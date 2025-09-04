УКР
Сікорський висміяв заяву Путіна про "відсутність намірів нападати на когось": "Ніколи-ніколи". ФОТО

Радослав Сікорський про чеську ініціативу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський іронічно відреагував на заяву Володимира Путіна, що Росія нібито "ніколи не мала і не матиме намірів нападати на когось".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Ніколи-ніколи. Довіряйте нам", - написав Сікорський, коментуючи пост МЗС РФ.

Сікорський висміяв заяву Путіна

Користувачі X нагадали у відповідь, що подібні запевнення Росія давала і перед повномасштабним вторгненням в Україну.

путін володимир (24755) Сікорський Радослав (302)
Я ніколи нікому нічого, Я ніколи нікому нізащо, Але інколи декому дещо, | Та хіба ж то не можна, чи що??
****** вірити, себе не поважати!!
показати весь коментар
04.09.2025 14:17 Відповісти
У них война это мир. Кстати как там фашисты пилсудского со своей "пацификацией? А
показати весь коментар
04.09.2025 14:18 Відповісти
Спросили мы у сатаны:
-Хотят ли русские войны?
И засмеялся сатана:
-Там где русские-
Всегда война!
показати весь коментар
04.09.2025 14:33 Відповісти
В цьому контексті потрібно нагадати прислів'я совково-армійських пропагандонів, які пояснювали мету власного мирного процесу: "нам нужен мир, желательно весь"
показати весь коментар
04.09.2025 14:36 Відповісти
вы бы лучше им предъяву за ту под смоленском выкатили....
показати весь коментар
04.09.2025 15:03 Відповісти
 
 