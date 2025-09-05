РФ готова до контактів з Україною, але не бачить сенсу. Домовитись буде практично неможливо, - Путін
Російський диктатор Володимир Путін вважає, що домовитись з Україною щодо ключових питань буде "практично неможливо".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це він сказав на Східному економічному форумі.
Він вважає Москву найкращим місцем для зустрічі РФ та України на найвищому рівні.
"Путін заявив, що готовий до контактів з українською стороною, але не бачить сенсу. Домовитися щодо ключових питань з українською стороною буде практично неможливо. Київ ще нещодавно виключав можливості контактів із Росією, а зараз вони про такі контакти просять", - пишуть російські пропагандисти.
Також, за словами Путіна, РФ ніколи не заперечували проти вступу України до ЄС, але "втягування України в НАТО безпосередньо стосується інтересів Росії у сфері безпеки".
Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Місцем зустрічі Путін назвав Москву.
Зеленський вважає пропозицію Путіна про пряму зустріч у Москві спробою відтермінувати мирні перемовини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
з Украінцями ***** ніколи домовлятися не буде, бо він нас ненавидить
саме тому у ***** єдина мета - тотальне знищення Українців
при цьому ***** сподівається, захопивши Україну, як ресурс для взяття Берліну, окрім чучхе та китайоз, використовувати мадярів, словаків, а також бажаючих та ******** його поляків, можливо чиїсь діти з посадовців ЦРУ також воюватимуть за *****
кацапи нас просто знищать
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
🐸 чому не має зустрічних пропозицій?