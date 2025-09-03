Трамп потратил много времени на приближение мира. Пора отрезвить Москву жесткими санкциями, - Сибига

В течение последних полгода президент США Дональд Трамп потратил много времени и усилий на приближение мира.

Об этом пишет в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот что он получает в ответ от министра иностранных дел России. Новый набор старых ультиматумов. Россия не изменила своих агрессивных целей и не проявляет никаких признаков готовности к содержательным переговорам. Наоборот, их ультиматумы становятся все более безумными. Это доказывает, что аппетит агрессора только растет, когда он не сталкивается с давлением и силой. Зато пришло время ударить по российской военной машине новыми жесткими санкциями и отрезвить Москву", - отмечает Сибига.

Также читайте: Трамп снова заявил, что "очень разочарован" Путиным: "Должны помочь людям жить"

Ранее Трамп заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.