РУС
Новости
2 075 18

Ким Чен Ын наградил военных КНДР, воевавших против Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын наградил солдат КНДР, которые принимали участие в войне против Украины на стороне России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на KCNA.

Отмечается, что бойцы ВС КНДР "участвовали в зарубежных военных операциях", показав всему миру "выдающееся идейное и духовное превосходство", с которыми "не может сравниться ни одна армия мира".

Ким Чен Ын вручал награды, в частности звание "Герой КНДР". Там присутствовали командиры и военные, участвовавшие в Курской операции.

В ГУР ранее сообщали, что Северная Корея продолжает оказывать военную помощь РФ, удерживая на ее территории около 11 тысяч своих военнослужащих и планируя присылать новые подразделения.

Читайте: Путин звонил Ким Чен Ыну перед встречей с Трампом

Курская операция Ким Чен Ин наградил военных
КНДР (1263) Ким Чен Ын (184) Курск (1180)
Топ комментарии
+9
Коли бачиш таке, дивуєшся, це взагалі люди?
Чи може мавпи, або "собаки павлова"?
22.08.2025 08:40 Ответить
+4
Живность...
22.08.2025 08:40 Ответить
+2
Мразі. Ну нічого, ще косоокі обізьяни своє отримають
22.08.2025 08:42 Ответить
Живность...
22.08.2025 08:40 Ответить
Коли бачиш таке, дивуєшся, це взагалі люди?
Чи може мавпи, або "собаки павлова"?
22.08.2025 08:40 Ответить
Наші предки були не кращими... При Сталіні про отримані в тій же Іспанії, чи Китаї, нагороди, мовчали, нагороджували в кабінетах, а про загиблих, мовчали взагалі... Бабка розказувала...
22.08.2025 08:47 Ответить
Ну зроблять дещо менше консервних ********... справ то...
22.08.2025 08:41 Ответить
Даремно вони так ворогують зі своїми майбутніми сусідами.
22.08.2025 08:42 Ответить
Пупс Кім нагородив "фотографії" тих, хто воював проти воїнів ЗСУ на Курщині.
22.08.2025 08:42 Ответить
Мразі. Ну нічого, ще косоокі обізьяни своє отримають
22.08.2025 08:42 Ответить
сміття
22.08.2025 08:42 Ответить
Потрібно одне.
Памятати коли попрохають пожерти.
Як китай так і кндр.
Є купа країн у Африці яка буде прохати те саме.
22.08.2025 08:44 Ответить
а, не треба тут зубоскалити!!!
бо, ким чен ин, великий друг рудого доні!!!

22.08.2025 08:45 Ответить
трамп кривляється як дуче, совпадєніє?
22.08.2025 09:00 Ответить
Не заплакав вождю- розстріл! Просто якась страшна реальність
22.08.2025 08:45 Ответить
Дозволив зжерти собак понад встановлену норму.
22.08.2025 08:49 Ответить
Кацапам звiсно начхать на корейцев, но это реальный союзник, а не чирлидерши с бесконечным словесным поносом.
22.08.2025 08:50 Ответить
судячі по тому меморіалу що позаду 101 корейчик нагороджений посмертно, а скільки здохших залишилось без нагород
22.08.2025 08:50 Ответить
Таке враження, що на усіх фото одна і та ж вузькоока морда
22.08.2025 08:57 Ответить
Всього 110 портретів дохлих кореянів...А наші розказували,що корейські втрати сягнути тисяч..
22.08.2025 09:13 Ответить
 
 