УКР
Новини
6 285 28

КНДР знищила сліди присутності Кім Чен Ина після зустрічі з Путіним у Китаї, - Reuters

Зустріч Кім Чен Ина і Путіна

Після зустрічі Кім Чен Ина з російським диктатором Володимиром Путіним у Пекіні команда КНДР стерла всі сліди перебування північнокорейського диктатора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Так, після переговорів Кім Чен Ина з Путіним співробітники КНДР ретельно витерли всі предмети, до яких торкався Кім, що є "частиною комплексу заходів безпеки для протидії іноземним шпигунам".

На відео, яке опублікував кремлівський репортер Олександр Юнашев, видно, як два співробітники Кіма ретельно прибирають кімнату в столиці Китаю, де відбувалася зустріч з Путіним, яка тривала понад дві години.

Зазначається, що вони протерли спинку та підлокітники крісла, журнальний столик поруч, а склянку, якою користувався Кім, одразу прибрали.

Зауважується, що попри теплі прощання між Кімом і Путіним після офіційної частини переговорів, північнокорейська делегація залишалася вірною звичному протоколу - знищила всі можливі "сліди" перебування свого лідера.

За даними видання Nikkei, яке посилається на розвідку Південної Кореї та Японії, Кім також віз до Пекіна власний туалет у своєму знаменитому зеленому потязі, щоб уникнути можливості аналізу його біологічних зразків.

Своєю чергою Reuters пише, що подібні заходи Північна Корея застосовує вже багато років. Ще у 2019 році після саміту з Дональдом Трампом у Ханої охоронці Кіма годинами блокували та прибирали його готельний номер, включно з виносом матраца.

У 2018 році під час зустрічі з тодішнім президентом Південної Кореї Мун Чже Іном північнокорейська охорона дезінфікувала стілець і стіл перед тим, як Кім сів.

Аналогічні процедури зафіксували і перед його самітом із Путіним у 2023 році, коли охоронці навіть просканували крісло металошукачем.

Автор: 

У кожного свій чемоданчик.
04.09.2025 11:26
+10
Хворі на голову дегенерати-нелюди з відсутністю імпатії до будь кого крім себе захопили владу у деяких країнах.
показати весь коментар
04.09.2025 11:35
+7
Мені взагалі здається що китайці вже давно клонували *****, і підмінили оригінал своєю копією. Китайські вузькі очі у ***** видають.
показати весь коментар
04.09.2025 11:26
04.09.2025 11:26
04.09.2025 11:26
Те, що клонується, вирощується із зародка. Не можна зробити зразу копію старого довбо-ба.
04.09.2025 12:16
Тепер зрозуміло з кого кацапські "асвабадитєлі" беруть приклад, коли крадуть з наших домівок унітази...
показати весь коментар
04.09.2025 11:31
04.09.2025 11:35
04.09.2025 11:39
А якщо свин перднув в крісло?
04.09.2025 11:40
Тоді "команда КНДР" по черзі теж посиділа в кріслі і кожен теж перднув. Для маскування, щоб ворог не вияснив, де чиї "біологічні сліди"
04.09.2025 11:48
Ви що ? Усі корейці знають що сонцесяйний не пукає…а какає тільки метеликами ! А ці серветки якими витирали, кинуть у воду і буде парфюм ! Ой все не можу )))
04.09.2025 12:01
Школа бурята Сахалтуєва - Царство Йому Небесне!

04.09.2025 11:54
"Інший бурят і невинуватий у тому, що він бурят!"
04.09.2025 12:05
Ідіот. Вдіваєш рукавиці, взуваєш шкраби 54 розміру, щоб не визначили довжину стопи, тару з собою, і ніде не сідати. І саме головне, щоб біологічні зразки не зняли не ... ***** (а) в ...!
04.09.2025 12:00
Цілком слушні заходи. Бо порівняння зразків ДНК з різних місць перебування може дати неочікувані результати...
04.09.2025 12:03
Наприклад?
04.09.2025 12:17
Наприклад, днк нібито однієї і тієї ж особи з різних місць перебування "не збіжиться".
04.09.2025 12:21
Мабуть мова про ДНК двійників або про навмисне підкинуті, біоматеріали з ДНК, які належать іншим особам, або тваринам
04.09.2025 12:39
Шоб не зурочили?
04.09.2025 12:04
Гадаю, вудісти вже давно з'ясували, що додавання днк до ляльок значно підвищує ефективність заклинань.
04.09.2025 12:12
Ліпше вони та, та ху...ло знищили. Отримали повагу всього людства
04.09.2025 12:09
З віялами бігали, і газики Сонцеликого розвіювали.
04.09.2025 12:09
як боїтся за свою шкуру та наволоч, а інших на смерть посила та бомби на дітей кида. так як і пуйло.
Прибирають вони можливі сліди ДНК, такі як волос, шкіра, бо вважають, що так можна створити проти них яд або вірус.
04.09.2025 12:11
А самого "пончика" не могли стереть.....случайно так без следов
04.09.2025 12:11
Що цікаво те що диктатори не довіряють один одному даже коли називають їх союзниками. Зате Європа і сша з розпростертими руками зустрічає диктаторів і масових вбивць і готові з ними підписати будь яку угоду або даже повірити на слово. ***** об Тампона вже весь чемоданчик гівна вилив, а Тампон зі сльодами на очах все одно йому вірить
04.09.2025 12:16
Хрестоматійний приклад дрючьби диктаторів: джугашвілі і шикльгрубер.
04.09.2025 12:32
А воздух? Надо было и воздух отфильтровать.
04.09.2025 12:49
Не сліди, а гівно прибирають за кимом)
04.09.2025 12:51
Чмошные трусливые параноики даже на собственных сходках не чувствуют себя в безопасности. Ничтожества трусливые.
04.09.2025 12:54
 
 