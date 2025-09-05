Путин и РФ не уважают Трампа, но очень боятся, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что лидер США Дональд Трамп недостаточно давит на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом глава государства заявил в интервью для программы The Rosenberg Report.
"Я не хочу давать Путину ни одного процента, чтобы можно было сказать, что из-за Украины мы не можем иметь мира", - подчеркнул он.
Зеленский отметил, что поддержал все идеи Трампа - и переговоры в Турции, и требование о немедленном прекращении огня, и заключение мирного соглашения, и проведение трехсторонних или двусторонних переговоров. В то же время диктатор Путин всегда отказывается от всех этих шагов.
"Я еще раз повторяю, что Путин пытается отказаться от любых переговоров. Путин пытается купить паузу в санкционной политике... Пытается манипулировать, найти время, используя различные причины, почему Соединенные Штаты должны немного подождать, не оказывать такого давления", - добавил он.
"Путин является потенциальным лжецом... Для России США - это враг в любом случае. Они уважают силу, которой обладают Соединенные Штаты, но не ценности. ... Путин, Россия не уважают Соединенные Штаты ... Но боятся, очень боятся", - отметил президент.
Также Зеленский сказал, что видит в президенте США человека, "который действительно может надавить на Путина, чтобы тот сел за стол переговоров и принес мир Украине и всем странам Европы".
Глава государства считает, что Трамп оказывает недостаточное давление на Москву.
"И президент Трамп знает мое мнение... Если Путин снова будет медлить с любыми переговорами о мире, мы действительно рассчитываем на мощное давление США на Россию. ... Недостаточно только санкций, недостаточно только оружия. Это должно быть сочетание санкций, оружия и политического давления президента Трампа на Путина", - пояснил он.
