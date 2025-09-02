Трамп про наслідки, якщо не буде зустрічі Путіна й Зеленського: "Подивимось, що станеться" (доповнено)
Президент США Дональд Трамп ухилився від відповіді щодо можливих наслідків у разі, якщо двостороння зустріч російського диктатора Володимира Путіна й українського лідера Володимира Зеленського не відбудеться.
Про це він сказав на брифінгу в Білому домі 2 вересня, інформує Цензор.НЕТ.
Журналістка запитала Трампа про наслідки у разі, якщо зустрічі Путіна і Зеленського все ж не буде. На це він відповів цифрами втрат у війні.
"Подивимось, що станеться. Подивимось, що вони зроблять і що буде далі. Я дуже уважно за цим стежу. Минулого тижня вони втратили 7 тисяч солдатів в обох країнах. 7313 солдатів, якщо бути точним, без будь-якої причини. І російські, і українські солдати. Я хочу покласти цьому край", - вкотре заявив Трамп.
Лідер США також сказав, що дізнався "дещо дуже цікаве" у відповідь на запитання журналіста про те, чи розмовляв він з Путіним упродовж тижня.
"Ви дізнаєтеся про це найближчими днями... Кілька тижнів тому я мав дуже вдалу зустріч із Путіним. Якщо нічого з цього не вийде, ми змінимо свою позицію", - додав Трамп.
