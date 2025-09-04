РУС
Новости Встреча Зеленского и Путина
1 306 18

Зеленский о "приглашении" Путина: "Если хочешь, чтобы встречи не было – пригласи меня в Москву"

Зеленский ответил на приглашение Путина в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский считает предложение российского диктатора Владимира Путина о прямой встрече в Москве попыткой отсрочить мирные переговоры.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, информирует Цензор.НЕТ.

"Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - отметил президент.

По словам Зеленского, его встреча с Путиным является нужной, а Украина поддерживала как двусторонний, так и трехсторонний - с участием США - формат такой встречи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин будет пытаться использовать встречу с Си в Китае как разрешение для продолжения войны, - Зеленский

Россия же, мол, "делает все, чтобы отсрочить", отмечает он.

Зеленский считает, что уже неплохо, что Россия начала говорить о такой встрече, однако она должна "выходить с каким-то результатом, желательно - окончание войны", а такого желания сейчас со стороны России Украина не видит, добавил президент.

Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Местом встречи Путин назвал Москву.

Также читайте: Сибига о заявлении Путина о встрече с Зеленским: Он выдвигает заведомо неприемлемые предложения

Зеленский Владимир (21814) москва (3097) путин владимир (32144)
Топ комментарии
+7
А в 2014 років їздив на запрошення Пуйла і пошутєйки гундосив про пересування кордону, а не окупацію.
04.09.2025 18:46 Ответить
+5
Не надо из всего делать серьёзное выражение лица. Запроси }{уйла в Бучу.
04.09.2025 18:32 Ответить
+3
Вова, ти крутишся як вуж на сковороді, ти ж хочешь аж колеться провідати, подивитися на свій бізнес?
04.09.2025 18:32 Ответить
Давай згоду, но тільки поставити умову, на чолі української Армії
04.09.2025 18:31 Ответить
Там ермак на чолі,а не він.
З нього-підпис і печатка.
04.09.2025 19:12 Ответить
путін просто знушається з сирливого трампа, який усього боїться, тому і ставить такі умови. Трамп не боїться принижувати тільки тих, хто залежить від нього.
04.09.2025 18:32 Ответить
Вова, ти крутишся як вуж на сковороді, ти ж хочешь аж колеться провідати, подивитися на свій бізнес?
04.09.2025 18:32 Ответить
готував один раз вужа, обдертого. на сковороді. вийшов сухим, як картопляні чіпси. смаку ніякого. тупо - низкосортні довгуваті джеркі ((
04.09.2025 18:39 Ответить
Для "гурмана" пояснюю-неможливо готувати вужа.
Тебе б із хати вигнали б.
Там тхнути буде так вже на стадії очистки що ти сам підеш утопитися від горя.
04.09.2025 19:23 Ответить
04.09.2025 20:04 Ответить
по ходу навіть ті хто був хоч трішки при тямі у лахті пригожина-володіна повтікали.
Лишились лише такі імбецили як ці два дописувача:
Petr Sidorov
Fjall_Raven
Наскіль ж потрібно бути ідіотом щоб хоча б подумати про можливість поїздки Зеленського до уйла?
04.09.2025 19:20 Ответить
Не надо из всего делать серьёзное выражение лица. Запроси }{уйла в Бучу.
04.09.2025 18:32 Ответить
Яка зустріч клоуна з найкривавішим світовим злочинцем ,про що можна домовитись ? рашиські забаганки не змінились.
04.09.2025 18:35 Ответить
На болотах вже зварили для Зєлі відро новічка.
04.09.2025 18:42 Ответить
А наши кацапам наварили соответственно
04.09.2025 20:07 Ответить
Тепер ніби не хоче в Москву.
Та,де більше отримає притулок,коли втратить владу? А насолив всім,шкоди наробив чимало,ніяка політична сила не підтримає,а сн-розбіжиться.
04.09.2025 19:09 Ответить
скотиняка брехлива - а це шо, москвіч всраний - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
Брехлива потвора.
04.09.2025 19:12 Ответить
"владімір владіміровіч забєрітє мєня за долгі " - ,що чмо зелене забуло вже ? ,а колись сидів роками в московії - фільми знімав ,на карпаратівах перед путлєром виступав ,а тепер загидував ,може вже досить корчити з себе патріота і націоналіста ,покажи ,нарешті ,своє справжнє обличчя ,ну і прокатайся до московії ,заодно зустрінешся з своїм дружбаном галустяном і покладеш квіточки на могилу маслякова , ну і залишайся там -НАЗАВЖДИ,
04.09.2025 19:41 Ответить
Я тільки "ЗА", щоб Зеленський поїхав до москви.
Після цирку з Fire Point - фірмою для розкрадання грошей, нехай горить у пеклі не лише #уйло, а й Зеленський, Татаров, Коломойський, Міндіч та інші, кого в печах не допалили.

Чи є шанс на перемогу у країни, якою керують мародери? Риторичне питання.
04.09.2025 20:05 Ответить
всі памятають як путін запросив у маскву Леха Качиньского
04.09.2025 20:10 Ответить
 
 