Сікорський висміяв заяву Путіна про "відсутність намірів нападати на когось": "Ніколи-ніколи". ФОТО

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський іронічно відреагував на заяву Володимира Путіна, що Росія нібито "ніколи не мала і не матиме намірів нападати на когось".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Ніколи-ніколи. Довіряйте нам", - написав Сікорський, коментуючи пост МЗС РФ.

Користувачі X нагадали у відповідь, що подібні запевнення Росія давала і перед повномасштабним вторгненням в Україну.

