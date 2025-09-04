УКР
Зустріч Зеленського та Путіна
Зеленський про "запрошення" Путіна: "Коли хочеш, щоб зустрічі не було – запроси мене в Москву"

Зеленський відповів на запрошення Путіна до Москви

Президент України Володимир Зеленський вважає пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про пряму зустріч у Москві спробою відтермінувати мирні перемовини. 

Про це він сказав під час пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, інформує Цензор.НЕТ.

"Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву", - зазначив президент.

За словами Зеленського, його зустріч із Путіним є потрібною, а Україна підтримувала як двосторонній, так і тристоронній — за участі США — формат такої зустрічі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін намагатиметься використовувати зустріч з Сі у Китаї як дозвіл для продовження війни, - Зеленський

Росія ж, мовляв, "робить все, щоб відтермінувати", наголошує він.

Зеленський вважає, що вже непогано, що Росія почала говорити про таку зустріч, однак вона має "виходити з якимось результатом, бажано — закінчення війни", а такого бажання зараз з боку Росії Україна не бачить, додав президент. 

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Місцем зустрічі Путін назвав Москву.

Також читайте: Сибіга про заяву Путіна щодо зустрічі з Зеленським: Він висуває завідомо неприйнятні пропозиції

Не надо из всего делать серьёзное выражение лица. Запроси }{уйла в Бучу.
04.09.2025 18:32
А в 2014 років їздив на запрошення Пуйла і пошутєйки гундосив про пересування кордону, а не окупацію.
04.09.2025 18:46
Давай згоду, но тільки поставити умову, на чолі української Армії
04.09.2025 18:31
Давай згоду, но тільки поставити умову, на чолі української Армії
04.09.2025 18:31
Там ермак на чолі,а не він.
З нього-підпис і печатка.
04.09.2025 19:12
путін просто знушається з сирливого трампа, який усього боїться, тому і ставить такі умови. Трамп не боїться принижувати тільки тих, хто залежить від нього.
04.09.2025 18:32
Вова, ти крутишся як вуж на сковороді, ти ж хочешь аж колеться провідати, подивитися на свій бізнес?
04.09.2025 18:32
готував один раз вужа, обдертого. на сковороді. вийшов сухим, як картопляні чіпси. смаку ніякого. тупо - низкосортні довгуваті джеркі ((
04.09.2025 18:39
Для "гурмана" пояснюю-неможливо готувати вужа.
Тебе б із хати вигнали б.
Там тхнути буде так вже на стадії очистки що ти сам підеш утопитися від горя.
04.09.2025 19:23
по ходу навіть ті хто був хоч трішки при тямі у лахті пригожина-володіна повтікали.
Лишились лише такі імбецили як ці два дописувача:
Petr Sidorov
Fjall_Raven
Наскіль ж потрібно бути ідіотом щоб хоча б подумати про можливість поїздки Зеленського до уйла?
04.09.2025 19:20
Не надо из всего делать серьёзное выражение лица. Запроси }{уйла в Бучу.
04.09.2025 18:32
Яка зустріч клоуна з найкривавішим світовим злочинцем ,про що можна домовитись ? рашиські забаганки не змінились.
04.09.2025 18:35
На болотах вже зварили для Зєлі відро новічка.
04.09.2025 18:42
А в 2014 років їздив на запрошення Пуйла і пошутєйки гундосив про пересування кордону, а не окупацію.
04.09.2025 18:46
Тепер ніби не хоче в Москву.
Та,де більше отримає притулок,коли втратить владу? А насолив всім,шкоди наробив чимало,ніяка політична сила не підтримає,а сн-розбіжиться.
04.09.2025 19:09
скотиняка брехлива - а це шо, москвіч всраний - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
Брехлива потвора.
Брехлива потвора.
04.09.2025 19:12
"владімір владіміровіч забєрітє мєня за долгі " - ,що чмо зелене забуло вже ? ,а колись сидів роками в московії - фільми знімав ,на карпаратівах перед путлєром виступав ,а тепер загидував ,може вже досить корчити з себе патріота і націоналіста ,покажи ,нарешті ,своє справжнє обличчя ,ну і прокатайся до московії ,заодно зустрінешся з своїм дружбаном галустяном і покладеш квіточки на могилу маслякова , ну і залишайся там -НАЗАВЖДИ,
04.09.2025 19:41
 
 