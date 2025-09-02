РУС
5 242 58

Трамп о последствиях, если не состоится встреча Путина и Зеленского: "Посмотрим, что произойдет" (дополнено)

трамп
Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа о возможных последствиях в случае, если двусторонняя встреча российского диктатора Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского не состоится.

Об этом он сказал на брифинге в Белом доме 2 сентября, информирует Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила Трампа о последствиях в случае, если встречи Путина и Зеленского не все же не будет. На это он ответил цифрами потерь в войне.

"Посмотрим, что произойдет. Посмотрим, что они сделают и что будет дальше. Я очень внимательно за этим слежу. На прошлой неделе они потеряли 7 тысяч солдат в обеих странах. 7313 солдат, если быть точным, без какой-либо причины. И российские, и украинские солдаты. Я хочу положить этому конец", - в очередной раз заявил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп снова заявил, что "очень разочарован" Путиным: "Должны помочь людям жить"

Лидер США также сказал, что узнал "кое-что очень интересное" в ответ на вопрос журналиста о том, разговаривал ли он с Путиным в течение недели.

"Вы узнаете об этом в ближайшие дни... Несколько недель назад у меня была очень удачная встреча с Путиным. Если ничего из этого не выйдет, мы изменим свою позицию", - добавил Трамп.

Читайте также: Белый дом приравнял атаку РФ на Киев с ударами Украины по российским НПЗ

Автор: 

Зеленский Владимир (21793) путин владимир (32119) Трамп Дональд (6508) война в Украине (5930)
Топ комментарии
+21
Дйте трумпу ще два тижні!

Може, і здохне...
показать весь комментарий
02.09.2025 22:34 Ответить
+10
Знову рудий чорт як воша на грибішку.
показать весь комментарий
02.09.2025 22:34 Ответить
+9
Та ти балабол ще більший чим ЗЕленський.Той постійно щось обіцяє,але порівняно з тобою він відпочиває.
показать весь комментарий
02.09.2025 22:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Буде перемога

показать весь комментарий
02.09.2025 22:31 Ответить
Трамп про наслідки, якщо не буде зустрічі Путіна й Зеленського: "Подивимось, що станеться. Якось то воно вже буде, бо як би воно не було, все рівно воно якось мусить бути"
показать весь комментарий
02.09.2025 23:26 Ответить
ну он завис... не знає що далі робити
показать весь комментарий
02.09.2025 22:33 Ответить
Дивний дядько. Знов подивиться наче до цього він робив щось суттєво інше.
Таки єпштей торганув списками. Пу ьакої вдачіточно не пропустив.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:58 Ответить
Та ти балабол ще більший чим ЗЕленський.Той постійно щось обіцяє,але порівняно з тобою він відпочиває.
показать весь комментарий
02.09.2025 22:33 Ответить
Ахахах!!!
показать весь комментарий
02.09.2025 22:34 Ответить
Дйте трумпу ще два тижні!

Може, і здохне...
показать весь комментарий
02.09.2025 22:34 Ответить
це моя фраза , я її запатентував !
показать весь комментарий
02.09.2025 22:41 Ответить
не претендую, поступаюсь пріоритетом.
Не принципово.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:01 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2025 23:08 Ответить
Знову рудий чорт як воша на грибішку.
показать весь комментарий
02.09.2025 22:34 Ответить
Шо було - бачили - шо буде - побачимо - Трамп
показать весь комментарий
02.09.2025 22:34 Ответить
А будіть то що біло в Одесі….
показать весь комментарий
02.09.2025 22:35 Ответить
- А що біло в Одесі?
- В Одесі меня послалі нах..й.
показать весь комментарий
02.09.2025 22:55 Ответить
Трамп:
- Знаешь, как заинтриговать человека?
- Как?
- Завтра скажу...
показать весь комментарий
03.09.2025 00:04 Ответить
Подивимося, що станенеться через 50 днів!!??
Ох і СРАТЬєхі у Білому домі, аж страшно!!
показать весь комментарий
02.09.2025 22:35 Ответить
а нахіба нам знати який запах має пердіж старого воздухана?
показать весь комментарий
02.09.2025 22:36 Ответить
жаль що не здох.
показать весь комментарий
02.09.2025 22:36 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2025 22:37 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2025 23:11 Ответить
Міллер знал, что настоящая фамилия Штирлица краснов, но кто ещё не знал об этом?
показать весь комментарий
02.09.2025 23:40 Ответить
Це буває, як у компі, зависла програма чи вся система.....
показать весь комментарий
02.09.2025 22:37 Ответить
Советую Трампу обратиться к профессиональной гадалке, она посмотрит что было, что будет..Заодно узнает, есть ли двойник у *****.
показать весь комментарий
02.09.2025 22:38 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2025 22:38 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2025 22:44 Ответить
Чивокуней(януковичем) в таком виде чертей можно пугать)
показать весь комментарий
02.09.2025 23:13 Ответить
його син втонув в бокалі... ой, байкалі
показать весь комментарий
02.09.2025 23:04 Ответить
рудий донні, а тобі самому ці витівки твого друга ***** ще не ***********?
чи це дійсно у вас кохання?
показать весь комментарий
02.09.2025 22:39 Ответить
Лідер США також сказав, що дізнався "дещо дуже цікаве" у відповідь на запитання журналіста про те, чи розмовляв він з Путіним упродовж тижня.

