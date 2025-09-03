Трамп потратил много времени на приближение мира. Пора отрезвить Москву жесткими санкциями, - Сибига
В течение последних полгода президент США Дональд Трамп потратил много времени и усилий на приближение мира.
Об этом пишет в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.
"Вот что он получает в ответ от министра иностранных дел России. Новый набор старых ультиматумов. Россия не изменила своих агрессивных целей и не проявляет никаких признаков готовности к содержательным переговорам. Наоборот, их ультиматумы становятся все более безумными. Это доказывает, что аппетит агрессора только растет, когда он не сталкивается с давлением и силой. Зато пришло время ударить по российской военной машине новыми жесткими санкциями и отрезвить Москву", - отмечает Сибига.
Ранее Трамп заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.
За інформацією того ж ресурсу із 224 днів нового президентства Трамп 38 днів присвятив цій грі, що становить 16% усього терміну.
Цей пан на голбф витрачає більше часу, ніж на мирні ініціативи... Такий зайнятий, що капець!!!
Трампон витратив багато часу та зусиль в перервах між грою в гольф. Ото, Сибіга, лизнув так лизнув! Але, хай лиже і далі, аби з того був хоч якийсь толк...
А відповідь тільки одна - думати, а не поглинати оту локшину з вух, що навішують прикормлені ЗМІ.