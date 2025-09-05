РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
Важно, чтобы гарантии безопасности начали работать уже сейчас, а не после окончания войны, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил важность того, чтобы гарантии безопасности для Украины начали работать уже сейчас, а не только после окончания войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время обращения к участникам международного экономического форума "Амброзетти".

Зеленский напомнил, что накануне во Франции состоялось заседание коалиции желающих, на котором лидеры 35 стран обсудили гарантии безопасности для Украины, 26 государств выразили готовность сделать свой реальный вклад.

"Это сильные страны, и Италия является одной из них. Президент Трамп подтвердил: Америка готова принять участие. В течение ближайших недель мы обсудим с каждой страной, что именно они могут сделать. И важно, чтобы гарантии безопасности начали работать уже сейчас - во время войны, а не только после ее окончания", - сказал президент.

По словам Зеленского, Трамп ожидает более сильную Европу, с лучшей координацией между европейскими государствами и Соединенными Штатами.

Зеленский Владимир (21830) гарантии безопасности (266)
Топ комментарии
+3
Здається забагато сьогодні Зеленського, а конкретного мало.
05.09.2025 12:38 Ответить
+2
05.09.2025 12:44 Ответить
+1
А хто ж на Заході такий хвацький - шо зараз впишеться за Україну
05.09.2025 12:37 Ответить
- А можливо навпаки?
- Можливо, але гроші вперед.
05.09.2025 12:39 Ответить
Володя хоче все і одразу!
Гроші 💰, гарантії безпеки, в ЄС і НАТО.
Але свої зобов'язання та вимоги від іноземних партнерів, як і вибори в Україні, Володя буде виконувати тільки після завершення війни 🤔
05.09.2025 12:40 Ответить
А 37 безпекових угод за минулий рік уже усьо? Клепаєм нові гарантії? Це ж якийсь цирк на дроті. Зельоний лідор хоча б усвідомлює зміст того, що робить і говорить? Чи він постійно перебуває в невміняємому стані?
05.09.2025 12:41 Ответить
з таким гарантом як ти війна закінчиться поразкою України! привіт баканову!
05.09.2025 12:42 Ответить
05.09.2025 12:44 Ответить
Каже, наче війна закінчиться через 45 хвилин.
05.09.2025 12:44 Ответить
гарантії безпеки почали працювати вже зараз, а не після закінчення війни Джерело: https://censor.net/ua/n3572401
притомні люди розуміють, що війна не закінчиться поки гарантії безпеки не почнуть працювати вже зараз
05.09.2025 12:47 Ответить
Хорошо,что сегодня пятница,а не завтра,как вчера.Вот уже чепушило квартальное.
05.09.2025 13:07 Ответить
 
 