РФ готова к контактам с Украиной, но не видит в этом смысла. Договориться будет практически невозможно, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин считает, что договориться с Украиной по ключевым вопросам будет "практически невозможно".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом он сказал на Восточном экономическом форуме.
Он считает Москву лучшим местом для встречи РФ и Украины на самом высоком уровне.
"Путин заявил, что готов к контактам с украинской стороной, но не видит смысла. Договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно. Киев еще недавно исключал возможности контактов с Россией, а сейчас они о таких контактах просят", - пишут российские пропагандисты.
Также, по словам Путина, РФ никогда не возражали против вступления Украины в ЕС, но "втягивание Украины в НАТО непосредственно касается интересов России в сфере безопасности".
Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Местом встречи Путин назвал Москву.
Зеленский считает предложение Путина о прямой встрече в Москве попыткой отсрочить мирные переговоры.
з Украінцями ***** ніколи домовлятися не буде, бо він нас ненавидить
саме тому у ***** єдина мета - тотальне знищення Українців
при цьому ***** сподівається, захопивши Україну, як ресурс для взяття Берліну, окрім чучхе та китайоз, використовувати мадярів, словаків, а також бажаючих та ******** його поляків, можливо чиїсь діти з посадовців ЦРУ також воюватимуть за *****
кацапи нас просто знищать
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
🐸 чому не має зустрічних пропозицій?