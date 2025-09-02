УКР
Трамп про наслідки, якщо не буде зустрічі Путіна й Зеленського: "Подивимось, що станеться" (доповнено)

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп ухилився від відповіді щодо можливих наслідків у разі, якщо двостороння зустріч російського диктатора Володимира Путіна й українського лідера Володимира Зеленського не відбудеться.

Про це він сказав на брифінгу в Білому домі 2 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

Журналістка запитала Трампа про наслідки у разі, якщо зустрічі Путіна і Зеленського все ж не буде. На це він відповів цифрами втрат у війні.

"Подивимось, що станеться. Подивимось, що вони зроблять і що буде далі. Я дуже уважно за цим стежу. Минулого тижня вони втратили 7 тисяч солдатів в обох країнах. 7313 солдатів, якщо бути точним, без будь-якої причини. І російські, і українські солдати. Я хочу покласти цьому край", - вкотре заявив Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп знову заявив, що "дуже розчарований" Путіним: "Маємо допомогти людям жити"

Лідер США також сказав, що дізнався "дещо дуже цікаве" у відповідь на запитання журналіста про те, чи розмовляв він з Путіним упродовж тижня.

"Ви дізнаєтеся про це найближчими днями... Кілька тижнів тому я мав дуже вдалу зустріч із Путіним. Якщо нічого з цього не вийде, ми змінимо свою позицію", - додав Трамп.

Читайте також: Білий дім прирівняв атаку РФ на Київ з ударами України по російських НПЗ

Топ коментарі
+15
Дйте трумпу ще два тижні!

Може, і здохне...
02.09.2025 22:34 Відповісти
02.09.2025 22:34 Відповісти
+7
Та ти балабол ще більший чим ЗЕленський.Той постійно щось обіцяє,але порівняно з тобою він відпочиває.
02.09.2025 22:33 Відповісти
02.09.2025 22:33 Відповісти
+5
Знову рудий чорт як воша на грибішку.
02.09.2025 22:34 Відповісти
02.09.2025 22:34 Відповісти
Буде перемога

02.09.2025 22:31 Відповісти
02.09.2025 22:31 Відповісти
ну он завис... не знає що далі робити
02.09.2025 22:33 Відповісти
02.09.2025 22:33 Відповісти
Та ти балабол ще більший чим ЗЕленський.Той постійно щось обіцяє,але порівняно з тобою він відпочиває.
02.09.2025 22:33 Відповісти
02.09.2025 22:33 Відповісти
Ахахах!!!
02.09.2025 22:34 Відповісти
02.09.2025 22:34 Відповісти
Дйте трумпу ще два тижні!

Може, і здохне...
02.09.2025 22:34 Відповісти
02.09.2025 22:34 Відповісти
це моя фраза , я її запатентував !
02.09.2025 22:41 Відповісти
02.09.2025 22:41 Відповісти
не претендую, поступаюсь пріоритетом.
Не принципово.
02.09.2025 23:01 Відповісти
02.09.2025 23:01 Відповісти
02.09.2025 23:08 Відповісти
02.09.2025 23:08 Відповісти
Знову рудий чорт як воша на грибішку.
02.09.2025 22:34 Відповісти
02.09.2025 22:34 Відповісти
Шо було - бачили - шо буде - побачимо - Трамп
02.09.2025 22:34 Відповісти
02.09.2025 22:34 Відповісти
А будіть то що біло в Одесі….
02.09.2025 22:35 Відповісти
02.09.2025 22:35 Відповісти
- А що біло в Одесі?
- В Одесі меня послалі нах..й.
02.09.2025 22:55 Відповісти
02.09.2025 22:55 Відповісти
Подивимося, що станенеться через 50 днів!!??
Ох і СРАТЬєхі у Білому домі, аж страшно!!
02.09.2025 22:35 Відповісти
02.09.2025 22:35 Відповісти
а нахіба нам знати який запах має пердіж старого воздухана?
02.09.2025 22:36 Відповісти
02.09.2025 22:36 Відповісти
жаль що не здох.
02.09.2025 22:36 Відповісти
02.09.2025 22:36 Відповісти
02.09.2025 22:37 Відповісти
02.09.2025 22:37 Відповісти
02.09.2025 23:11 Відповісти
02.09.2025 23:11 Відповісти
Це буває, як у компі, зависла програма чи вся система.....
02.09.2025 22:37 Відповісти
02.09.2025 22:37 Відповісти
Советую Трампу обратиться к профессиональной гадалке, она посмотрит что было, что будет..Заодно узнает, есть ли двойник у *****.
02.09.2025 22:38 Відповісти
02.09.2025 22:38 Відповісти
02.09.2025 22:38 Відповісти
02.09.2025 22:38 Відповісти
показати весь коментар
02.09.2025 22:44 Відповісти
Чивокуней(януковичем) в таком виде чертей можно пугать)
02.09.2025 23:13 Відповісти
02.09.2025 23:13 Відповісти
його син втонув в бокалі... ой, байкалі
02.09.2025 23:04 Відповісти
02.09.2025 23:04 Відповісти
рудий донні, а тобі самому ці витівки твого друга ***** ще не ***********?
чи це дійсно у вас кохання?
02.09.2025 22:39 Відповісти
02.09.2025 22:39 Відповісти
Лідер США також сказав, що дізнався "дещо дуже цікаве" у відповідь на запитання журналіста про те, чи розмовляв він з Путіним упродовж тижня.

