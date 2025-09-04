Зеленський про "запрошення" Путіна: "Коли хочеш, щоб зустрічі не було – запроси мене в Москву"
Президент України Володимир Зеленський вважає пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про пряму зустріч у Москві спробою відтермінувати мирні перемовини.
Про це він сказав під час пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, інформує Цензор.НЕТ.
"Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву", - зазначив президент.
За словами Зеленського, його зустріч із Путіним є потрібною, а Україна підтримувала як двосторонній, так і тристоронній — за участі США — формат такої зустрічі.
Росія ж, мовляв, "робить все, щоб відтермінувати", наголошує він.
Зеленський вважає, що вже непогано, що Росія почала говорити про таку зустріч, однак вона має "виходити з якимось результатом, бажано — закінчення війни", а такого бажання зараз з боку Росії Україна не бачить, додав президент.
Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Місцем зустрічі Путін назвав Москву.
