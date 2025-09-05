УКР
РФ готова до контактів з Україною, але не бачить сенсу. Домовитись буде практично неможливо, - Путін

Путін прокоментував можливість переговорів із Зеленським

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що домовитись з Україною щодо ключових питань буде "практично неможливо".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це він сказав на Східному економічному форумі.

Він вважає Москву найкращим місцем для зустрічі РФ та України на найвищому рівні.

"Путін заявив, що готовий до контактів з українською стороною, але не бачить сенсу. Домовитися щодо ключових питань з українською стороною буде практично неможливо. Київ ще нещодавно виключав можливості контактів із Росією, а зараз вони про такі контакти просять", - пишуть російські пропагандисти.

Також, за словами Путіна, РФ ніколи не заперечували проти вступу України до ЄС, але "втягування України в НАТО безпосередньо стосується інтересів Росії у сфері безпеки".

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Місцем зустрічі Путін назвав Москву.

Зеленський вважає пропозицію Путіна про пряму зустріч у Москві спробою відтермінувати мирні перемовини.

путін володимир (24761) росія (67527)
+11
Х-й тобі а не Україну! с кацапом домовлятись- себе не поважати! тільки тотальне знищення росії!
показати весь коментар
05.09.2025 10:14 Відповісти
+8
схоже китайози щось пообіцяли ху**у, бо щось він дуже борзий після повернення з саміту дібілів...
показати весь коментар
05.09.2025 10:19 Відповісти
+6
піз***ть нє мєшкі варочать…батальйон Монако самий войовничий як завжди)
показати весь коментар
05.09.2025 10:24 Відповісти
Х-й тобі а не Україну! с кацапом домовлятись- себе не поважати! тільки тотальне знищення росії!
показати весь коментар
05.09.2025 10:14 Відповісти
піз***ть нє мєшкі варочать…батальйон Монако самий войовничий як завжди)
показати весь коментар
05.09.2025 10:24 Відповісти
а ти в якому батальойні! можеш озвучити?хоча непотрібно- батальойн під спідницею у дружини! жонка вже цигарки купила тобі? бо ти під диван від тцк забився!
показати весь коментар
05.09.2025 10:50 Відповісти
***** несимпатичное...
показати весь коментар
05.09.2025 10:19 Відповісти
схоже китайози щось пообіцяли ху**у, бо щось він дуже борзий після повернення з саміту дібілів...
показати весь коментар
05.09.2025 10:19 Відповісти
Та ні, пуйлу ще в Омані пообіцяв Володя Боневтік Потужно-Брехливий розмінувати Чонгар і акваторію Азавського моря, та знищити ракетні програми. Ще пообіцяв фальшувати справи проти захисників України генералів: Марченко, Павловського, Кривоноса, Муженка та інших. Він ще пообіцяв звільнити Залужного, який знищував кацапів і весть Генштаб і Боневтік все це виконав та дав можливість ворогу зайти в глибину півдня і приблизитися до Маріуполя, Зівпоріжжя, Херсону, Дніпра та іншиїх міст.
показати весь коментар
05.09.2025 10:36 Відповісти
Усі домовленості із ****** до глибокої дупи
показати весь коментар
05.09.2025 10:21 Відповісти
О, і ***** вважає, що жодні переговори не виведуть на домовленості, які можна викласти на папері та підписати їх. Саме тому їх найближчим часом і не буде, як би Трамп не наполягав. Та нехай би Трамп всадив Зе і ***** коло себе - а нічого він не вирішить. Тому що в України (яку нехай представлятиме навіть недолугий Зе) і в ***** зовсім, діаметрально різні завдання в цій війні: нам потріьно вижити, а ***** потрібно захопити нас всіх в полон, колонізувати Україну, і частково чи більшу частину громадян України фізично вбити.
показати весь коментар
05.09.2025 10:23 Відповісти
у ***** немає намірів брати Українців до полону, мета ***** одна та незмінна - тотальне винищення Українців та заселення території України бурятами та іншими кацапсячими
з Украінцями ***** ніколи домовлятися не буде, бо він нас ненавидить
показати весь коментар
05.09.2025 10:27 Відповісти
та ні, ні, полонені йому потрібні, щоб в кінцевому рахунку ними "Брать Варшаву, бать Берлин", тощо...
показати весь коментар
05.09.2025 10:33 Відповісти
багато бажаючих брати Берлін не буде, ***** це вже зрозумів у спосіб мобілізації на окупованих територіях України
саме тому у ***** єдина мета - тотальне знищення Українців
при цьому ***** сподівається, захопивши Україну, як ресурс для взяття Берліну, окрім чучхе та китайоз, використовувати мадярів, словаків, а також бажаючих та ******** його поляків, можливо чиїсь діти з посадовців ЦРУ також воюватимуть за *****
показати весь коментар
05.09.2025 10:37 Відповісти
після колонізації на бажання українців касапи уваги не звертатимуть.
показати весь коментар
05.09.2025 10:53 Відповісти
звісно
кацапи нас просто знищать
показати весь коментар
05.09.2025 10:55 Відповісти
