Сикорский высмеял заявление Путина об "отсутствии намерений нападать на кого-либо": "Никогда-никогда". ФОТО

Радослав Сикорский о чешской инициативе

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронично отреагировал на заявление Владимира Путина, что Россия якобы "никогда не имела и не будет иметь намерений нападать на кого-то".

"Никогда-никогда. Доверяйте нам", - написал Сикорский, комментируя пост МИД РФ.

Сикорский высмеял заявление Путина

Пользователи X напомнили в ответ, что подобные заверения Россия давала и перед полномасштабным вторжением в Украину.

Я ніколи нікому нічого, Я ніколи нікому нізащо, Але інколи декому дещо, | Та хіба ж то не можна, чи що??
****** вірити, себе не поважати!!
04.09.2025 14:17 Ответить
У них война это мир. Кстати как там фашисты пилсудского со своей "пацификацией? А
04.09.2025 14:18 Ответить
Спросили мы у сатаны:
-Хотят ли русские войны?
И засмеялся сатана:
-Там где русские-
Всегда война!
04.09.2025 14:33 Ответить
В цьому контексті потрібно нагадати прислів'я совково-армійських пропагандонів, які пояснювали мету власного мирного процесу: "нам нужен мир, желательно весь"
04.09.2025 14:36 Ответить
вы бы лучше им предъяву за ту под смоленском выкатили....
04.09.2025 15:03 Ответить
 
 