6 340 5
Сикорский высмеял заявление Путина об "отсутствии намерений нападать на кого-либо": "Никогда-никогда". ФОТО
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронично отреагировал на заявление Владимира Путина, что Россия якобы "никогда не имела и не будет иметь намерений нападать на кого-то".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Никогда-никогда. Доверяйте нам", - написал Сикорский, комментируя пост МИД РФ.
Пользователи X напомнили в ответ, что подобные заверения Россия давала и перед полномасштабным вторжением в Украину.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
****** вірити, себе не поважати!!
-Хотят ли русские войны?
И засмеялся сатана:
-Там где русские-
Всегда война!