Сибига о заявлении Путина о встрече с Зеленским: Он выдвигает заведомо неприемлемые предложения

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на предложение кремлевского диктатора Владимира Путина о встрече с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт главы МИД в соцсети Х.

"Сейчас по меньшей мере семь стран готовы провести встречу между лидерами Украины и России, чтобы положить конец войне. Это Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент. Однако Путин продолжает манипулировать всеми, делая заведомо неприемлемые предложения. Только усиление давления может заставить Россию наконец серьезно отнестись к мирному процессу", - подчеркнул Сибига.

Ранее Путин заявил, что якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Местом встречи Путин назвал Москву.