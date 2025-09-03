Кім Чен Ин про відправку КНДРівців до РФ: Це наш "братній обов’язок"

Диктатор КНДР Кім Чен Ин назвав відправку північнокорейських військових до Росії "братнім обов’язоком".

Як зазначається, перед зустріччю віч-на-віч за закритими дверима Кім та Путін виступили перед журналістами зі своїми заявами.

Путін дякував Північній Кореї за військову допомогу у Курській області та заявив, що це було потрібно для "боротьби з неонацизмом". Кім своєю чергою дякував Путіну за те, як той високо оцінив внесок північнокорейців.

За даними росмедіа, Кім Чен Ин заявив, що "надавати будь-яку допомогу Росії - це братній обов’язок КНДР".

За підсумками зустрічі, яку медіа називають однієї з рекордних за тривалістю, путін запросив лідера Північної Кореї приїхати до Росії. Кім також анонсував "зустріч незабаром".

Журналісти також помітили, що на цій зустрічі також була присутня сестра Кім Чен Ина, Кім Йо Джон — вона обіймає посаду заступниці директора департаменту Центрального комітету Трудової партії Кореї та протягом останніх років відзначилася антиукраїнськими заявами.