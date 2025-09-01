На Аляске не было никаких договоренностей о встрече Путина с Зеленским или о трехсторонних переговорах, - Ушаков

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что на саммите Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не было никаких договоренностей о встрече Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским или о трехсторонних переговорах.

Заявление Ушакова цитируют росСМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Он заявил, что в Анкоридже "было достигнуто много взаимных пониманий" между РФ и США.

По словам Ушакова, визиты спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа стали основой для обсуждений президентов на Аляске, после чего стороны "договорились о дальнейших шагах".

Также, по словам представителя Кремля, на саммите в Анкоридже затрагивалась "идея повышения уровня делегаций России и Украины". В то же время Ушаков уверяет, что никаких договоренностей между Путиным и Трампом о встрече российского диктатора с Зеленским или о трехсторонних переговорах якобы не было.

Ранее сообщалось, что Трамп выразил сомнение в перспективах встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путиным. Однако он считает, что трехсторонние переговоры с участием США таки состоятся.

