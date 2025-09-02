УКР
Трамп знову заявив, що "дуже розчарований" Путіним: "Маємо допомогти людям жити"

Трамп заявив що дуже розчарований Путіним

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що "дуже розчарований" російським диктатором Володимиром Путіним. 

Про це він сказав у телефонному інтерв’ю американському політтехнологу Скотту Дженнінгсу, передає Цензор.НЕТ.

"Я дуже розчарований у ньому [Путіні]. Ми з ним завжди мали чудові стосунки. Тисячі людей гинуть. Це не американці, які гинуть, а росіяни та українці, і їх тисячі, і це війна, яка не має сенсу, і вона б ніколи не почалася, якби я був президентом…

Побачимо, що буде далі, але я дуже розчарований президентом Путіним. Я можу це сказати, і ми будемо робити щось, щоб допомогти людям жити. Це не питання України. Це питання допомоги людям жити", - наголосив лідер США.

Трамп додав, що на російсько-українській війні щотижня гине 7000 людей і вважає своїм обов’язком зупинити це кровопролиття.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці

путін володимир (24728) Трамп Дональд (7034) війна в Україні (5975)
+15
Наша пісня гарна, починаєм знову...
показати весь коментар
02.09.2025 21:05 Відповісти
+15
Ти тупе дегенеративне, ідіотичне та довбойобічне ЧМО, ти як дешева повія, яку путін вертить на кую.
показати весь коментар
02.09.2025 21:08 Відповісти
+11
Двотижневий знову в ефірі
показати весь коментар
02.09.2025 21:08 Відповісти
ПРЯМО ЗАРАЗ ПРЯМИЙ ЕФІР - очікування звернення Тампа
показати весь коментар
02.09.2025 21:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=atkcve4MpBQ
показати весь коментар
02.09.2025 21:09 Відповісти
БЮРО - демівський канал щоденних новин ранок-вечір в Н-Йорку javascript:void(0);
показати весь коментар
02.09.2025 21:13 Відповісти
аааа конгресмени вийшли на роботу з канікул
показати весь коментар
02.09.2025 21:15 Відповісти
короткий анонс чергової історичної промови

Тисячі людей гинуть. Це не американці, які гинуть, а росіяни та українці, і їх тисячі, і це війна, яка не має сенсу, і вона б ніколи не почалася, якби я був президентом…


Брудастый - Градоначальник Глупова с пустой головой. Получил прозвище "органчик". В голове у этого начальника был определённый механизм, позволяющий говорить только одну фразу: "Не потерплю". Это не мешало ему продуктивно работать, составлять массу бумаг и приказов. Образ символизирует тупость и ограниченность чиновника высокого ранга.
показати весь коментар
02.09.2025 21:29 Відповісти
над кем смеетесь ?

Угрюм-Бурчеев: - последний градоначальник, который перестроил город и дал ему новое название Непреклонск

любив носити парамілітарну форму брудного кольору, не голився і робив страшний вигляд
показати весь коментар
02.09.2025 21:34 Відповісти
Завіса !
показати весь коментар
02.09.2025 21:35 Відповісти
до речі, хто дивився - чи не побільшало на рудому чорних плям ?

.
показати весь коментар
02.09.2025 21:39 Відповісти
Бите вухо, продовжить ще на 50 днів, свої «роздуми про людяність», про прутня, це ж не його війна, а маніпуляція, гра на біржі, курсами акцій компаній, шляхом балачки для ЗМІ галіматні !!!
показати весь коментар
02.09.2025 22:11 Відповісти
Черговий трьоп від рудого чорта.
показати весь коментар
02.09.2025 21:05 Відповісти
Покладіть Вову в мавзолей біля старого Вови, щоб спала світова напруга
показати весь коментар
02.09.2025 21:05 Відповісти
это первый голубо обязанный который врёт во всём
показати весь коментар
02.09.2025 21:07 Відповісти
показати весь коментар
02.09.2025 21:07 Відповісти
Зеленский с Путиным Трампу: Третим будешь? Что??? Третим будешь? Что? Домой иди дед!!!
показати весь коментар
02.09.2025 21:07 Відповісти
Та дайте вже Єрмаку перемогти ВВХ, нащо ж ви його тримаєте?

