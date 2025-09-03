Путін заявив, що нібито готовий зустрітись із Зеленським: місцем зустрічі назвав Москву
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Місцем зустрічі Путін назвав Москву.
Про це глава Кремля сказав під час брифінгу після візиту до Китаю, цитують його росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Диктатор РФ сказав, що нібито ніколи не виключав можливості зустрітись з президентом України. Водночас він додав, чи є "сенс у такій зустрічі".
Також Путін заявив, що під час перемовин на Алясці президент США Дональд Трамп просив його провести зустріч із Зелеським.
"Дональд (Трамп, - ред.) запитав у мене, чи я готовий зустрічатися із Зеленським. Я сказав, що готовий, нехай він приїжджає до Москви", - сказав диктатор РФ.
Путін також заявив, що Україна повинна провести референдум, щоб підтвердити "легітимність влади".
"Але щоб провести референдум, треба скасувати воєнний стан. А після цього треба йти на вибори", - сказав керманич РФ.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп не впевнений у перспективах зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіним. Однак він вважає, що тристоронні переговори за участі США таки відбудуться.
