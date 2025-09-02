Трамп о последствиях, если не состоится встреча Путина и Зеленского: "Посмотрим, что произойдет" (дополнено)

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа о возможных последствиях в случае, если двусторонняя встреча российского диктатора Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского не состоится.

Об этом он сказал на брифинге в Белом доме 2 сентября, информирует Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила Трампа о последствиях в случае, если встречи Путина и Зеленского не все же не будет. На это он ответил цифрами потерь в войне.

"Посмотрим, что произойдет. Посмотрим, что они сделают и что будет дальше. Я очень внимательно за этим слежу. На прошлой неделе они потеряли 7 тысяч солдат в обеих странах. 7313 солдат, если быть точным, без какой-либо причины. И российские, и украинские солдаты. Я хочу положить этому конец", - в очередной раз заявил Трамп.

Лидер США также сказал, что узнал "кое-что очень интересное" в ответ на вопрос журналиста о том, разговаривал ли он с Путиным в течение недели.

"Вы узнаете об этом в ближайшие дни... Несколько недель назад у меня была очень удачная встреча с Путиным. Если ничего из этого не выйдет, мы изменим свою позицию", - добавил Трамп.

