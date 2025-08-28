УКР
Зустріч Зеленського та Путіна
Мерц заявив, що Путін не зустрінеться із Зеленським

Канцлер Німеччини Мерц вважає, що зустрічі Зеленського і Путіна не буде

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не вірить у можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, передає Цензор.НЕТ.

"Ми маємо відповісти на таку безпрецедентну атаку. Здається очевидним, що зустрічі Путіна та президента Зеленського не буде, попри домовленість між Путіним та президентом США Трампом минулого тижня", - заявив Мерц.

Читайте: Мерц про нічний удар по Україні: Росія знову показала своє справжнє обличчя

Зеленський Володимир (25281) путін володимир (24695) Мерц Фрідріх (225)
Не буде ніякої зустрічі ... начебто одразу це було не зрозуміло ?
28.08.2025 20:43 Відповісти
будуть тисячі фламінго та зельоні відосики ..жри
28.08.2025 20:44 Відповісти
Так там у США Єрмак з Вітькоффом зараз усе перетруть .
28.08.2025 20:42 Відповісти
28.08.2025 20:42 Відповісти
Замість "перетруть" я (чомусь) прочитав "перес@руть"...
Хоча...
Зважаючи на прізвища перемовників (мало ймовірно) що я помиляюсь...
28.08.2025 21:01 Відповісти
Під покровом Трампа персеруть - то можливо . Але ж хйло не даремно саме над Києвом так цієї ночі знущався... Він в тємє шо Трмап з Віткоффом в тємє .

але саме вчора ( нащадок українських Пріцерів) Пріцкер , губернатор Ілліноіса Трампу саме в очі сказав, що його деградуючому мозку на дає згоди заходити нацгвардією до Чикаго. Це була відповідь Рудому на зустріч з вимогами написати заяву -прохання на введення нацгвардії в Чикаго.
28.08.2025 21:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=78eRlurY4SE&t=26s
28.08.2025 21:12 Відповісти
Для чого йому зустрічатись?
28.08.2025 20:43 Відповісти
"Пусть путін услишит, пусть путін прійдьот, пусть путін міня нєпрімєнна найдьооот..." - підвиває Вавка Зе, але все марно. Ботоксний кремлін глухий до воплів шлюшки з сауни
28.08.2025 20:58 Відповісти
Там шось Трамп заікався шо може звести Україну і рашку до перемовин про мир
28.08.2025 21:04 Відповісти
Трумп вже забув
28.08.2025 21:11 Відповісти
28.08.2025 20:43 Відповісти
Якщо , *****, плює на агента " краснова" Великої держави, то що позитивного , було чекати ,від зустрічи з другим агентом , якого ФСБ вели 15 р "🤥🤢" :" РФ не наступает , а просто двігает граніци вперед" , " ми адін народ" , " дагаварімся пасередіне" ……… " война вигодна только порошенко" ……… В омані отримав наказ , що , мав здати , як готувати капітуляцію, яких кротів призначити і від кого отримувати накази на подальші дії . Путлер поки не отримає всього , обіцяного не відмовиться від людожерства , " апетіт приходє , во время еди"
28.08.2025 21:14 Відповісти
А тауруси будуть?
28.08.2025 20:43 Відповісти
28.08.2025 20:44 Відповісти
тє
28.08.2025 21:00 Відповісти
АХАХАХХАХА, ЦЕ ЛИШЕ ЛОХ Трупм думав що щось буде. Путін зрозуміє лише 500 ракет в Москву
28.08.2025 20:45 Відповісти
..****, америку відкрив!!!!
28.08.2025 20:49 Відповісти
Пара-пара-пам - ВСЕ!
28.08.2025 20:49 Відповісти
Встреча Зеленского с ****** будет иметь смысл только в одном случае, если Зеленский завалит *****.
28.08.2025 20:50 Відповісти
І що - війна одразу припиниться ?
А якщо навпаки ?
28.08.2025 20:53 Відповісти
!00% і до гадалки не ходи. В це вірить тільки одна людина, навіть писати не буду хто.
28.08.2025 20:54 Відповісти
указ видав - указ анулював... В чому проблема?
28.08.2025 21:01 Відповісти
"...зустрічі Путіна та президента Зеленського не буде, попри домовленість між Путіним та президентом США Трампом минулого тижня" Джерело: https://censor.net/ua/n3571080

Домовились тампон і ботоксний, а зустрічатися повинні ботоксний і найвеличніший?
Клас! А можна, щоб в такому ж стилі приїзджала поліція, рятувальники чи швидка? От хтось викликав собі, а вони приїздять до трампона! І, навіть, щоб за хибний виклик платив той, хто викликав! І за це трампон отримає (не)нобелівку за сприяння рятувальним службам!

З таким самим "успіхом" можна домовитись (скажімо) Панамі та Індії про проведення перемовин між США та ООН з Міжнародного морського права з метою заборонити прохід бортів США через канал...

До речі! Питання зєлєбобікам (ну і тим, хто підтримує ОТЕ, що сидить на Банковій): а як там з тезою клятого "бариги" - "нічого про Україну без України"? Зараз це відстоюють тільки деякі члени ЄС та Об'єднане Королівство. Ще "ржете"?
28.08.2025 20:59 Відповісти
Які гарні слова декларують Макрон і Мерц. Але за цими гучними промовами ховається цинічна правда: компанії їхніх країн нарощують продаж обладнання для виробництва ракет, систем навігації та оптичного наведення. І дивним чином саме Киргизстан та Вірменія - країни, які не мають власного ракетного виробництва і не використовують такі технології в цивільних цілях - раптово стали «рекордними покупцями». Усі прекрасно розуміють, куди насправді йде цей товар. Але замість того, щоб чесно визнати власну причетність до збагачення російської воєнної машини, зручніше показувати пальцем на Індію та її закупівлі нафти. Бо важче розповідати про чужу провину, ніж пояснити власні брудні кишені.
28.08.2025 21:00 Відповісти
Ти сам подумав, про що хотів нагадити в мережі??
Ти, за капітуляцію України, чи її деокупацію, від рашистів??
28.08.2025 21:04 Відповісти
Тоді хай зустрінеться зі Сталіним, Гітлером та Пєтром Пєрвим, і чімшвидше
28.08.2025 21:02 Відповісти
Пошла очередная мулька залипуха о невозможности встречи этих двух. На самом деле это можно было предвидеть. Пусть главы парламентов встречаются. США категорически настаивали на подписи под Капитуляцию Японии только императором, но согласились на министра иностранных дел. И 2 мировая закончилась.
28.08.2025 21:03 Відповісти
Поки наш фламінго розмножується,дайте тауруси.
28.08.2025 21:16 Відповісти
Всі же знають пане Мерц, що ***** брехло і сцикло. Навіть Діда наіbав. Діду має сподобатись.🤣
28.08.2025 21:40 Відповісти
"Найвеличніший" так і не загляне в очко "наймерзотнішому".
28.08.2025 21:59 Відповісти
 
 