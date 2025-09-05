РУС
Путин и РФ не уважают Трампа, но очень боятся, - Зеленский

Зеленский заявил о недостаточном давлении Трампа на РФ

Президент Владимир Зеленский считает, что лидер США Дональд Трамп недостаточно давит на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну.

"Я не хочу давать Путину ни одного процента, чтобы можно было сказать, что из-за Украины мы не можем иметь мира", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что поддержал все идеи Трампа - и переговоры в Турции, и требование о немедленном прекращении огня, и заключение мирного соглашения, и проведение трехсторонних или двусторонних переговоров. В то же время диктатор Путин всегда отказывается от всех этих шагов.

"Я еще раз повторяю, что Путин пытается отказаться от любых переговоров. Путин пытается купить паузу в санкционной политике... Пытается манипулировать, найти время, используя различные причины, почему Соединенные Штаты должны немного подождать, не оказывать такого давления", - добавил он.

"Путин является потенциальным лжецом... Для России США - это враг в любом случае. Они уважают силу, которой обладают Соединенные Штаты, но не ценности. ... Путин, Россия не уважают Соединенные Штаты ... Но боятся, очень боятся", - отметил президент.

Также Зеленский сказал, что видит в президенте США человека, "который действительно может надавить на Путина, чтобы тот сел за стол переговоров и принес мир Украине и всем странам Европы".

Глава государства считает, что Трамп оказывает недостаточное давление на Москву.

"И президент Трамп знает мое мнение... Если Путин снова будет медлить с любыми переговорами о мире, мы действительно рассчитываем на мощное давление США на Россию. ... Недостаточно только санкций, недостаточно только оружия. Это должно быть сочетание санкций, оружия и политического давления президента Трампа на Путина", - пояснил он.

Топ комментарии
+5
показать весь комментарий
05.09.2025 08:51 Ответить
+2
Триндьож про що завгодно тільки не по справі .
показать весь комментарий
05.09.2025 08:54 Ответить
+2
Виходить що лише ті країни які мають ядерку щось важать в світовій політиці і саме вони сидять в раді безпеки ООН. А їм все в кайф! Для них решта світу як аборигени з луками та стрілами...
показать весь комментарий
05.09.2025 08:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
05.09.2025 08:51 Ответить
Бояться і лізуть в Україну - як це в"яжеться?
показать весь комментарий
05.09.2025 08:52 Ответить
Триндьож про що завгодно тільки не по справі .
показать весь комментарий
05.09.2025 08:54 Ответить
лезут в Украину а не в штаты - кацапье только маленьких обежает - украина ему оказалась не по зубам
показать весь комментарий
05.09.2025 08:56 Ответить
Ну це як на великі зуби
Зненацька попадає маленький камінець☝️☝️
І Все Тринцець Оскалу ,,Страшних" зубів.
показать весь комментарий
05.09.2025 09:06 Ответить
Виходить що лише ті країни які мають ядерку щось важать в світовій політиці і саме вони сидять в раді безпеки ООН. А їм все в кайф! Для них решта світу як аборигени з луками та стрілами...
показать весь комментарий
05.09.2025 08:56 Ответить
якось зе!малорос вітєєвато гундосить!
то, ми будуємо міліон атомних бомб, чи вже да?
показать весь комментарий
05.09.2025 08:59 Ответить
У тимчасово окупованому Луганську після застосування невідомого озброєння спалахнула масштабна пожежа на одній із місцевих нафтобаз

це для ботофермы - насчет фламинго
показать весь комментарий
05.09.2025 09:00 Ответить
Фламінго це невідоме озброєння?
показать весь комментарий
05.09.2025 09:03 Ответить
Це залежить від того, хто займається виробництвом тих "фламіндічєй"
показать весь комментарий
05.09.2025 09:26 Ответить
Як може сам факт знищення нафтобази підтвердити , що застосували саме фламінго ? Якби туди прилетіла така велика ракета , орки би про це відразу всюди розтрубили .
показать весь комментарий
05.09.2025 09:13 Ответить
Мадяр ж уже взяв відповідальність за удар, тобто прилетіли таки дрони...
показать весь комментарий
05.09.2025 09:17 Ответить
Трамп посміховисько
показать весь комментарий
05.09.2025 09:02 Ответить
Это, наверное, с большого перепуга он Трампа раз за разом через #уй кидает
показать весь комментарий
05.09.2025 09:08 Ответить
Ну звісно бояться . Якщо розлютиться , буде замість двох тижнів по одному давати . Це дуже серйозно .
показать весь комментарий
05.09.2025 09:09 Ответить
Щось тексти почали по-дебільному йому писати
показать весь комментарий
05.09.2025 09:15 Ответить
Це мабуть був потужний експромт. Коли голорбородько починає говорити без бумажки, логіка та сенс зникають.
показать весь комментарий
05.09.2025 09:29 Ответить
І президент Трамп знає мою думку... Якщо Путін знову зволікатиме з будь-якими переговорами про мир, ми справді розраховуємо на потужний тиск США на Росію. Щось "зе ніс "курнув.або нюхнув???ПОТУЖНИЙ ТИСК ВІД США - ЦЕ НЕМОЖЛИВІСТЬ "ТРАМБОНА" ТРИ ДНІ СХОДИТИ В ТУАЛЕТ....
показать весь комментарий
05.09.2025 09:26 Ответить
так, трампа хоч бояться спонтом двадцять ,а тебе 🤡 чорт ,взагалі ні в шо не ставлять , к*рво ,де звільнені українські теріторії ?!!! ...
показать весь комментарий
05.09.2025 09:44 Ответить
Вова решил стереть язык о задницу Трампа.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:11 Ответить
Якщо бояться, то чому не поважають? Щось тут не клеїться.
Толку у цих заклинаннях в догоду Тромбу - нуль з мінусом. Бо завтра він скаже їхати Зеленському в москву на поклон до ***** і відмовити такому високоповажному цабе буде невдобно. А прийдеться.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:25 Ответить
 
 