Трамп снова заявил, что "очень разочарован" Путиным: "Мы должны помочь людям жить"

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что "очень разочарован" российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в телефонном интервью американскому политтехнологу Скотту Дженнингсу, передает Цензор.НЕТ.

"Я очень разочарован в нем [Путине]. Мы с ним всегда имели отличные отношения. Тысячи людей гибнут. Это не американцы, которые гибнут, а россияне и украинцы, и их тысячи, и это бессмысленная война, и она бы никогда не началась, будь я президентом…

Посмотрим, что будет дальше, но я очень разочарован президентом Путиным. Я могу это сказать, и мы будем делать что-то, чтобы помочь людям жить. Это не вопрос Украины. Это вопрос помощи людям жить", - подчеркнул лидер США.

Трамп добавил, что на российско-украинской войне еженедельно погибает 7000 человек и считает своим долгом остановить это кровопролитие.

