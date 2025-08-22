УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10953 відвідувача онлайн
Новини Фото Військові КНДР на Курщині Співпраця КНДР та РФ
3 864 23

Кім Чен Ин нагородив військових КНДР, які воювали проти України. ФОТОрепортаж

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин нагородив солдатів КНДР, які брали участь у війні проти України на боці Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на KCNA.

Зазначається, що бійці ЗС КНДР "брали участь у закордонних військових операціях", показавши всьому світу "видатну ідейну і духовну перевагу", з якими "не може зрівнятися жодна армія світу".

Кім Чен Ин вручав нагороди, зокрема звання "Герой КНДР". Там були присутні командири ті військові, що брали участь у Курській операції.

У ГУР раніше повідомляли, що Північна Корея продовжує надавати військову допомогу РФ, утримуючи на її території близько 11 тисяч своїх військовослужбовців та плануючи надсилати нові підрозділи.

Читайте: Путін дзвонив Кім Чен Ину перед зустріччю з Трампом

Курська операція Кім Чен Ин нагородив військових
Курська операція Кім Чен Ин нагородив військових
Курська операція Кім Чен Ин нагородив військових
Курська операція Кім Чен Ин нагородив військових
Курська операція Кім Чен Ин нагородив військових
Курська операція Кім Чен Ин нагородив військових
Курська операція Кім Чен Ин нагородив військових
Курська операція Кім Чен Ин нагородив військових
Курська операція Кім Чен Ин нагородив військових
Курська операція Кім Чен Ин нагородив військових
Курська операція Кім Чен Ин нагородив військових

Автор: 

КНДР (1301) Кім Чен Ин (178) Курськ (1191)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Коли бачиш таке, дивуєшся, це взагалі люди?
Чи може мавпи, або "собаки павлова"?
показати весь коментар
22.08.2025 08:40 Відповісти
+7
Живность...
показати весь коментар
22.08.2025 08:40 Відповісти
+4
Мразі. Ну нічого, ще косоокі обізьяни своє отримають
показати весь коментар
22.08.2025 08:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Живность...
показати весь коментар
22.08.2025 08:40 Відповісти
Коли бачиш таке, дивуєшся, це взагалі люди?
Чи може мавпи, або "собаки павлова"?
показати весь коментар
22.08.2025 08:40 Відповісти
Наші предки були не кращими... При Сталіні про отримані в тій же Іспанії, чи Китаї, нагороди, мовчали, нагороджували в кабінетах, а про загиблих, мовчали взагалі... Бабка розказувала...
показати весь коментар
22.08.2025 08:47 Відповісти
Ну зроблять дещо менше консервних ********... справ то...
показати весь коментар
22.08.2025 08:41 Відповісти
Даремно вони так ворогують зі своїми майбутніми сусідами.
показати весь коментар
22.08.2025 08:42 Відповісти
Пупс Кім нагородив "фотографії" тих, хто воював проти воїнів ЗСУ на Курщині.
показати весь коментар
22.08.2025 08:42 Відповісти
Мразі. Ну нічого, ще косоокі обізьяни своє отримають
показати весь коментар
22.08.2025 08:42 Відповісти
сміття
показати весь коментар
22.08.2025 08:42 Відповісти
Потрібно одне.
Памятати коли попрохають пожерти.
Як китай так і кндр.
Є купа країн у Африці яка буде прохати те саме.
показати весь коментар
22.08.2025 08:44 Відповісти
а, не треба тут зубоскалити!!!
бо, ким чен ин, великий друг рудого доні!!!

показати весь коментар
22.08.2025 08:45 Відповісти
трамп кривляється як дуче, совпадєніє?
показати весь коментар
22.08.2025 09:00 Відповісти
Не заплакав вождю- розстріл! Просто якась страшна реальність
показати весь коментар
22.08.2025 08:45 Відповісти
Дозволив зжерти собак понад встановлену норму.
показати весь коментар
22.08.2025 08:49 Відповісти
Кацапам звiсно начхать на корейцев, но это реальный союзник, а не чирлидерши с бесконечным словесным поносом.
показати весь коментар
22.08.2025 08:50 Відповісти
судячі по тому меморіалу що позаду 101 корейчик нагороджений посмертно, а скільки здохших залишилось без нагород
показати весь коментар
22.08.2025 08:50 Відповісти
Таке враження, що на усіх фото одна і та ж вузькоока морда
показати весь коментар
22.08.2025 08:57 Відповісти
Колективний Кім, які колективний пу, всі тирани однакові.
показати весь коментар
22.08.2025 09:21 Відповісти
Всього 110 портретів дохлих кореянів...А наші розказували,що корейські втрати сягнути тисяч..
показати весь коментар
22.08.2025 09:13 Відповісти
Ти не розумієш що це тупе пропагандистське шоу?Тільки пару відео з дрона переглянуть, як корейці натовпами бредуть по полям під касетами і фпв, можна сотні трупів нарахувать,а бої йшли місяцями.Думаєш їх всіх знайшли і відвезли ховать за 7000км?Та нахєр вони треба.
показати весь коментар
22.08.2025 10:15 Відповісти
цілком можливо.пізніше прочитав,що західні розвідки оцінюють кореянські втрати в 5000,в т.ч.1/3 вбитими...
показати весь коментар
22.08.2025 10:31 Відповісти
Цікаво. Їх усіх спеціально фотографували перед відправкою на росісю чи то в них такий фотошаблон?
Найвища нагорода в кндр - доторкнутися до пухлого вождя. )
показати весь коментар
22.08.2025 09:27 Відповісти
а я думав-поцілувати його в безрозмірний зад....
показати весь коментар
22.08.2025 10:32 Відповісти
 
 