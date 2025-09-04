Сикорский высмеял заявление Путина об "отсутствии намерений нападать на кого-либо": "Никогда-никогда". ФОТО

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронично отреагировал на заявление Владимира Путина, что Россия якобы "никогда не имела и не будет иметь намерений нападать на кого-то".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Никогда-никогда. Доверяйте нам", - написал Сикорский, комментируя пост МИД РФ.

Пользователи X напомнили в ответ, что подобные заверения Россия давала и перед полномасштабным вторжением в Украину.

