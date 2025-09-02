УКР
Військові КНДР не мають статусу найманця, оскільки на війну проти України їх відправила держава, - заступник генпрокурора Лещенко

Чи є військові КНДР найманцями РФ? В Офісі Генпрокурора відповіли

Військові Північної Кореї, які беруть участь у боях проти України на боці РФ, не мають статусу найманця, оскільки на війну їх відправила КНДР.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник генерального прокурора Андрій Лещенко.

"Це питання має бути цікавим у фокусі злочину агресії, оскільки відповідальність за такий злочин можуть нести не тільки представники влади Росії, але й представники влади Північної Кореї, якщо їхні збройні сили беруть участь у агресії проти України", - пояснив він.

Читайте також: Кім Чен Ин нагородив військових КНДР, які воювали проти України. ФОТОрепортаж

Статус найманця

"По-перше, найманцем не може бути особа, яка є громадянином сторони конфлікту. Тому усі особи, які є громадянами російської федерації вже не є найманцями. По-друге, найманцем не може бути особа, яка входить до складу регулярної армії сторони конфлікту. Відповідно, якщо іноземець проходить військову службу на підставі контракту у збройних силах російської федерації, він не вважається найманцем. В Україні так само іноземці воюють. Але як військовослужбовці Збройних сил України, захищаючи нашу країну від агресії російської федерації", - пояснив Лещенко.

За словами заступника генпрокурора, найскладнішим у доказуванні є той факт, що найманці мають отримувати грошове забезпечення більше, ніж військовослужбовці регулярної армії сторони конфлікту.

"Відповідно нам треба довести, що громадянин іншої країни, не Росії, який не є військовослужбовцем збройних сил Російської Федерації, пішов воювати за державу-агресора, але він має отримувати за це більше грошове забезпечення, ніж такий самий російський військовослужбовець на такій же посаді", - додав він.

Інтерв'ю із заступником генпрокурора Андрієм Лещенком доступне за посиланням.

Читайте: У війні проти України загинули близько 2 тис. північнокорейських військових, - розвідка Південної Кореї

то які наслідки? Віддамо полонених кімовцев на обід сдічалим собакам. Я за.
02.09.2025 14:57 Відповісти
Та цей "заступник генпрокурора - якийсь ДЛБЙБ! "Почав "за здравіє" - закінчив "за упокой"... "Сказав "А" - кажи і "Б"...
Правильно сказав, що "чучхеїсти" - не найманці, бо послані воювать ДЕРЖАВОЮ... Але "скромно" "затіг язика в задницю", і не продовжив: "Тому участь військ КНДР, у складі підрозділів, у війні з ЗСУ, є НЕОГОЛОШЕНОЮ ВІЙНОЮ КНДР, ПРОТИ УКРАЇНИ..."
02.09.2025 15:17 Відповісти
тут явно помилка.
нема різниці скільки коштів отримує найманець. 1 бакс в США і 1 бакс в Гондурасі це зовсім інші гроші.
по друге є люди які відправляються на війну за покликом серця і тут питання грошового винагородження є, але не стоїть так гостро. і найманець може отримувати грошей меньше чим регулярні війська, або не отримувати зовсім.
02.09.2025 15:20 Відповісти
За те, наші хлопці, що потрапили у полон в курській області. є терористами.....
І рашці по йух, хто їх туди послав.....
СУКИ.....
02.09.2025 15:21 Відповісти
Со стороны пида рассии война не объявлена, поэтому все ее войска террористические, со всеми вытекающими последствиями, получение денег за террористические действия есть отягчающее обстоятельство. Более того участие чучхерастов в боевых действиях позволяет считать чучхерию террористическим государством, с уничтожением ее лиц и собственности в любой точке мира.
02.09.2025 15:57 Відповісти
Та якось пофіг, як там ото тіло називається. Раз прийшло і стріляє разом з москалями значить повинно і бути знищене, як москалі.
