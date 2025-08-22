Кім Чен Ин нагородив військових КНДР, які воювали проти України. ФОТОрепортаж

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин нагородив солдатів КНДР, які брали участь у війні проти України на боці Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на KCNA.

Зазначається, що бійці ЗС КНДР "брали участь у закордонних військових операціях", показавши всьому світу "видатну ідейну і духовну перевагу", з якими "не може зрівнятися жодна армія світу".

Кім Чен Ин вручав нагороди, зокрема звання "Герой КНДР". Там були присутні командири ті військові, що брали участь у Курській операції.

У ГУР раніше повідомляли, що Північна Корея продовжує надавати військову допомогу РФ, утримуючи на її території близько 11 тисяч своїх військовослужбовців та плануючи надсилати нові підрозділи.

Читайте: Путін дзвонив Кім Чен Ину перед зустріччю з Трампом





















