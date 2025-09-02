РУС
Трамп снова заявил, что "очень разочарован" Путиным: "Мы должны помочь людям жить"

Трамп заявил, что очень разочарован Путиным

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что "очень разочарован" российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в телефонном интервью американскому политтехнологу Скотту Дженнингсу, передает Цензор.НЕТ.

"Я очень разочарован в нем [Путине]. Мы с ним всегда имели отличные отношения. Тысячи людей гибнут. Это не американцы, которые гибнут, а россияне и украинцы, и их тысячи, и это бессмысленная война, и она бы никогда не началась, будь я президентом…

Посмотрим, что будет дальше, но я очень разочарован президентом Путиным. Я могу это сказать, и мы будем делать что-то, чтобы помочь людям жить. Это не вопрос Украины. Это вопрос помощи людям жить", - подчеркнул лидер США.

Трамп добавил, что на российско-украинской войне еженедельно погибает 7000 человек и считает своим долгом остановить это кровопролитие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске

путин владимир (32119) Трамп Дональд (6508) война в Украине (5930)
+17
Наша пісня гарна, починаєм знову...
02.09.2025 21:05
+16
Ти тупе дегенеративне, ідіотичне та довбойобічне ЧМО, ти як дешева повія, яку путін вертить на кую.
02.09.2025 21:08
+14
Двотижневий знову в ефірі
02.09.2025 21:08
ПРЯМО ЗАРАЗ ПРЯМИЙ ЕФІР - очікування звернення Тампа
02.09.2025 21:04
https://www.youtube.com/watch?v=atkcve4MpBQ
02.09.2025 21:09
БЮРО - демівський канал щоденних новин ранок-вечір в Н-Йорку javascript:void(0);
02.09.2025 21:13
аааа конгресмени вийшли на роботу з канікул
02.09.2025 21:15
короткий анонс чергової історичної промови

Тисячі людей гинуть. Це не американці, які гинуть, а росіяни та українці, і їх тисячі, і це війна, яка не має сенсу, і вона б ніколи не почалася, якби я був президентом…


Брудастый - Градоначальник Глупова с пустой головой. Получил прозвище "органчик". В голове у этого начальника был определённый механизм, позволяющий говорить только одну фразу: "Не потерплю". Это не мешало ему продуктивно работать, составлять массу бумаг и приказов. Образ символизирует тупость и ограниченность чиновника высокого ранга.
02.09.2025 21:29
над кем смеетесь ?

Угрюм-Бурчеев: - последний градоначальник, который перестроил город и дал ему новое название Непреклонск

любив носити парамілітарну форму брудного кольору, не голився і робив страшний вигляд
02.09.2025 21:34
Завіса !
02.09.2025 21:35
до речі, хто дивився - чи не побільшало на рудому чорних плям ?

.
02.09.2025 21:39
Сильнейшая, эпохально-программная речь Великого Миротворца Трямпа:

оказывается, рыжее угрёбище в очередной раз "очень разочаровано в путине", а в июне этого года Рыжий недоумок "был очень зол на путина"...

А в итоге "злой и разочарованный" шоумен-идиот выложил серийному детоубийце красную дорожку на Аляске и принял выродка с царскими почестями...
02.09.2025 23:44
Бите вухо, продовжить ще на 50 днів, свої «роздуми про людяність», про прутня, це ж не його війна, а маніпуляція, гра на біржі, курсами акцій компаній, шляхом балачки для ЗМІ галіматні !!!
02.09.2025 22:11
Наша пісня гарна, починаєм знову...
02.09.2025 21:05
Черговий трьоп від рудого чорта.
02.09.2025 21:05
Покладіть Вову в мавзолей біля старого Вови, щоб спала світова напруга
02.09.2025 21:05
это первый голубо обязанный который врёт во всём
02.09.2025 21:07
02.09.2025 21:07
Зеленский с Путиным Трампу: Третим будешь? Что??? Третим будешь? Что? Домой иди дед!!!
02.09.2025 21:07
Та дайте вже Єрмаку перемогти ВВХ, нащо ж ви його тримаєте?

