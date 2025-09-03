УКР
Новини Санкції проти Росії
Трамп витратив багато часу на наближення миру. Пора протверезити Москву жорсткими санкціями, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга

Упродовж останніх півроку президент США Дональд Трамп витратив багато часу та зусиль на наближення миру.

Про це пише у соцмережі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось що він отримує у відповідь від міністра закордонних справ Росії. Новий набір старих ультиматумів. Росія не змінила своїх агресивних цілей і не виявляє жодних ознак готовності до змістовних переговорів. Навпаки, їхні ультиматуми стають дедалі божевільнішими. Це доводить, що апетит агресора лише зростає, коли він не стикається з тиском і силою. Натомість настав час вдарити по російській військовій машині новими жорсткими санкціями та протверезити Москву", - зауважує Сибіга.

Також читайте: Трамп знову заявив, що "дуже розчарований" Путіним: "Маємо допомогти людям жити"

Раніше Трамп заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці.

санкції (12629) Трамп Дональд (7044) Сибіга Андрій (634)
Аякжеж.
показати весь коментар
03.09.2025 10:36 Відповісти
В когось є ще ілюзії, що Трамп на щось здатен проти ху"ла?
показати весь коментар
03.09.2025 10:37 Відповісти
Ага. Через два тижні...
показати весь коментар
03.09.2025 10:38 Відповісти
Не заважайте рудому імбецилу грати в гольф.
показати весь коментар
03.09.2025 10:39 Відповісти
За гру в гольф ,сто відсотків треба дати Нобелівську премію миру.
показати весь коментар
03.09.2025 10:43 Відповісти
Сайт Trump Golf Truck містить посилання на соціальні мережі, які підтверджують участь Дональда Трампа у численних гольф-матчах, а також демонструють, з ким саме він грав у гольф. Крім того, згідно з даними ресурсу, у перший президентський термін (2017-2021) Трамп відвідав об'єкти Trump Organisation 428 разів із можливих 1261 днів, що становить 30% часу на посаді президента.
За інформацією того ж ресурсу із 224 днів нового президентства Трамп 38 днів присвятив цій грі, що становить 16% усього терміну.
Цей пан на голбф витрачає більше часу, ніж на мирні ініціативи... Такий зайнятий, що капець!!!
показати весь коментар
03.09.2025 10:46 Відповісти
Досить вже ворушити мертвого. Тим більше у рижого обмудка депресія, бо ***** його згвалтував і пішов до іншого
показати весь коментар
03.09.2025 10:57 Відповісти
"Упродовж останніх півроку президент США Дональд Трамп витратив багато часу та зусиль на наближення миру."

Трампон витратив багато часу та зусиль в перервах між грою в гольф. Ото, Сибіга, лизнув так лизнув! Але, хай лиже і далі, аби з того був хоч якийсь толк...
показати весь коментар
03.09.2025 11:00 Відповісти
Трамп з групою осіб з Білого дому, може щось висловити, але ще через 50 днів, після 2-3 тижнів!! Десь так!!
показати весь коментар
03.09.2025 11:00 Відповісти
пора протверезитись траму
показати весь коментар
03.09.2025 11:04 Відповісти
"та протверезити Москву" - хто б проверезив Трампа! Одного дебіла "пісюнограя" вибрали тут, а іншого з ключкою для гольфа - там. А потім задаємось питанням - "а що ж далі робити?".
А відповідь тільки одна - думати, а не поглинати оту локшину з вух, що навішують прикормлені ЗМІ.
показати весь коментар
03.09.2025 11:07 Відповісти
витратив багато часу ? Починаючи із 20 січня, він витратив на порожню балаканину та гру у гольф значно більше часу. Весь здобуток трамбона цк червона доріжка для ***** і потоплення судна Венесуєли. Ось тут він хер- ой
показати весь коментар
03.09.2025 11:08 Відповісти
пуйло наказав йому тягти далі
показати весь коментар
03.09.2025 11:16 Відповісти
Трамп сам розбиреться що йому робити
показати весь коментар
03.09.2025 11:26 Відповісти
А в дзеркало сибіга подивитися не хоче? Що він сам зробив за цей час толкового, на своїй посаді. Ну крім триндіти.
показати весь коментар
03.09.2025 12:11 Відповісти
 
 