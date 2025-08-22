Ким Чен Ын наградил военных КНДР, воевавших против Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын наградил солдат КНДР, которые принимали участие в войне против Украины на стороне России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на KCNA.
Отмечается, что бойцы ВС КНДР "участвовали в зарубежных военных операциях", показав всему миру "выдающееся идейное и духовное превосходство", с которыми "не может сравниться ни одна армия мира".
Ким Чен Ын вручал награды, в частности звание "Герой КНДР". Там присутствовали командиры и военные, участвовавшие в Курской операции.
В ГУР ранее сообщали, что Северная Корея продолжает оказывать военную помощь РФ, удерживая на ее территории около 11 тысяч своих военнослужащих и планируя присылать новые подразделения.
Чи може мавпи, або "собаки павлова"?
Памятати коли попрохають пожерти.
Як китай так і кндр.
Є купа країн у Африці яка буде прохати те саме.
бо, ким чен ин, великий друг рудого доні!!!