РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9692 посетителя онлайн
Новости переговоры с РФ
5 066 40

РФ готова к контактам с Украиной, но не видит в этом смысла. Договориться будет практически невозможно, - Путин

Путин прокомментировал возможность переговоров с Зеленским

Российский диктатор Владимир Путин считает, что договориться с Украиной по ключевым вопросам будет "практически невозможно".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом он сказал на Восточном экономическом форуме.

Он считает Москву лучшим местом для встречи РФ и Украины на самом высоком уровне.

Читайте также: Сикорский высмеял заявление Путина об "отсутствии намерений нападать на кого-то": "Никогда-никогда". ФОТО

"Путин заявил, что готов к контактам с украинской стороной, но не видит смысла. Договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно. Киев еще недавно исключал возможности контактов с Россией, а сейчас они о таких контактах просят", - пишут российские пропагандисты.

Также, по словам Путина, РФ никогда не возражали против вступления Украины в ЕС, но "втягивание Украины в НАТО непосредственно касается интересов России в сфере безопасности".

Читайте: Путин будет пытаться использовать встречу с Си в Китае как разрешение для продолжения войны, - Зеленский

Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Местом встречи Путин назвал Москву.

Зеленский считает предложение Путина о прямой встрече в Москве попыткой отсрочить мирные переговоры.

Читайте: Песков о разговоре Трампа и Путина: Пока нет наработок

Автор: 