Невже дізнався, що х***о, "хоче миру"?
02.09.2025 22:40 Відповісти
02.09.2025 22:40 Відповісти
Вспоминаются слова из Собачьего сердца, и как он мог служить в очистке....
02.09.2025 22:42 Відповісти
02.09.2025 22:42 Відповісти
Дурко є дурко. Чи самодур. Над таким в самому маленькому селі сміялись би. А там він президент. Що було бачили, що буде побачимо. Ну не досидить він терміну, бо це просто брєд
02.09.2025 23:05 Відповісти
02.09.2025 23:05 Відповісти
02.09.2025 23:15 Відповісти
02.09.2025 23:15 Відповісти
Покличте лікаря хтось. Ні, ну їй богу. Воно ж хворе...
02.09.2025 22:43 Відповісти
02.09.2025 22:43 Відповісти
рудий унітазний йоржик знов булькнув в унітаз !
02.09.2025 22:44 Відповісти
02.09.2025 22:44 Відповісти
мєчється, як голий арахамія по акації! ))
02.09.2025 22:46 Відповісти
02.09.2025 22:46 Відповісти
***** ***** око не виклює
02.09.2025 22:49 Відповісти
02.09.2025 22:49 Відповісти
Трамп зробив навидатнішу і доленосну заяву, як і обіцяв,... про переніс штабу космічного командування США з штату Техасу до Алабами. ))
02.09.2025 22:50 Відповісти
02.09.2025 22:50 Відповісти
Бо якщо почати будувати дороги в Америці, то американці не зрозуміють. А от пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір та перейменувати Міністерство Оборони, ото тема!
02.09.2025 23:01 Відповісти
02.09.2025 23:01 Відповісти
Буде пердеж та бла бла бла
02.09.2025 22:50 Відповісти
02.09.2025 22:50 Відповісти
ТРАМП ЗНОВ НЕ ВИПРАВДАВ СПОДІВАНЬ МУДРОВА НАРІДА!!! Війну не зупинив, мародерити на виготовленні дронів та фортифікацій не припинив, кумів-друзів ЗЕлідора які крадуть мільярдами не посадив, замість мобілізації продовжив бусифікацію.... Трамп, що ти робиш??? АСТАНАВІСЬ!
02.09.2025 22:55 Відповісти
02.09.2025 22:55 Відповісти
02.09.2025 23:01 Відповісти
02.09.2025 23:01 Відповісти
Без Сполучених Штатів усе в світі загинуло б, це правда, - Трамп
02.09.2025 23:01 Відповісти
02.09.2025 23:01 Відповісти
І довго ми ще будемо "дивитись"? Старий, може вже пора відповідати за свої слова? Бо "Президент США - пиз...бол" навряд чи сприятиме посиленню авторитету американської наддержави.
02.09.2025 23:03 Відповісти
02.09.2025 23:03 Відповісти
Ось Трамп скаже,Ось,Ось,Ось... Та нічого цей шолудивий пес не скаже і не зробить. Компромат,про який говорять його "друзі",в це сексуальні злочини,насильство над неповнолітніми-це не кануло у вічність разом із загадковою смертю Епштейна. Все це є у КДБ,що міцно тримає рудого за яйця. А нагадуванням є присмак сечі московських проституток у роті рудої псини,агента Краснова. Я радий за янкі!
02.09.2025 23:03 Відповісти
02.09.2025 23:03 Відповісти
Він не втомився сам собі відсосувати в прямому ефірі?
Це науково називається аутофеляція.
Справді велика людина по самоотсосу.
02.09.2025 23:10 Відповісти
02.09.2025 23:10 Відповісти
Зараз знудить.
02.09.2025 23:09 Відповісти
02.09.2025 23:09 Відповісти
Трамп...: "Подивимось "
----------------------------------------------
Трамп, война в Украине, когда гибнут сотни тысяч человек, дети в том числе,
для тебя - кино?
02.09.2025 23:12 Відповісти
02.09.2025 23:12 Відповісти
Нехай живе самий великий автофелянт світу.
Наш трап.
Віват йому.
02.09.2025 23:12 Відповісти
02.09.2025 23:12 Відповісти
ДА імпотент во всіх справах останє банкрутство в його житті і це США амінь
02.09.2025 23:18 Відповісти
02.09.2025 23:18 Відповісти
 
 