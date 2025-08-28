Мерц заявил, что Путин не встретится с Зеленским
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не верит в возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина.
Об этом он сказал во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает Цензор.НЕТ.
"Мы должны ответить на такую беспрецедентную атаку. Кажется очевидным, что встречи Путина и президента Зеленского не будет, несмотря на договоренность между Путиным и президентом США Трампом на прошлой неделе", - заявил Мерц.
Хоча...
Зважаючи на прізвища перемовників (мало ймовірно) що я помиляюсь...
але саме вчора ( нащадок українських Пріцерів) Пріцкер , губернатор Ілліноіса Трампу саме в очі сказав, що його деградуючому мозку на дає згоди заходити нацгвардією до Чикаго. Це була відповідь Рудому на зустріч з вимогами написати заяву -прохання на введення нацгвардії в Чикаго.
А якщо навпаки ?
Домовились тампон і ботоксний, а зустрічатися повинні ботоксний і найвеличніший?
Клас! А можна, щоб в такому ж стилі приїзджала поліція, рятувальники чи швидка? От хтось викликав собі, а вони приїздять до трампона! І, навіть, щоб за хибний виклик платив той, хто викликав! І за це трампон отримає (не)нобелівку за сприяння рятувальним службам!
З таким самим "успіхом" можна домовитись (скажімо) Панамі та Індії про проведення перемовин між США та ООН з Міжнародного морського права з метою заборонити прохід бортів США через канал...
До речі! Питання зєлєбобікам (ну і тим, хто підтримує ОТЕ, що сидить на Банковій): а як там з тезою клятого "бариги" - "нічого про Україну без України"? Зараз це відстоюють тільки деякі члени ЄС та Об'єднане Королівство. Ще "ржете"?
Ти, за капітуляцію України, чи її деокупацію, від рашистів??