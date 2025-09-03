РУС
Встреча Зеленского и Путина
Сибига о заявлении Путина о встрече с Зеленским: Он выдвигает заведомо неприемлемые предложения

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на предложение кремлевского диктатора Владимира Путина о встрече с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт главы МИД в соцсети Х.

"Сейчас по меньшей мере семь стран готовы провести встречу между лидерами Украины и России, чтобы положить конец войне. Это Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент. Однако Путин продолжает манипулировать всеми, делая заведомо неприемлемые предложения. Только усиление давления может заставить Россию наконец серьезно отнестись к мирному процессу", - подчеркнул Сибига.

Читайте: Трамп потратил много времени на приближение мира. Пора отрезвить Москву жесткими санкциями, - Сибига

Ранее Путин заявил, что якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Местом встречи Путин назвал Москву.

Зеленский Владимир (21798) путин владимир (32136) Сибига Андрей (627)
Чи може Зеленський прилетіти на подовженому Нептуні?
03.09.2025 18:45 Ответить
тому )(уйло і висуває що неприйнятні, інакше не був би )(уйлом.
03.09.2025 19:00 Ответить
 
 