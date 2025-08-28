РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9994 посетителя онлайн
Новости Встреча Зеленского и Путина
4 005 30

Мерц заявил, что Путин не встретится с Зеленским

Канцлер Германии Мерц считает, что встречи Зеленского и Путина не будет

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не верит в возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны ответить на такую беспрецедентную атаку. Кажется очевидным, что встречи Путина и президента Зеленского не будет, несмотря на договоренность между Путиным и президентом США Трампом на прошлой неделе", - заявил Мерц.

Читайте: Мерц о ночном ударе по Украине: Россия снова показала свое истинное лицо

Автор: 

Зеленский Владимир (21741) путин владимир (32086) Фридрих Мерц (218)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Не буде ніякої зустрічі ... начебто одразу це було не зрозуміло ?
показать весь комментарий
28.08.2025 20:43 Ответить
+7
Так там у США Єрмак з Вітькоффом зараз усе перетруть .
показать весь комментарий
28.08.2025 20:42 Ответить
+4
Для чого йому зустрічатись?
показать весь комментарий
28.08.2025 20:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так там у США Єрмак з Вітькоффом зараз усе перетруть .
показать весь комментарий
28.08.2025 20:42 Ответить
Замість "перетруть" я (чомусь) прочитав "перес@руть"...
Хоча...
Зважаючи на прізвища перемовників (мало ймовірно) що я помиляюсь...
показать весь комментарий
28.08.2025 21:01 Ответить
Під покровом Трампа персеруть - то можливо . Але ж хйло не даремно саме над Києвом так цієї ночі знущався... Він в тємє шо Трмап з Віткоффом в тємє .

але саме вчора ( нащадок українських Пріцерів) Пріцкер , губернатор Ілліноіса Трампу саме в очі сказав, що його деградуючому мозку на дає згоди заходити нацгвардією до Чикаго. Це була відповідь Рудому на зустріч з вимогами написати заяву -прохання на введення нацгвардії в Чикаго.
показать весь комментарий
28.08.2025 21:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=78eRlurY4SE&t=26s
показать весь комментарий
28.08.2025 21:12 Ответить
Для чого йому зустрічатись?
показать весь комментарий
28.08.2025 20:43 Ответить
"Пусть путін услишит, пусть путін прійдьот, пусть путін міня нєпрімєнна найдьооот..." - підвиває Вавка Зе, але все марно. Ботоксний кремлін глухий до воплів шлюшки з сауни
показать весь комментарий
28.08.2025 20:58 Ответить
Там шось Трамп заікався шо може звести Україну і рашку до перемовин про мир
показать весь комментарий
28.08.2025 21:04 Ответить
Трумп вже забув
показать весь комментарий
28.08.2025 21:11 Ответить
Не буде ніякої зустрічі ... начебто одразу це було не зрозуміло ?
показать весь комментарий
28.08.2025 20:43 Ответить
Якщо , *****, плює на агента " краснова" Великої держави, то що позитивного , було чекати ,від зустрічи з другим агентом , якого ФСБ вели 15 р "🤥🤢" :" РФ не наступает , а просто двігает граніци вперед" , " ми адін народ" , " дагаварімся пасередіне" ……… " война вигодна только порошенко" ……… В омані отримав наказ , що , мав здати , як готувати капітуляцію, яких кротів призначити і від кого отримувати накази на подальші дії . Путлер поки не отримає всього , обіцяного не відмовиться від людожерства , " апетіт приходє , во время еди"
показать весь комментарий
28.08.2025 21:14 Ответить
А тауруси будуть?
показать весь комментарий
28.08.2025 20:43 Ответить
будуть тисячі фламінго та зельоні відосики ..жри
показать весь комментарий
28.08.2025 20:44 Ответить
тє
показать весь комментарий
28.08.2025 21:00 Ответить
АХАХАХХАХА, ЦЕ ЛИШЕ ЛОХ Трупм думав що щось буде. Путін зрозуміє лише 500 ракет в Москву
показать весь комментарий
28.08.2025 20:45 Ответить
..****, америку відкрив!!!!
показать весь комментарий
28.08.2025 20:49 Ответить
Пара-пара-пам - ВСЕ!
показать весь комментарий
28.08.2025 20:49 Ответить
Встреча Зеленского с ****** будет иметь смысл только в одном случае, если Зеленский завалит *****.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:50 Ответить
І що - війна одразу припиниться ?
А якщо навпаки ?
показать весь комментарий
28.08.2025 20:53 Ответить
!00% і до гадалки не ходи. В це вірить тільки одна людина, навіть писати не буду хто.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:54 Ответить
А як же рішення рнбо і зєлін указ про заборону ведення переговорів ,де зєля сам собі заборонив вести переговори.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:56 Ответить
указ видав - указ анулював... В чому проблема?
показать весь комментарий
28.08.2025 21:01 Ответить
"...зустрічі Путіна та президента Зеленського не буде, попри домовленість між Путіним та президентом США Трампом минулого тижня" Джерело: https://censor.net/ua/n3571080

