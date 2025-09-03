Трамп витратив багато часу на наближення миру. Пора протверезити Москву жорсткими санкціями, - Сибіга
Упродовж останніх півроку президент США Дональд Трамп витратив багато часу та зусиль на наближення миру.
Про це пише у соцмережі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
"Ось що він отримує у відповідь від міністра закордонних справ Росії. Новий набір старих ультиматумів. Росія не змінила своїх агресивних цілей і не виявляє жодних ознак готовності до змістовних переговорів. Навпаки, їхні ультиматуми стають дедалі божевільнішими. Це доводить, що апетит агресора лише зростає, коли він не стикається з тиском і силою. Натомість настав час вдарити по російській військовій машині новими жорсткими санкціями та протверезити Москву", - зауважує Сибіга.
Раніше Трамп заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці.
За інформацією того ж ресурсу із 224 днів нового президентства Трамп 38 днів присвятив цій грі, що становить 16% усього терміну.
Цей пан на голбф витрачає більше часу, ніж на мирні ініціативи... Такий зайнятий, що капець!!!
Трампон витратив багато часу та зусиль в перервах між грою в гольф. Ото, Сибіга, лизнув так лизнув! Але, хай лиже і далі, аби з того був хоч якийсь толк...
А відповідь тільки одна - думати, а не поглинати оту локшину з вух, що навішують прикормлені ЗМІ.