На Аляске не было никаких договоренностей о встрече Путина с Зеленским или о трехсторонних переговорах, - Ушаков
Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что на саммите Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не было никаких договоренностей о встрече Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским или о трехсторонних переговорах.
Заявление Ушакова цитируют росСМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
Он заявил, что в Анкоридже "было достигнуто много взаимных пониманий" между РФ и США.
По словам Ушакова, визиты спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа стали основой для обсуждений президентов на Аляске, после чего стороны "договорились о дальнейших шагах".
Также, по словам представителя Кремля, на саммите в Анкоридже затрагивалась "идея повышения уровня делегаций России и Украины". В то же время Ушаков уверяет, что никаких договоренностей между Путиным и Трампом о встрече российского диктатора с Зеленским или о трехсторонних переговорах якобы не было.
Ранее сообщалось, что Трамп выразил сомнение в перспективах встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путиным. Однако он считает, что трехсторонние переговоры с участием США таки состоятся.
Хоть би цей ПаХАРь, Трамп, за Нобелівську, та не забув про НОРМАЛЬНУ, як у ЄС, медичну допомогу для Американців, бо сьогодні це ДНИЩЕ в США!!
лікували зубну біль дитині, а госпіталізовали з НАБРЯКОМ КВІНКЕ: в скільки це нам обійшлося 🫣
https://www.youtube.com/watch?v=v_IMYpmuVUY
Тому і теліпає своєю єрундою перед Світом, тим, що залишилося від обмилка!!
Хто дурить світ , Ішаков чи ***** ??
які ручкаються і вий@буються на публіку !
Просто нудить від цієі зусрічі Трампа із воєнним злочинцем ,
якого потрібно знищити , як скажену тварину , а не
запрошувати його до США !!
Ганьба 😡
Трамп живее всех живых!
Чи вже ні?
Об Трумпа знову витерли ноги...