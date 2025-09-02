Військові КНДР не мають статусу найманця, оскільки на війну проти України їх відправила держава, - заступник генпрокурора Лещенко

Військові Північної Кореї, які беруть участь у боях проти України на боці РФ, не мають статусу найманця, оскільки на війну їх відправила КНДР.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник генерального прокурора Андрій Лещенко.

"Це питання має бути цікавим у фокусі злочину агресії, оскільки відповідальність за такий злочин можуть нести не тільки представники влади Росії, але й представники влади Північної Кореї, якщо їхні збройні сили беруть участь у агресії проти України", - пояснив він.

Статус найманця

"По-перше, найманцем не може бути особа, яка є громадянином сторони конфлікту. Тому усі особи, які є громадянами російської федерації вже не є найманцями. По-друге, найманцем не може бути особа, яка входить до складу регулярної армії сторони конфлікту. Відповідно, якщо іноземець проходить військову службу на підставі контракту у збройних силах російської федерації, він не вважається найманцем. В Україні так само іноземці воюють. Але як військовослужбовці Збройних сил України, захищаючи нашу країну від агресії російської федерації", - пояснив Лещенко.

За словами заступника генпрокурора, найскладнішим у доказуванні є той факт, що найманці мають отримувати грошове забезпечення більше, ніж військовослужбовці регулярної армії сторони конфлікту.

"Відповідно нам треба довести, що громадянин іншої країни, не Росії, який не є військовослужбовцем збройних сил Російської Федерації, пішов воювати за державу-агресора, але він має отримувати за це більше грошове забезпечення, ніж такий самий російський військовослужбовець на такій же посаді", - додав він.

Інтерв'ю із заступником генпрокурора Андрієм Лещенком доступне за посиланням.

