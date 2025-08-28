Мерц заявив, що Путін не зустрінеться із Зеленським
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не вірить у можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна.
Про це він сказав під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, передає Цензор.НЕТ.
"Ми маємо відповісти на таку безпрецедентну атаку. Здається очевидним, що зустрічі Путіна та президента Зеленського не буде, попри домовленість між Путіним та президентом США Трампом минулого тижня", - заявив Мерц.
Топ коментарі
+11 NNN
показати весь коментар28.08.2025 20:43 Відповісти Посилання
+10 Alex Gr #611143
показати весь коментар28.08.2025 20:44 Відповісти Посилання
+9 Наталия Гончар
показати весь коментар28.08.2025 20:42 Відповісти Посилання
Хоча...
Зважаючи на прізвища перемовників (мало ймовірно) що я помиляюсь...
але саме вчора ( нащадок українських Пріцерів) Пріцкер , губернатор Ілліноіса Трампу саме в очі сказав, що його деградуючому мозку на дає згоди заходити нацгвардією до Чикаго. Це була відповідь Рудому на зустріч з вимогами написати заяву -прохання на введення нацгвардії в Чикаго.
А якщо навпаки ?
Домовились тампон і ботоксний, а зустрічатися повинні ботоксний і найвеличніший?
Клас! А можна, щоб в такому ж стилі приїзджала поліція, рятувальники чи швидка? От хтось викликав собі, а вони приїздять до трампона! І, навіть, щоб за хибний виклик платив той, хто викликав! І за це трампон отримає (не)нобелівку за сприяння рятувальним службам!
З таким самим "успіхом" можна домовитись (скажімо) Панамі та Індії про проведення перемовин між США та ООН з Міжнародного морського права з метою заборонити прохід бортів США через канал...
До речі! Питання зєлєбобікам (ну і тим, хто підтримує ОТЕ, що сидить на Банковій): а як там з тезою клятого "бариги" - "нічого про Україну без України"? Зараз це відстоюють тільки деякі члени ЄС та Об'єднане Королівство. Ще "ржете"?
Ти, за капітуляцію України, чи її деокупацію, від рашистів??