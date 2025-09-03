Трамп витратив багато часу на наближення миру. Пора протверезити Москву жорсткими санкціями, - Сибіга

Упродовж останніх півроку президент США Дональд Трамп витратив багато часу та зусиль на наближення миру.

Про це пише у соцмережі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось що він отримує у відповідь від міністра закордонних справ Росії. Новий набір старих ультиматумів. Росія не змінила своїх агресивних цілей і не виявляє жодних ознак готовності до змістовних переговорів. Навпаки, їхні ультиматуми стають дедалі божевільнішими. Це доводить, що апетит агресора лише зростає, коли він не стикається з тиском і силою. Натомість настав час вдарити по російській військовій машині новими жорсткими санкціями та протверезити Москву", - зауважує Сибіга.

Також читайте: Трамп знову заявив, що "дуже розчарований" Путіним: "Маємо допомогти людям жити"

Раніше Трамп заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці.