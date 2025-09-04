Зеленский о "приглашении" Путина: "Если хочешь, чтобы встречи не было – пригласи меня в Москву"

Президент Украины Владимир Зеленский считает предложение российского диктатора Владимира Путина о прямой встрече в Москве попыткой отсрочить мирные переговоры.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, информирует Цензор.НЕТ.

"Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - отметил президент.

По словам Зеленского, его встреча с Путиным является нужной, а Украина поддерживала как двусторонний, так и трехсторонний - с участием США - формат такой встречи.

Россия же, мол, "делает все, чтобы отсрочить", отмечает он.

Зеленский считает, что уже неплохо, что Россия начала говорить о такой встрече, однако она должна "выходить с каким-то результатом, желательно - окончание войны", а такого желания сейчас со стороны России Украина не видит, добавил президент.

Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Местом встречи Путин назвал Москву.

