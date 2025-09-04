КНДР знищила сліди присутності Кім Чен Ина після зустрічі з Путіним у Китаї, - Reuters

Після зустрічі Кім Чен Ина з російським диктатором Володимиром Путіним у Пекіні команда КНДР стерла всі сліди перебування північнокорейського диктатора.

Так, після переговорів Кім Чен Ина з Путіним співробітники КНДР ретельно витерли всі предмети, до яких торкався Кім, що є "частиною комплексу заходів безпеки для протидії іноземним шпигунам".

На відео, яке опублікував кремлівський репортер Олександр Юнашев, видно, як два співробітники Кіма ретельно прибирають кімнату в столиці Китаю, де відбувалася зустріч з Путіним, яка тривала понад дві години.

Зазначається, що вони протерли спинку та підлокітники крісла, журнальний столик поруч, а склянку, якою користувався Кім, одразу прибрали.

Зауважується, що попри теплі прощання між Кімом і Путіним після офіційної частини переговорів, північнокорейська делегація залишалася вірною звичному протоколу - знищила всі можливі "сліди" перебування свого лідера.

За даними видання Nikkei, яке посилається на розвідку Південної Кореї та Японії, Кім також віз до Пекіна власний туалет у своєму знаменитому зеленому потязі, щоб уникнути можливості аналізу його біологічних зразків.

Своєю чергою Reuters пише, що подібні заходи Північна Корея застосовує вже багато років. Ще у 2019 році після саміту з Дональдом Трампом у Ханої охоронці Кіма годинами блокували та прибирали його готельний номер, включно з виносом матраца.

У 2018 році під час зустрічі з тодішнім президентом Південної Кореї Мун Чже Іном північнокорейська охорона дезінфікувала стілець і стіл перед тим, як Кім сів.

Аналогічні процедури зафіксували і перед його самітом із Путіним у 2023 році, коли охоронці навіть просканували крісло металошукачем.