Невже дізнався, що х***о, "хоче миру"?
показать весь комментарий
02.09.2025 22:40 Ответить
Вспоминаются слова из Собачьего сердца, и как он мог служить в очистке....
показать весь комментарий
02.09.2025 22:42 Ответить
Дурко є дурко. Чи самодур. Над таким в самому маленькому селі сміялись би. А там він президент. Що було бачили, що буде побачимо. Ну не досидить він терміну, бо це просто брєд
показать весь комментарий
02.09.2025 23:05 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2025 23:15 Ответить
Покличте лікаря хтось. Ні, ну їй богу. Воно ж хворе...
показать весь комментарий
02.09.2025 22:43 Ответить
рудий унітазний йоржик знов булькнув в унітаз !
показать весь комментарий
02.09.2025 22:44 Ответить
мєчється, як голий арахамія по акації! ))
показать весь комментарий
02.09.2025 22:46 Ответить
***** ***** око не виклює
показать весь комментарий
02.09.2025 22:49 Ответить
Трамп зробив навидатнішу і доленосну заяву, як і обіцяв,... про переніс штабу космічного командування США з штату Техасу до Алабами. ))
показать весь комментарий
02.09.2025 22:50 Ответить
Бо якщо почати будувати дороги в Америці, то американці не зрозуміють. А от пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір та перейменувати Міністерство Оборони, ото тема!
показать весь комментарий
02.09.2025 23:01 Ответить
Буде пердеж та бла бла бла
показать весь комментарий
02.09.2025 22:50 Ответить
ТРАМП ЗНОВ НЕ ВИПРАВДАВ СПОДІВАНЬ МУДРОВА НАРІДА!!! Війну не зупинив, мародерити на виготовленні дронів та фортифікацій не припинив, кумів-друзів ЗЕлідора які крадуть мільярдами не посадив, замість мобілізації продовжив бусифікацію.... Трамп, що ти робиш??? АСТАНАВІСЬ!
показать весь комментарий
02.09.2025 22:55 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2025 23:01 Ответить
https://www.facebook.com/andriy.illenko?__cft__[0]=*****************************************************************-FvP6nZ2xv__KBreFKZiyHn8AX-Rg52OPhGYtoKiIaCzSqu4MpFN4TgrJ16VHHo_Gz2oRDd1K_s3xeCEscCuU2xOX6a1Nv_LrbifCRceMBvg__xoYhRY5KzlfZUSeHXaFo&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Іллєнко

На місці західних лідерів, я би серйозно задумався, дивлячись на це фото.

Можна тішити себе ілюзіями далі аж до повного краху, але нинішня антизахідна коаліція вже майже сформована.

І вона діє. Вона готова до війни. Вона вже воює.

Захід все ще може перемогти коаліцію антизахідних диктатур, але цього ніколи не станеться, якщо він не подолає свою психологічну та ідентичну слабкість.

Якщо Захід не згадає про свій воїнський етос, якщо не повернеться до культу служіння, а не лише культу егоїзму і комфорту, якщо Захід не згадає про своїх священних королів і міфічних героїв, якщо не згадає про Бога і вогонь справжньої віри у свою ідентичність та місію - він буде зметений азійськими диктатурами.

Це - справжні європейські цінності.

Я вірю в європейську цивілізацію. Ще не все втрачено, але потрібно прокидатися. Терміново.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:40 Ответить
Без Сполучених Штатів усе в світі загинуло б, це правда, - Трамп
показать весь комментарий
02.09.2025 23:01 Ответить
І довго ми ще будемо "дивитись"? Старий, може вже пора відповідати за свої слова? Бо "Президент США - пиз...бол" навряд чи сприятиме посиленню авторитету американської наддержави.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:03 Ответить
Ось Трамп скаже,Ось,Ось,Ось... Та нічого цей шолудивий пес не скаже і не зробить. Компромат,про який говорять його "друзі",в це сексуальні злочини,насильство над неповнолітніми-це не кануло у вічність разом із загадковою смертю Епштейна. Все це є у КДБ,що міцно тримає рудого за яйця. А нагадуванням є присмак сечі московських проституток у роті рудої псини,агента Краснова. Я радий за янкі!
показать весь комментарий
02.09.2025 23:03 Ответить
Він не втомився сам собі відсосувати в прямому ефірі?
Це науково називається аутофеляція.
Справді велика людина по самоотсосу.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:10 Ответить
Зараз знудить.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:09 Ответить
Трамп...: "Подивимось "
----------------------------------------------
Трамп, война в Украине, когда гибнут сотни тысяч человек, дети в том числе,
для тебя - кино?
показать весь комментарий
02.09.2025 23:12 Ответить
Нехай живе самий великий автофелянт світу.
Наш трап.
Віват йому.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:12 Ответить
ДА імпотент во всіх справах останє банкрутство в його житті і це США амінь
показать весь комментарий
02.09.2025 23:18 Ответить
Поки по методичці шпарить
показать весь комментарий
02.09.2025 23:34 Ответить
Люди чого ви напали, старенький Трамп, ніяк "неможе роздивитись" за всі роки що ***** чорт, вбивця , терорист та військовий злочинець..... дайте йому ще "два тижні".
В серйозно - Трамп так обгадив США, історично вже навіть не відомо чи зможуть увійти не так ганебно.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:34 Ответить
Чогось ждали, розумні люди знають, що план Трампа - давити Україну, тому триндіти він буде що завгодно, но по справам діє так, як я написав.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:38 Ответить
Це курво на Алясці дало ***** повний карт-бланш та сказало «Валодья, продовжуй боротись». Він ще ***** зброю буде продавати, щоб швидше нас повбивати всіх.
показать весь комментарий
03.09.2025 00:05 Ответить
Ще "два тижні"???
Це вже стало більш поширеним мемом, ніж "останнє китайське попередження"...
показать весь комментарий
03.09.2025 00:14 Ответить
Злий клоун.
показать весь комментарий
03.09.2025 00:18 Ответить
 
 