Трамп знову заявив, що "дуже розчарований" Путіним: "Маємо допомогти людям жити"
Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що "дуже розчарований" російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це він сказав у телефонному інтерв’ю американському політтехнологу Скотту Дженнінгсу, передає Цензор.НЕТ.
"Я дуже розчарований у ньому [Путіні]. Ми з ним завжди мали чудові стосунки. Тисячі людей гинуть. Це не американці, які гинуть, а росіяни та українці, і їх тисячі, і це війна, яка не має сенсу, і вона б ніколи не почалася, якби я був президентом…
Побачимо, що буде далі, але я дуже розчарований президентом Путіним. Я можу це сказати, і ми будемо робити щось, щоб допомогти людям жити. Це не питання України. Це питання допомоги людям жити", - наголосив лідер США.
Трамп додав, що на російсько-українській війні щотижня гине 7000 людей і вважає своїм обов’язком зупинити це кровопролиття.
