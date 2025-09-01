РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10377 посетителей онлайн
Новости Встреча Зеленского и Путина
1 843 21

На Аляске не было никаких договоренностей о встрече Путина с Зеленским или о трехсторонних переговорах, - Ушаков

Трамп, Путин

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что на саммите Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не было никаких договоренностей о встрече Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским или о трехсторонних переговорах.

Заявление Ушакова цитируют росСМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Он заявил, что в Анкоридже "было достигнуто много взаимных пониманий" между РФ и США.

По словам Ушакова, визиты спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа стали основой для обсуждений президентов на Аляске, после чего стороны "договорились о дальнейших шагах".

Читайте также: Мерц заявил, что Путин не встретится с Зеленским

Также, по словам представителя Кремля, на саммите в Анкоридже затрагивалась "идея повышения уровня делегаций России и Украины". В то же время Ушаков уверяет, что никаких договоренностей между Путиным и Трампом о встрече российского диктатора с Зеленским или о трехсторонних переговорах якобы не было.

Ранее сообщалось, что Трамп выразил сомнение в перспективах встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путиным. Однако он считает, что трехсторонние переговоры с участием США таки состоятся.

Читайте также: Трамп о переговорах между Зеленским и Путиным: Двусторонней встречи может и не быть, но трехсторонняя будет

Автор: 

Зеленский Владимир (21783) путин владимир (32107) Трамп Дональд (6504)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Кількість проводів Трампу по губах +1.
показать весь комментарий
01.09.2025 18:03 Ответить
+7
І весь *** до копійки
показать весь комментарий
01.09.2025 18:06 Ответить
+6
ще раз пуйло поклав болт на Трампа
показать весь комментарий
01.09.2025 18:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кількість проводів Трампу по губах +1.
показать весь комментарий
01.09.2025 18:03 Ответить
На Алясці, медицина, на рівні московії!
Хоть би цей ПаХАРь, Трамп, за Нобелівську, та не забув про НОРМАЛЬНУ, як у ЄС, медичну допомогу для Американців, бо сьогодні це ДНИЩЕ в США!!
лікували зубну біль дитині, а госпіталізовали з НАБРЯКОМ КВІНКЕ: в скільки це нам обійшлося 🫣
https://www.youtube.com/watch?v=v_IMYpmuVUY
показать весь комментарий
01.09.2025 20:09 Ответить
Колись до війни розмовляв з тодішніми колегами з Мацкви. То вони казали шо в них медицина - супер. На нафтовому баблі набудували клінік і набили його найновішим обладнанням. Тож якшо брати саме Мацкву, то може там не так вже і погано було.
показать весь комментарий
01.09.2025 20:29 Ответить
І весь *** до копійки
показать весь комментарий
01.09.2025 18:06 Ответить
Мы в курсе. }{уйло обещало Трампону вернуть пингвинов на Аляску, которую придумал Членин, но без пингвинов, которых он перед этим переселил в Гренландию, которую придумал Карл Маркс.
показать весь комментарий
01.09.2025 18:07 Ответить
ще раз пуйло поклав болт на Трампа
показать весь комментарий
01.09.2025 18:11 Ответить
Х....нічого на руде х.....не клав. Навпаки, руде х......вивіз друга х.....на ескурсію, підримав за помочі. А потім почали грати свій театр маріонеток.
показать весь комментарий
01.09.2025 19:13 Ответить
У ******, уже немає, що в руках тримати, а не те, що класти!
Тому і теліпає своєю єрундою перед Світом, тим, що залишилося від обмилка!!
показать весь комментарий
01.09.2025 20:11 Ответить
Сьогодні завершується черговий двотижневий "трампівський термін" - коли він щось там обіцяє зробити… і, як завжди, закінчилось це тим, що кацапи вчергове водять йому по губам.
показать весь комментарий
01.09.2025 18:14 Ответить
А як же сьогоднішня заява ***** в Китаї , про те що - достигнутые на Аляске договорённости с президентом США Дональдом Трампом "открывают путь к миру в Украине".))
Хто дурить світ , Ішаков чи ***** ??
показать весь комментарий
01.09.2025 18:16 Ответить
Обидва пи@дять , як дихають !
показать весь комментарий
01.09.2025 18:25 Ответить
Трампу потрібно було вивести в люди а Україна то привід
показать весь комментарий
01.09.2025 18:18 Ответить
Трампон-здохни.
показать весь комментарий
01.09.2025 18:21 Ответить
Огидні обидва на Алясці ,
які ручкаються і вий@буються на публіку !
Просто нудить від цієі зусрічі Трампа із воєнним злочинцем ,
якого потрібно знищити , як скажену тварину , а не
запрошувати його до США !!
Ганьба 😡
показать весь комментарий
01.09.2025 18:24 Ответить
Трампу всі диктатори світу абсолютно без страху просто сцють на обличчя, а це чмо вмивається і добавки просить. Такого клоуна на посади президента США ще не було.
показать весь комментарий
01.09.2025 18:27 Ответить
Донік чекає два тижні, потім щось організує чи ляпне щось на його думку "масштабне", а через два тижня прилітає відповідь в два відра лайна на руду голову.
показать весь комментарий
01.09.2025 18:35 Ответить
І якого х*я тоді взагалі х*йла зустрічали з почестями в тій богом забутій алясці?
показать весь комментарий
01.09.2025 18:38 Ответить
Ага, и вообще никакого ***** на Аляске не было...
показать весь комментарий
01.09.2025 18:51 Ответить
Трамп знову с3,14здів, він і насправді видатний блазень, терпила і повний ідіот, принаймі так його х/ло виставляє не перший раз.
показать весь комментарий
01.09.2025 19:11 Ответить
Трамп жив!
Трамп живее всех живых!
Чи вже ні?
показать весь комментарий
01.09.2025 19:24 Ответить
Хто такий Ушаков?
Об Трумпа знову витерли ноги...
показать весь комментарий
01.09.2025 20:47 Ответить
 
 