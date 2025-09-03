Сибіга про заяву Путіна щодо зустрічі з Зеленським: Він висуває завідомо неприйнятні пропозиції

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на пропозицію кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

"Наразі щонайменше сім країн готові провести зустріч між лідерами України та Росії, щоб покласти край війні. Це Австрія, Святий Престол, Швейцарія, Туреччина та три держави Перської затоки. Це серйозні пропозиції, і президент Зеленський готовий до такої зустрічі в будь-який момент. Однак Путін продовжує маніпулювати всіма, роблячи свідомо неприйнятні пропозиції. Лише посилення тиску може змусити Росію нарешті серйозно поставитися до мирного процесу", - підкреслив Сибіга.

Раніше Путін заявив, що нібито готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Місцем зустрічі Путін назвав Москву.