Молиться Мойша богу хоче виграти мільйон шекелів в лотерею. Вже ангелам стало жалко того Мойшу прилетіли до бога і просять вже самі за Мойшу. Бог їм і каже я вже і хочу щоб він виграв, але ж хай хоч лотерейний білет купить. ====Так і тут хочуть кацапи далі воювати чи ні стане ясно після того як підпишеться мирна угода.
показати весь коментар
05.09.2025 10:29 Відповісти
вже підписувалась одного разу. Та ні, навіть двіччі, в Мінську в 2014-му і в 2015-му.
показати весь коментар
05.09.2025 10:32 Відповісти
Перемирие бессмысленно. После капитуляции и сдачи территорий кацапы снова попрут.
показати весь коментар
05.09.2025 10:26 Відповісти
100% Доки він зможе просуватись уперед він буде просуватись, щоб забрати те що він бажає.
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
показати весь коментар
05.09.2025 11:13 Відповісти
Закінчення війни, це практично втрата влади ******. Воно і далі буде як воша на гребінці вийожуватись поки не здохне.
показати весь коментар
05.09.2025 10:28 Відповісти
Тепер у трампона на руках з'вився додатковий козир на відкладення "пекельних" (чи бодай хоч якихось) санкцій: "от бачите - мій друг Володя хоче миру і бажає домовлятися, а клятий Зеленський не хоче йти на поступки". Потім дається ще 2-3 тижні/місяці, протягом яких путлєр ще не раз надасть такі приводи для відстрочок введення санкцій...
показати весь коментар
05.09.2025 10:28 Відповісти
Чому ви всіх відносити до лохів, всі все розуміють, включаючи трампанутого.
показати весь коментар
05.09.2025 10:39 Відповісти
Пуйло таким чином відтягує введення санкцій проти росії президентом США. Виходить, що пуйло хоче миру, а не готова Україна і Нелох не може переконати Трампа, що все тут залежить від пуйла, а не України, бо і слова сам зв'язати не може, таке саме неграмотне, як Трамп. А ще Трамп не хоче бачити ні його самого, ні єлдака, але Янелох вперто їде сам і направляє єлдака, прикриваючи себе багатостраждальним народом Укроаїни.
показати весь коментар
05.09.2025 10:30 Відповісти
Так, так, тільки що отримав поштовим голубом "методичку" написати те, про що написали всі світові газети. Трамп не хоче бачити Боневтіка та Єлдака і сказав їх більше в США не присилати. А ще всі світові видання пишуть, що пуйло дурить Трампа, своїми обіцянками відтягує введення обіцяних санкцій проти росії. А ще призначили послом Ольгу Стефанішину, яка має кримінальні справи. НАБУ обвинувачує колишню міністерку Юстиції та ексвіцепрем'єрку з євроінтеграції Ольгу Стефанішину у співучасті в заволодінні понад 2,5 млн бюджетних коштів. Стефанішина - одна з фігуранток так званої «справи Лукаш», події якої розгортались у 2013-2014 роках. Крім цієї справи є і інші справи.
показати весь коментар
05.09.2025 10:43 Відповісти
*****, *****, *****. Сцикливо, найкраще місце переговорів Львів.
🐸 чому не має зустрічних пропозицій?
показати весь коментар
05.09.2025 10:31 Відповісти
Дійсно, яки можуть бути домовленості з ху...лом, скоріше можна домовитися з його валізою, пісков постійно щось після розмови з нею щось пропонує
показати весь коментар
05.09.2025 10:31 Відповісти
Перший раз згоден з ху.лом - зараз не домовимось, треба більше зброї та роз'.бати все до чого дотягнимось в цю осінь та зиму( будемо самі звичайно терпіти) Санкції посилить і ввести нові, ціну на нафту опустить до 40S і...силіконова харя приповзе з пропозиціями.
показати весь коментар
05.09.2025 10:31 Відповісти
А тим часом гендиректор "Сєвєрсталі" каже що криза в металургійній галузі набуває масштабів 90-х. Але чокнутому ботоксному шизофреніку це геть не цікаво. Роги в землю і аби ще захопити десяток квадратних кілометрів в Україні. Просто дах поїхав на цій темі. Маньяк.
показати весь коментар
05.09.2025 10:31 Відповісти
Так повертайся і допоможіть
показати весь коментар
05.09.2025 10:40 Відповісти
показати весь коментар
05.09.2025 10:45 Відповісти
Домовишся з кобзоном нелюдь
показати весь коментар
05.09.2025 10:32 Відповісти
А про що домовлятись про капітуляцію ?як ти собі задумало нікчемна істота ? запамятай виродку Україна ніколи не визнає окуповані території рашиськими ,Україна ніколи не буде змінювати Конституцію під рашиські хотелки ,а що до припиненя війни то ти паскуда це можеш зробити за годину .
показати весь коментар
05.09.2025 10:39 Відповісти
Тільки українська зброя змінить балачку
показати весь коментар
05.09.2025 10:41 Відповісти
Ні, ну якщо на всі пропозиції вперто повторювати "денацифікація та демілітаризація", то так. Переговори у нормальних людей це завжди пошук компромісу. Тут же ж з одного боку тупе бажання продавити свої хатєлкі. Звісно, реакція будь-якої притомної людини на таке ПТН ПНХ.
показати весь коментар
05.09.2025 11:02 Відповісти
нам залишається тільки зробити так, щоб кацапи побачили сенс у перемовинах..
показати весь коментар
05.09.2025 11:11 Відповісти
"Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не багато місця для компромісу" (С) Г.Меїр
показати весь коментар
05.09.2025 11:11 Відповісти
 
 