Зеленский о "приглашении" Путина: "Если хочешь, чтобы встречи не было – пригласи меня в Москву"
Президент Украины Владимир Зеленский считает предложение российского диктатора Владимира Путина о прямой встрече в Москве попыткой отсрочить мирные переговоры.
Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, информирует Цензор.НЕТ.
"Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - отметил президент.
По словам Зеленского, его встреча с Путиным является нужной, а Украина поддерживала как двусторонний, так и трехсторонний - с участием США - формат такой встречи.
Россия же, мол, "делает все, чтобы отсрочить", отмечает он.
Зеленский считает, что уже неплохо, что Россия начала говорить о такой встрече, однако она должна "выходить с каким-то результатом, желательно - окончание войны", а такого желания сейчас со стороны России Украина не видит, добавил президент.
Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Местом встречи Путин назвал Москву.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З нього-підпис і печатка.
Тебе б із хати вигнали б.
Там тхнути буде так вже на стадії очистки що ти сам підеш утопитися від горя.
Лишились лише такі імбецили як ці два дописувача:
Petr Sidorov
Fjall_Raven
Наскіль ж потрібно бути ідіотом щоб хоча б подумати про можливість поїздки Зеленського до уйла?
Та,де більше отримає притулок,коли втратить владу? А насолив всім,шкоди наробив чимало,ніяка політична сила не підтримає,а сн-розбіжиться.
Брехлива потвора.
Після цирку з Fire Point - фірмою для розкрадання грошей, нехай горить у пеклі не лише #уйло, а й Зеленський, Татаров, Коломойський, Міндіч та інші, кого в печах не допалили.
Чи є шанс на перемогу у країни, якою керують мародери? Риторичне питання.