путин владимир (32150) россия (97068)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Х-й тобі а не Україну! с кацапом домовлятись- себе не поважати! тільки тотальне знищення росії!
показать весь комментарий
05.09.2025 10:14 Ответить
+15
Та ні, пуйлу ще в Омані пообіцяв Володя Боневтік Потужно-Брехливий розмінувати Чонгар і акваторію Азавського моря, та знищити ракетні програми. Ще пообіцяв фальшувати справи проти захисників України генералів: Марченко, Павловського, Кривоноса, Муженка та інших. Він ще пообіцяв звільнити Залужного, який знищував кацапів і весть Генштаб і Боневтік все це виконав та дав можливість ворогу зайти в глибину півдня і приблизитися до Маріуполя, Зівпоріжжя, Херсону, Дніпра та іншиїх міст.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:36 Ответить
+14
схоже китайози щось пообіцяли ху**у, бо щось він дуже борзий після повернення з саміту дібілів...
показать весь комментарий
05.09.2025 10:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Х-й тобі а не Україну! с кацапом домовлятись- себе не поважати! тільки тотальне знищення росії!
показать весь комментарий
05.09.2025 10:14 Ответить
піз***ть нє мєшкі варочать…батальйон Монако самий войовничий як завжди)
показать весь комментарий
05.09.2025 10:24 Ответить
а ти в якому батальойні! можеш озвучити?хоча непотрібно- батальойн під спідницею у дружини! жонка вже цигарки купила тобі? бо ти під диван від тцк забився!
показать весь комментарий
05.09.2025 10:50 Ответить
Треба хотєлкі #уйловскі урєзонити !
показать весь комментарий
05.09.2025 11:50 Ответить
***** несимпатичное...
показать весь комментарий
05.09.2025 10:19 Ответить
схоже китайози щось пообіцяли ху**у, бо щось він дуже борзий після повернення з саміту дібілів...
показать весь комментарий
05.09.2025 10:19 Ответить
Та ні, пуйлу ще в Омані пообіцяв Володя Боневтік Потужно-Брехливий розмінувати Чонгар і акваторію Азавського моря, та знищити ракетні програми. Ще пообіцяв фальшувати справи проти захисників України генералів: Марченко, Павловського, Кривоноса, Муженка та інших. Він ще пообіцяв звільнити Залужного, який знищував кацапів і весть Генштаб і Боневтік все це виконав та дав можливість ворогу зайти в глибину півдня і приблизитися до Маріуполя, Зівпоріжжя, Херсону, Дніпра та іншиїх міст.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:36 Ответить
Усі домовленості із ****** до глибокої дупи
показать весь комментарий
05.09.2025 10:21 Ответить
О, і ***** вважає, що жодні переговори не виведуть на домовленості, які можна викласти на папері та підписати їх. Саме тому їх найближчим часом і не буде, як би Трамп не наполягав. Та нехай би Трамп всадив Зе і ***** коло себе - а нічого він не вирішить. Тому що в України (яку нехай представлятиме навіть недолугий Зе) і в ***** зовсім, діаметрально різні завдання в цій війні: нам потріьно вижити, а ***** потрібно захопити нас всіх в полон, колонізувати Україну, і частково чи більшу частину громадян України фізично вбити.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:23 Ответить
у ***** немає намірів брати Українців до полону, мета ***** одна та незмінна - тотальне винищення Українців та заселення території України бурятами та іншими кацапсячими
з Украінцями ***** ніколи домовлятися не буде, бо він нас ненавидить
показать весь комментарий
05.09.2025 10:27 Ответить
та ні, ні, полонені йому потрібні, щоб в кінцевому рахунку ними "Брать Варшаву, бать Берлин", тощо...
показать весь комментарий
05.09.2025 10:33 Ответить
багато бажаючих брати Берлін не буде, ***** це вже зрозумів у спосіб мобілізації на окупованих територіях України
саме тому у ***** єдина мета - тотальне знищення Українців
при цьому ***** сподівається, захопивши Україну, як ресурс для взяття Берліну, окрім чучхе та китайоз, використовувати мадярів, словаків, а також бажаючих та ******** його поляків, можливо чиїсь діти з посадовців ЦРУ також воюватимуть за *****
показать весь комментарий
05.09.2025 10:37 Ответить
після колонізації на бажання українців касапи уваги не звертатимуть.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:53 Ответить
звісно
кацапи нас просто знищать
показать весь комментарий
05.09.2025 10:55 Ответить
Молиться Мойша богу хоче виграти мільйон шекелів в лотерею. Вже ангелам стало жалко того Мойшу прилетіли до бога і просять вже самі за Мойшу. Бог їм і каже я вже і хочу щоб він виграв, але ж хай хоч лотерейний білет купить. ====Так і тут хочуть кацапи далі воювати чи ні стане ясно після того як підпишеться мирна угода.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:29 Ответить
вже підписувалась одного разу. Та ні, навіть двіччі, в Мінську в 2014-му і в 2015-му.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:32 Ответить
Перемирие бессмысленно. После капитуляции и сдачи территорий кацапы снова попрут.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:26 Ответить
100% Доки він зможе просуватись уперед він буде просуватись, щоб забрати те що він бажає.
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
показать весь комментарий
05.09.2025 11:13 Ответить
Закінчення війни, це практично втрата влади ******. Воно і далі буде як воша на гребінці вийожуватись поки не здохне.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:28 Ответить
Тепер у трампона на руках з'вився додатковий козир на відкладення "пекельних" (чи бодай хоч якихось) санкцій: "от бачите - мій друг Володя хоче миру і бажає домовлятися, а клятий Зеленський не хоче йти на поступки". Потім дається ще 2-3 тижні/місяці, протягом яких путлєр ще не раз надасть такі приводи для відстрочок введення санкцій...
показать весь комментарий
05.09.2025 10:28 Ответить
Чому ви всіх відносити до лохів, всі все розуміють, включаючи трампанутого.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:39 Ответить
Пуйло таким чином відтягує введення санкцій проти росії президентом США. Виходить, що пуйло хоче миру, а не готова Україна і Нелох не може переконати Трампа, що все тут залежить від пуйла, а не України, бо і слова сам зв'язати не може, таке саме неграмотне, як Трамп. А ще Трамп не хоче бачити ні його самого, ні єлдака, але Янелох вперто їде сам і направляє єлдака, прикриваючи себе багатостраждальним народом Укроаїни.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:30 Ответить
Так, так, тільки що отримав поштовим голубом "методичку" написати те, про що написали всі світові газети. Трамп не хоче бачити Боневтіка та Єлдака і сказав їх більше в США не присилати. А ще всі світові видання пишуть, що пуйло дурить Трампа, своїми обіцянками відтягує введення обіцяних санкцій проти росії. А ще призначили послом Ольгу Стефанішину, яка має кримінальні справи. НАБУ обвинувачує колишню міністерку Юстиції та ексвіцепрем'єрку з євроінтеграції Ольгу Стефанішину у співучасті в заволодінні понад 2,5 млн бюджетних коштів. Стефанішина - одна з фігуранток так званої «справи Лукаш», події якої розгортались у 2013-2014 роках. Крім цієї справи є і інші справи.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:43 Ответить
*****, *****, *****. Сцикливо, найкраще місце переговорів Львів.
🐸 чому не має зустрічних пропозицій?
показать весь комментарий
05.09.2025 10:31 Ответить
Дійсно, яки можуть бути домовленості з ху...лом, скоріше можна домовитися з його валізою, пісков постійно щось після розмови з нею щось пропонує
показать весь комментарий
05.09.2025 10:31 Ответить
Перший раз згоден з ху.лом - зараз не домовимось, треба більше зброї та роз'.бати все до чого дотягнимось в цю осінь та зиму( будемо самі звичайно терпіти) Санкції посилить і ввести нові, ціну на нафту опустить до 40S і...силіконова харя приповзе з пропозиціями.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:31 Ответить
А тим часом гендиректор "Сєвєрсталі" каже що криза в металургійній галузі набуває масштабів 90-х. Але чокнутому ботоксному шизофреніку це геть не цікаво. Роги в землю і аби ще захопити десяток квадратних кілометрів в Україні. Просто дах поїхав на цій темі. Маньяк.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:31 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2025 10:45 Ответить
Домовишся з кобзоном нелюдь
показать весь комментарий
05.09.2025 10:32 Ответить
А про що домовлятись про капітуляцію ?як ти собі задумало нікчемна істота ? запамятай виродку Україна ніколи не визнає окуповані території рашиськими ,Україна ніколи не буде змінювати Конституцію під рашиські хотелки ,а що до припиненя війни то ти паскуда це можеш зробити за годину .
показать весь комментарий
05.09.2025 10:39 Ответить
Тільки українська зброя змінить балачку
показать весь комментарий
05.09.2025 10:41 Ответить
Ні, ну якщо на всі пропозиції вперто повторювати "денацифікація та демілітаризація", то так. Переговори у нормальних людей це завжди пошук компромісу. Тут же ж з одного боку тупе бажання продавити свої хатєлкі. Звісно, реакція будь-якої притомної людини на таке ПТН ПНХ.
показать весь комментарий
05.09.2025 11:02 Ответить
нам залишається тільки зробити так, щоб кацапи побачили сенс у перемовинах..
показать весь комментарий
05.09.2025 11:11 Ответить
"Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не багато місця для компромісу" (С) Г.Меїр
показать весь комментарий
05.09.2025 11:11 Ответить
Регулярні ракетні обстріли москви і області нададуть потужний сенс перемовинам. Без них нічого не вийде.
показать весь комментарий
05.09.2025 11:42 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2025 11:42 Ответить
Як же зачекалась Гаага свого "клієнта",,, Дай Боже щоб цей вбивця і його прихвостні отримали по заслугам якнайскоріше
показать весь комментарий
05.09.2025 12:03 Ответить
 
 