показати весь коментар
02.09.2025 21:07 Відповісти
Він вже "переміг" студентів, мабуть досі вони з нього глузують та жартують.
І як він працював в очистці?...
показати весь коментар
02.09.2025 21:19 Відповісти
Это мы поняли. Дальше что???
показати весь коментар
02.09.2025 21:07 Відповісти
нічого
показати весь коментар
02.09.2025 22:59 Відповісти
Невже більше не буде двох неділь і запровадить санкціі? Мощьнйо.
показати весь коментар
02.09.2025 21:08 Відповісти
Розчарований шо піздєц!
показати весь коментар
02.09.2025 21:08 Відповісти
Жити жити - живе сім"я - вона вчителька - він комбайнер - приходить з роботи і каже - давай будем їбатися - фу! - який ти не культурний - потрібно казати - давай будем жити - на другий вечір приходить з роботи і каже давай будем жити - пожили - на третій день приходить і мовчить - вона каже давай будем жити - він - я сьогодні так наїбався - шой жити не хочеться
показати весь коментар
02.09.2025 21:41 Відповісти
Доні"два тижні"у своєму репертуарі...
показати весь коментар
02.09.2025 21:09 Відповісти
Как только его советчики и политтехнологи говорят ему, из-за его заискивания перед ******, градус недовольства у американского населения и в целом в мире начинает расти, он выдает какую ни будь осуждающую реплику, или даже угрозу, после которой ничего не следует.
показати весь коментар
02.09.2025 21:10 Відповісти
Рудий довбограй твої висери вже нікого не дивують. Ти живеш в своєму ********* світі. А ***** як був вбивцею так і лишається. Тільки як воно здохне може щось зміниться хоча вся підоросія інфікована *****вським дебілізмом.
показати весь коментар
02.09.2025 21:10 Відповісти
показати весь коментар
02.09.2025 21:14 Відповісти
Так, Трумп дуже розчарований ПТНом. Але вони завжди мали чудові стосунки і багато пережили разом. Тому Трумп вважає своїм обов'язком допомогти харошему парню владіміру знищити нарешті цю кляту, як її... (Уганду?). І тоді перестануть щоденно гинути 100500 людєй.
показати весь коментар
02.09.2025 21:15 Відповісти
Це та країна, що втратила тисячі кілометрів океанського узбережжя..
показати весь коментар
02.09.2025 21:54 Відповісти
все- больше не будет с ним целоваться
показати весь коментар
02.09.2025 21:17 Відповісти
після зробленого мінета.
показати весь коментар
02.09.2025 21:26 Відповісти
Что может быть хуже дурака? Только старый дурак...
показати весь коментар
02.09.2025 21:19 Відповісти
трап-воздухан.
Дарма лише повітря ганяє.
Незважайте.
показати весь коментар
02.09.2025 21:22 Відповісти
рудий ******.
показати весь коментар
02.09.2025 21:24 Відповісти
То навіщо ви обрали лайно яке з терористами перемовини веде ??

..
показати весь коментар
02.09.2025 21:25 Відповісти
трампон буде сотні разів так киздіти ..тягнути час для кремлівського мерця
показати весь коментар
02.09.2025 21:25 Відповісти
Шо, апять... дебіл рижий
показати весь коментар
02.09.2025 21:28 Відповісти
Це хіба не стара промова? Враження, що оригінал здох, екстренно розморожують банкєтного трампа
показати весь коментар
02.09.2025 21:29 Відповісти
По інтерв'ю Трампа можна вичислити, з ким він востаннє перед інтерв'ю спілкувався.
показати весь коментар
02.09.2025 21:29 Відповісти
Щоб не розчаровуватись цим фуфлищем ,треба було не очаровуватись.
показати весь коментар
02.09.2025 21:29 Відповісти
Це чмо у дитсадку було б самим інфантильним...
показати весь коментар
02.09.2025 21:30 Відповісти
Санкції проти к@ц@пії від Трампа, вони як ракети Taurus для України від Шольца.
Вічна тема, щоб політики і звичайні люди, мали про що попи🤬діти.
показати весь коментар
02.09.2025 21:32 Відповісти
ТЕРМІНОВА ЗАЯВА Трампа! Журналісти зібрались у Білому домі. НАЖИВО зі США:
https://www.youtube.com/watch?v=thGWGgm9Mp8
показати весь коментар
02.09.2025 21:35 Відповісти
Клята Украiна, заважає Доннi кохатися з Хутiним!!!
показати весь коментар
02.09.2025 21:37 Відповісти
Ну, хоч сьогодні в нього не Україна вина у війні, хоч не Україна напала на *********...
показати весь коментар
02.09.2025 21:40 Відповісти
- Він все ще гвалтує тебе щодня?
- Так, любий! Гвалтує!
- Я дуже розчарований у ньому. Ми з ним завжди мали чудові стосунки, Меланія...
показати весь коментар
02.09.2025 21:42 Відповісти
Нічого,Путін знову набере його по телефону щоб сказати йому що через два місяці було б добре зустрітись і поговорити про ПЄЧЄНЕГОВ.
показати весь коментар
02.09.2025 21:46 Відповісти
Так, скоро він почне його ху...лом називати
показати весь коментар
02.09.2025 22:45 Відповісти
https://censor.net/ua/comments/locate/3569895/494bc7cf-9a61-462c-94e4-b838a0859cbb

- Він тебе досі гвалтує кожного дня?
- Так, гвалтує..
- Чудово! Два тижні тому я знайшов величезну калюжу. Сподівався, що калюжа не висохне за 2 тижні... Хотів показати тобі, на який ПЕРДЬ я здатний! Але, калюжа висохла, Меланія....
показати весь коментар
02.09.2025 23:00 Відповісти
Старий імпотент...
показати весь коментар
02.09.2025 23:14 Відповісти
⚡️На Алясці Трамп сказав путіну - "просто продовжуй боротися", (Про це пише видання The Times ....Мовляв , звісно ж очільник кремля міг сприйняти це як "зелене світло" для продовження війни проти України.) А тепер Трамп знову заявляє, що "дуже розчарований" Путіним: "Маємо допомогти людям жити" Це як взагалі ?
показати весь коментар
02.09.2025 23:22 Відповісти
 
 