Мерц заявив, що Путін не зустрінеться із Зеленським

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не вірить у можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, передає Цензор.НЕТ.

"Ми маємо відповісти на таку безпрецедентну атаку. Здається очевидним, що зустрічі Путіна та президента Зеленського не буде, попри домовленість між Путіним та президентом США Трампом минулого тижня", - заявив Мерц.

