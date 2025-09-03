УКР
Кім Чен Ин про відправку КНДРівців до РФ: Це наш "братній обов’язок"

Північна Корея може відправити нових військових до Росії до літа

Диктатор КНДР Кім Чен Ин назвав відправку північнокорейських військових до Росії "братнім обов’язоком".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Як зазначається, перед зустріччю віч-на-віч за закритими дверима Кім та Путін виступили перед журналістами зі своїми заявами.

Путін дякував Північній Кореї за військову допомогу у Курській області та заявив, що це було потрібно для "боротьби з неонацизмом". Кім своєю чергою дякував Путіну за те, як той високо оцінив внесок північнокорейців.

За даними росмедіа, Кім Чен Ин заявив, що "надавати будь-яку допомогу Росії - це братній обов’язок КНДР".

За підсумками зустрічі, яку медіа називають однієї з рекордних за тривалістю, путін запросив лідера Північної Кореї приїхати до Росії. Кім також анонсував "зустріч незабаром".

Також читайте: Військові КНДР не мають статусу найманця, оскільки на війну проти України їх відправила держава, - заступник генпрокурора Лещенко

Журналісти також помітили, що на цій зустрічі також була присутня сестра Кім Чен Ина, Кім Йо Джон — вона обіймає посаду заступниці директора департаменту Центрального комітету Трудової партії Кореї та протягом останніх років відзначилася антиукраїнськими заявами.

КНДР (1308) росія (67493) Кім Чен Ин (180)
Топ коментарі
+12
Порівняйте це з коаліцією балакучих і їх "гарантіями".
показати весь коментар
03.09.2025 14:09 Відповісти
+8
А обов"язок ЗСУ, перед Україною - перебить всіх "зайд", що лізуть виконувать "братні обов"язки"...
показати весь коментар
03.09.2025 14:04 Відповісти
+6
ось це доказ того, кому росіяни браццкій народ.
показати весь коментар
03.09.2025 14:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
А обов"язок ЗСУ, перед Україною - перебить всіх "зайд", що лізуть виконувать "братні обов"язки"...
показати весь коментар
03.09.2025 14:04 Відповісти
ось це доказ того, кому росіяни браццкій народ.
показати весь коментар
03.09.2025 14:05 Відповісти
Порівняйте це з коаліцією балакучих і їх "гарантіями".
показати весь коментар
03.09.2025 14:09 Відповісти
У тебе зажди є вибір. Чекаємо тебе тут вже під прапором КНДР.

Ах да - це неможливо. 😁
показати весь коментар
03.09.2025 14:11 Відповісти
Ну бо немає такого впн))
показати весь коментар
03.09.2025 15:18 Відповісти
Не сци у кампот кацап -- ісщчьо нє вєчєр,,
показати весь коментар
03.09.2025 15:00 Відповісти
Це ти з резервації пишешь
показати весь коментар
03.09.2025 15:11 Відповісти
а це ти по чому взнав?
показати весь коментар
03.09.2025 15:19 Відповісти
Хай спитає у Асада та Аятолли, як РФ виконує свої "братні" обов'язки.
показати весь коментар
03.09.2025 14:10 Відповісти
Брати по нещастю
показати весь коментар
03.09.2025 14:10 Відповісти
Поки рижий обмудок Тампон не вивів Кон чен ина в світ корейська опухоль сиділа і носа не висовувала з свого болота. Тепер всі пацюки і zомбаки яких Тампон легалізував повилазили на світ і згуртувалися а Тампон сам заліз в нору і не вилазить
показати весь коментар
03.09.2025 14:11 Відповісти
Трамп : *іх бін больной*
показати весь коментар
03.09.2025 14:24 Відповісти
Адіннарот,хулє.
показати весь коментар
03.09.2025 14:13 Відповісти
******* всіх країн єднайтеся! 🤣
показати весь коментар
03.09.2025 14:19 Відповісти
один на рот два на рот обом
показати весь коментар
03.09.2025 14:21 Відповісти
рускій і карєєц братья навєкі

показати весь коментар
03.09.2025 14:28 Відповісти
Скоріше один народ. Особливо по образу життя
показати весь коментар
03.09.2025 15:09 Відповісти
косоокі + славьянє = братушари
показати весь коментар
03.09.2025 14:30 Відповісти
Масковскай опаріш брат північнокорейскому опарішу. Виходить шо удмурти, кадировці, чуваши, осетіни, каряки, лезгіни, жанскія кізяки тощо БРАТИ ******** чучхеістам!
показати весь коментар
03.09.2025 14:35 Відповісти
Жалюгідні косоокі дикуни, не те що "партнери" які пропонують прикинутися дикобразом.
показати весь коментар
03.09.2025 14:43 Відповісти
Якби тут не глузували над цим,але покидьки- дикуни діють намного сміливіше,послідовніше,майже без роздумів ніж запливші від гарного,безтурботного життя цівілізовані демократи " болаболи".
показати весь коментар
03.09.2025 14:51 Відповісти
Один з кандидатів на покращення російського генофонду.
показати весь коментар
03.09.2025 14:53 Відповісти
Це не "братній обовязок", а прямий наказ Сі і трошки рису від *****.
показати весь коментар
03.09.2025 14:55 Відповісти
По роже точно брати ху... лостану. Особливо на одного с ху...лів похоже, здається на монгола. Мабуть ху...ло собі нового двійника зробить. А так, вони добре заробляють на ціх тваринах. Особливо ин
показати весь коментар
03.09.2025 15:07 Відповісти
******** долг
показати весь коментар
03.09.2025 15:24 Відповісти
это когда желтомордное и косое- брат белой нации?
показати весь коментар
03.09.2025 15:47 Відповісти
 
 