Кім Чен Ин нагородив військових КНДР, які воювали проти України. ФОТОрепортаж
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин нагородив солдатів КНДР, які брали участь у війні проти України на боці Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на KCNA.
Зазначається, що бійці ЗС КНДР "брали участь у закордонних військових операціях", показавши всьому світу "видатну ідейну і духовну перевагу", з якими "не може зрівнятися жодна армія світу".
Кім Чен Ин вручав нагороди, зокрема звання "Герой КНДР". Там були присутні командири ті військові, що брали участь у Курській операції.
У ГУР раніше повідомляли, що Північна Корея продовжує надавати військову допомогу РФ, утримуючи на її території близько 11 тисяч своїх військовослужбовців та плануючи надсилати нові підрозділи.
Чи може мавпи, або "собаки павлова"?
Памятати коли попрохають пожерти.
Як китай так і кндр.
Є купа країн у Африці яка буде прохати те саме.
бо, ким чен ин, великий друг рудого доні!!!
Найвища нагорода в кндр - доторкнутися до пухлого вождя. )