Важно, чтобы гарантии безопасности начали работать уже сейчас, а не после окончания войны, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил важность того, чтобы гарантии безопасности для Украины начали работать уже сейчас, а не только после окончания войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время обращения к участникам международного экономического форума "Амброзетти".

Зеленский напомнил, что накануне во Франции состоялось заседание коалиции желающих, на котором лидеры 35 стран обсудили гарантии безопасности для Украины, 26 государств выразили готовность сделать свой реальный вклад.

"Это сильные страны, и Италия является одной из них. Президент Трамп подтвердил: Америка готова принять участие. В течение ближайших недель мы обсудим с каждой страной, что именно они могут сделать. И важно, чтобы гарантии безопасности начали работать уже сейчас - во время войны, а не только после ее окончания", - сказал президент.

По словам Зеленского, Трамп ожидает более сильную Европу, с лучшей координацией между европейскими государствами и Соединенными Штатами.

