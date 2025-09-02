Трамп снова заявил, что "очень разочарован" Путиным: "Мы должны помочь людям жить"
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что "очень разочарован" российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом он сказал в телефонном интервью американскому политтехнологу Скотту Дженнингсу, передает Цензор.НЕТ.
"Я очень разочарован в нем [Путине]. Мы с ним всегда имели отличные отношения. Тысячи людей гибнут. Это не американцы, которые гибнут, а россияне и украинцы, и их тысячи, и это бессмысленная война, и она бы никогда не началась, будь я президентом…
Посмотрим, что будет дальше, но я очень разочарован президентом Путиным. Я могу это сказать, и мы будем делать что-то, чтобы помочь людям жить. Это не вопрос Украины. Это вопрос помощи людям жить", - подчеркнул лидер США.
Трамп добавил, что на российско-украинской войне еженедельно погибает 7000 человек и считает своим долгом остановить это кровопролитие.
оказывается, рыжее угрёбище в очередной раз "очень разочаровано в путине", а в июне этого года Рыжий недоумок "был очень зол на путина"...
А в итоге "злой и разочарованный" шоумен-идиот выложил серийному детоубийце красную дорожку на Аляске и принял выродка с царскими почестями...
І як він працював в очистці?...
Хуже всех дураков - это старый дурак с Инициативой (в данном конкретном случае, дурак с Мирной Инициативой)....
Дарма лише повітря ганяє.
Незважайте.
..
Вічна тема, щоб політики і звичайні люди, мали про що попи🤬діти.
https://www.youtube.com/watch?v=thGWGgm9Mp8
- Так, любий! Гвалтує!
- Я дуже розчарований у ньому. Ми з ним завжди мали чудові стосунки, Меланія...
- Він тебе досі гвалтує кожного дня?
- Так, гвалтує..
- Чудово! Два тижні тому я знайшов величезну калюжу. Сподівався, що калюжа не висохне за 2 тижні... Хотів показати тобі, на який ПЕРДЬ я здатний! Але, калюжа висохла, Меланія....