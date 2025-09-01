УКР
На Алясці не було жодних домовленостей щодо зустрічі Путіна із Зеленським або щодо тристоронніх переговорів, - Ушаков

Трамп, Путін

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що на саміті Володимира Путіна та Дональда Трампа на Алясці не було жодних домовленостей щодо зустрічі Путіна з президентом України Володимиром Зеленським або щодо тристоронніх переговорів.

Заяву Ушакова цитують росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він заявив, що в Анкориджі "було досягнуто багато взаємних розумінь" між РФ та США.

За словами Ушакова, візити спецпредставника президента США Стіва Віткоффа стали основою для обговорень президентів на Алясці, після чого сторони "домовилися про подальші кроки".

Читайте також: Мерц заявив, що Путін не зустрінеться із Зеленським

Також, за словами представника Кремля, на саміті в Анкориджі зачіпалася "ідея підвищення рівня делегацій Росії та України". Водночас Ушаков запевняє, що жодних домовленостей між Путіним і Трампом щодо зустрічі російського диктатора із Зеленським або щодо тристоронніх переговорів нібито не було.

Раніше повідомлялося, що Трамп висловив сумнів у перспективах зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіним. Однак він вважає, що тристоронні переговори за участі США таки відбудуться.

Читайте також: Трамп про переговори між Зеленським та Путіним: Двосторонньої зустрічі може і не бути, але тристороння буде

