5 809 5
Сікорський висміяв заяву Путіна про "відсутність намірів нападати на когось": "Ніколи-ніколи". ФОТО
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський іронічно відреагував на заяву Володимира Путіна, що Росія нібито "ніколи не мала і не матиме намірів нападати на когось".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Ніколи-ніколи. Довіряйте нам", - написав Сікорський, коментуючи пост МЗС РФ.
Користувачі X нагадали у відповідь, що подібні запевнення Росія давала і перед повномасштабним вторгненням в Україну.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
****** вірити, себе не поважати!!
-Хотят ли русские войны?
И засмеялся сатана:
-Там где русские-
Всегда война!