Домовились тампон і ботоксний, а зустрічатися повинні ботоксний і найвеличніший?
Клас! А можна, щоб в такому ж стилі приїзджала поліція, рятувальники чи швидка? От хтось викликав собі, а вони приїздять до трампона! І, навіть, щоб за хибний виклик платив той, хто викликав! І за це трампон отримає (не)нобелівку за сприяння рятувальним службам!

З таким самим "успіхом" можна домовитись (скажімо) Панамі та Індії про проведення перемовин між США та ООН з Міжнародного морського права з метою заборонити прохід бортів США через канал...

До речі! Питання зєлєбобікам (ну і тим, хто підтримує ОТЕ, що сидить на Банковій): а як там з тезою клятого "бариги" - "нічого про Україну без України"? Зараз це відстоюють тільки деякі члени ЄС та Об'єднане Королівство. Ще "ржете"?
показать весь комментарий
28.08.2025 20:59 Ответить
Я не розумію ,а що вирішить зустріч зєлі і путлєра - .будуть один одному своє хотєлкі розповідати і що там в конституціях написано.
показать весь комментарий
28.08.2025 21:00 Ответить
Які гарні слова декларують Макрон і Мерц. Але за цими гучними промовами ховається цинічна правда: компанії їхніх країн нарощують продаж обладнання для виробництва ракет, систем навігації та оптичного наведення. І дивним чином саме Киргизстан та Вірменія - країни, які не мають власного ракетного виробництва і не використовують такі технології в цивільних цілях - раптово стали «рекордними покупцями». Усі прекрасно розуміють, куди насправді йде цей товар. Але замість того, щоб чесно визнати власну причетність до збагачення російської воєнної машини, зручніше показувати пальцем на Індію та її закупівлі нафти. Бо важче розповідати про чужу провину, ніж пояснити власні брудні кишені.
показать весь комментарий
28.08.2025 21:00 Ответить
Ти сам подумав, про що хотів нагадити в мережі??
Ти, за капітуляцію України, чи її деокупацію, від рашистів??
показать весь комментарий
28.08.2025 21:04 Ответить
Тоді хай зустрінеться зі Сталіним, Гітлером та Пєтром Пєрвим, і чімшвидше
показать весь комментарий
28.08.2025 21:02 Ответить
Пошла очередная мулька залипуха о невозможности встречи этих двух. На самом деле это можно было предвидеть. Пусть главы парламентов встречаются. США категорически настаивали на подписи под Капитуляцию Японии только императором, но согласились на министра иностранных дел. И 2 мировая закончилась.
показать весь комментарий
28.08.2025 21:03 Ответить
Поки наш фламінго розмножується,дайте тауруси.
показать весь комментарий
28.08.2025 21:16 Ответить
Всі же знають пане Мерц, що ***** брехло і сцикло. Навіть Діда наіbав. Діду має сподобатись.🤣
показать весь комментарий
28.08.2025 21:40 Ответить
"Найвеличніший" так і не загляне в очко "наймерзотнішому".
показать весь комментарий
28.08.2025 21:59 Ответить
 
 