02.09.2025 21:07
Він вже "переміг" студентів, мабуть досі вони з нього глузують та жартують.
І як він працював в очистці?...
02.09.2025 21:19
Это мы поняли. Дальше что???
02.09.2025 21:07
нічого
02.09.2025 22:59
Невже більше не буде двох неділь і запровадить санкціі? Мощьнйо.
02.09.2025 21:08
Ти тупе дегенеративне, ідіотичне та довбойобічне ЧМО, ти як дешева повія, яку путін вертить на кую.
02.09.2025 21:08
Двотижневий знову в ефірі
02.09.2025 21:08
Розчарований шо піздєц!
02.09.2025 21:08
Жити жити - живе сім"я - вона вчителька - він комбайнер - приходить з роботи і каже - давай будем їбатися - фу! - який ти не культурний - потрібно казати - давай будем жити - на другий вечір приходить з роботи і каже давай будем жити - пожили - на третій день приходить і мовчить - вона каже давай будем жити - він - я сьогодні так наїбався - шой жити не хочеться
02.09.2025 21:41
Доні"два тижні"у своєму репертуарі...
02.09.2025 21:09
Как только его советчики и политтехнологи говорят ему, из-за его заискивания перед ******, градус недовольства у американского населения и в целом в мире начинает расти, он выдает какую ни будь осуждающую реплику, или даже угрозу, после которой ничего не следует.
02.09.2025 21:10
Рудий довбограй твої висери вже нікого не дивують. Ти живеш в своєму ********* світі. А ***** як був вбивцею так і лишається. Тільки як воно здохне може щось зміниться хоча вся підоросія інфікована *****вським дебілізмом.
02.09.2025 21:10
02.09.2025 21:14
Так, Трумп дуже розчарований ПТНом. Але вони завжди мали чудові стосунки і багато пережили разом. Тому Трумп вважає своїм обов'язком допомогти харошему парню владіміру знищити нарешті цю кляту, як її... (Уганду?). І тоді перестануть щоденно гинути 100500 людєй.
02.09.2025 21:15
Це та країна, що втратила тисячі кілометрів океанського узбережжя..
02.09.2025 21:54
все- больше не будет с ним целоваться
02.09.2025 21:17
після зробленого мінета.
02.09.2025 21:26
Что может быть хуже дурака? Только старый дурак...
02.09.2025 21:19
Что может быть хуже дурака? Только старый дурак...

Хуже всех дураков - это старый дурак с Инициативой (в данном конкретном случае, дурак с Мирной Инициативой)....
02.09.2025 23:49
трап-воздухан.
Дарма лише повітря ганяє.
Незважайте.
02.09.2025 21:22
рудий ******.
02.09.2025 21:24
То навіщо ви обрали лайно яке з терористами перемовини веде ??

..
02.09.2025 21:25
трампон буде сотні разів так киздіти ..тягнути час для кремлівського мерця
02.09.2025 21:25
Шо, апять... дебіл рижий
02.09.2025 21:28
Це хіба не стара промова? Враження, що оригінал здох, екстренно розморожують банкєтного трампа
02.09.2025 21:29
По інтерв'ю Трампа можна вичислити, з ким він востаннє перед інтерв'ю спілкувався.
02.09.2025 21:29
Щоб не розчаровуватись цим фуфлищем ,треба було не очаровуватись.
02.09.2025 21:29
Це чмо у дитсадку було б самим інфантильним...
02.09.2025 21:30
Санкції проти к@ц@пії від Трампа, вони як ракети Taurus для України від Шольца.
Вічна тема, щоб політики і звичайні люди, мали про що попи🤬діти.
02.09.2025 21:32
ТЕРМІНОВА ЗАЯВА Трампа! Журналісти зібрались у Білому домі. НАЖИВО зі США:
https://www.youtube.com/watch?v=thGWGgm9Mp8
02.09.2025 21:35
Клята Украiна, заважає Доннi кохатися з Хутiним!!!
02.09.2025 21:37
Ну, хоч сьогодні в нього не Україна вина у війні, хоч не Україна напала на *********...
02.09.2025 21:40
- Він все ще гвалтує тебе щодня?
- Так, любий! Гвалтує!
- Я дуже розчарований у ньому. Ми з ним завжди мали чудові стосунки, Меланія...
02.09.2025 21:42
Нічого,Путін знову набере його по телефону щоб сказати йому що через два місяці було б добре зустрітись і поговорити про ПЄЧЄНЕГОВ.
02.09.2025 21:46
Так, скоро він почне його ху...лом називати
02.09.2025 22:45
https://censor.net/ua/comments/locate/3569895/494bc7cf-9a61-462c-94e4-b838a0859cbb

- Він тебе досі гвалтує кожного дня?
- Так, гвалтує..
- Чудово! Два тижні тому я знайшов величезну калюжу. Сподівався, що калюжа не висохне за 2 тижні... Хотів показати тобі, на який ПЕРДЬ я здатний! Але, калюжа висохла, Меланія....
02.09.2025 23:00
Старий імпотент...
02.09.2025 23:14
⚡️На Алясці Трамп сказав путіну - "просто продовжуй боротися", (Про це пише видання The Times ....Мовляв , звісно ж очільник кремля міг сприйняти це як "зелене світло" для продовження війни проти України.) А тепер Трамп знову заявляє, що "дуже розчарований" Путіним: "Маємо допомогти людям жити" Це як взагалі ?
02.09.2025 23:22
Не вірю, що Трамп агент ***** чи ***** має компромат на Трампа, схоже, американці мають докази, що *****, загнаний в глухий кут, застосує ядерну зброю. Ядерну війну заради України ніхто не починатиме
02.09.2025 23:56
 
 