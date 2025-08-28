Мерц заявил, что Путин не встретится с Зеленским

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не верит в возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны ответить на такую беспрецедентную атаку. Кажется очевидным, что встречи Путина и президента Зеленского не будет, несмотря на договоренность между Путиным и президентом США Трампом на прошлой неделе", - заявил Мерц.

Читайте: Мерц о ночном ударе по Украине: Россия снова показала свое истинное лицо