48 Відповісти
Як кажуть кацапи- нє впєрвой .
03.09.2025 17:52 Відповісти
З 🎹
03.09.2025 17:56 Відповісти
"владімір владіміровіч забєрітє мєня за долгі " - колись зєля не вилазив з московії ,то і тепер нехай прокатається туди ,а заодно зустрінеться зі своїм дружбаном галустяном і покладе квіточки на могилу своєму вчителю -маслякову ,як кажуть - все і зразу.
03.09.2025 17:51 Відповісти
Как сказала бы Эллочка людоедочка - Шутишь парниша! 😁
03.09.2025 17:55 Відповісти
нехай їде
03.09.2025 17:56 Відповісти
й не вертається.
03.09.2025 18:18 Відповісти
Знову до сауни запрошує дрища.
03.09.2025 18:03 Відповісти
А оце вже ***** повний піздец:

https://t.me/smolii_ukraine/118160 Дуда заявив, що «Україна намагалася втягнути Польщу у війну» - польський екс-президент додав, що на початку повномасштабного вторгнення, в українських інтересах було «втягнути у війну всіх».

союзнички, блін...
Не знаю, звідки Смолій таке виловив - але він не фейкомет, 100%
03.09.2025 18:07 Відповісти
@відки Смолій таке виловив - але він не фейкомет, 100%@🤣🤣анекдот месяца
чего стоит только его мониторинг шахедов,1050000 и 1056547 ракет в итоге 50 шахедов+ попрошайка.
мониторинг аля труха)
03.09.2025 18:14 Відповісти
******.
показати весь коментар
03.09.2025 18:19 Відповісти
Пахан - розказує як кому у світі жити
03.09.2025 18:08 Відповісти
Кто сможет гарантировать физическую безопасность Президента Украины при визите на москву?? США? НАТО? Си? Это ***** стебется...
03.09.2025 18:12 Відповісти
Не хватало, нашему президенту встречаться с каким-то куйлом! Да ещё в деревне "мацвабад"!
Сказочный. что ты там куриш, или ботокс так, не по детски..?
03.09.2025 18:15 Відповісти
Не пригадую,щоб під час Другої світової війни хтось приїжджав в Берлін на перемовини з духовним наставником *****.
03.09.2025 18:16 Відповісти
Нехай саме ***** в Київ прилітає. Його тут зустрінуть....
03.09.2025 18:23 Відповісти
...а шо то є таке, той кацапсий лідор шостого світу - *****?.. невже є ще у Світі притомні керманичі, які готови з цИм лайном спілкуватися безкоштовно?..
03.09.2025 18:25 Відповісти
Так. Але львівляни не проти самі, навіть з почестями, салютом і контрольним, провести в дальні краі.
03.09.2025 18:28 Відповісти
 
 