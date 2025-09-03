РУС
Новости Санкции против России
792 14

Трамп потратил много времени на приближение мира. Пора отрезвить Москву жесткими санкциями, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига

В течение последних полгода президент США Дональд Трамп потратил много времени и усилий на приближение мира.

Об этом пишет в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот что он получает в ответ от министра иностранных дел России. Новый набор старых ультиматумов. Россия не изменила своих агрессивных целей и не проявляет никаких признаков готовности к содержательным переговорам. Наоборот, их ультиматумы становятся все более безумными. Это доказывает, что аппетит агрессора только растет, когда он не сталкивается с давлением и силой. Зато пришло время ударить по российской военной машине новыми жесткими санкциями и отрезвить Москву", - отмечает Сибига.

Также читайте: Трамп снова заявил, что "очень разочарован" Путиным: "Должны помочь людям жить"

Ранее Трамп заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.

Автор: 

санкции (11792) Трамп Дональд (6515) Сибига Андрей (626)
Топ комментарии
+6
В когось є ще ілюзії, що Трамп на щось здатен проти ху"ла?
показать весь комментарий
03.09.2025 10:37 Ответить
+4
Не заважайте рудому імбецилу грати в гольф.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:39 Ответить
+3
Аякжеж.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Ага. Через два тижні...
показать весь комментарий
03.09.2025 10:38 Ответить
За гру в гольф ,сто відсотків треба дати Нобелівську премію миру.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:43 Ответить
Сайт Trump Golf Truck містить посилання на соціальні мережі, які підтверджують участь Дональда Трампа у численних гольф-матчах, а також демонструють, з ким саме він грав у гольф. Крім того, згідно з даними ресурсу, у перший президентський термін (2017-2021) Трамп відвідав об'єкти Trump Organisation 428 разів із можливих 1261 днів, що становить 30% часу на посаді президента.
За інформацією того ж ресурсу із 224 днів нового президентства Трамп 38 днів присвятив цій грі, що становить 16% усього терміну.
Цей пан на голбф витрачає більше часу, ніж на мирні ініціативи... Такий зайнятий, що капець!!!
показать весь комментарий
03.09.2025 10:46 Ответить
Досить вже ворушити мертвого. Тим більше у рижого обмудка депресія, бо ***** його згвалтував і пішов до іншого
показать весь комментарий
03.09.2025 10:57 Ответить
"Упродовж останніх півроку президент США Дональд Трамп витратив багато часу та зусиль на наближення миру."

Трампон витратив багато часу та зусиль в перервах між грою в гольф. Ото, Сибіга, лизнув так лизнув! Але, хай лиже і далі, аби з того був хоч якийсь толк...
показать весь комментарий
03.09.2025 11:00 Ответить
Трамп з групою осіб з Білого дому, може щось висловити, але ще через 50 днів, після 2-3 тижнів!! Десь так!!
показать весь комментарий
03.09.2025 11:00 Ответить
пора протверезитись траму
показать весь комментарий
03.09.2025 11:04 Ответить
"та протверезити Москву" - хто б проверезив Трампа! Одного дебіла "пісюнограя" вибрали тут, а іншого з ключкою для гольфа - там. А потім задаємось питанням - "а що ж далі робити?".
А відповідь тільки одна - думати, а не поглинати оту локшину з вух, що навішують прикормлені ЗМІ.
показать весь комментарий
03.09.2025 11:07 Ответить
витратив багато часу ? Починаючи із 20 січня, він витратив на порожню балаканину та гру у гольф значно більше часу. Весь здобуток трамбона цк червона доріжка для ***** і потоплення судна Венесуєли. Ось тут він хер- ой
показать весь комментарий
03.09.2025 11:08 Ответить
пуйло наказав йому тягти далі
показать весь комментарий
03.09.2025 11:16 Ответить
Трамп сам розбиреться що йому робити
показать весь комментарий
03.09.2025 11:26 Ответить
 
 