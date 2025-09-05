РФ готова к контактам с Украиной, но не видит в этом смысла. Договориться будет практически невозможно, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин считает, что договориться с Украиной по ключевым вопросам будет "практически невозможно".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом он сказал на Восточном экономическом форуме.

Он считает Москву лучшим местом для встречи РФ и Украины на самом высоком уровне.

"Путин заявил, что готов к контактам с украинской стороной, но не видит смысла. Договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно. Киев еще недавно исключал возможности контактов с Россией, а сейчас они о таких контактах просят", - пишут российские пропагандисты.

Также, по словам Путина, РФ никогда не возражали против вступления Украины в ЕС, но "втягивание Украины в НАТО непосредственно касается интересов России в сфере безопасности".

Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Местом встречи Путин назвал Москву.

Зеленский считает предложение Путина о прямой встрече в Москве попыткой отсрочить мирные переговоры.

