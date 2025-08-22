Ким Чен Ын наградил военных КНДР, воевавших против Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын наградил солдат КНДР, которые принимали участие в войне против Украины на стороне России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на KCNA.

Отмечается, что бойцы ВС КНДР "участвовали в зарубежных военных операциях", показав всему миру "выдающееся идейное и духовное превосходство", с которыми "не может сравниться ни одна армия мира".

Ким Чен Ын вручал награды, в частности звание "Герой КНДР". Там присутствовали командиры и военные, участвовавшие в Курской операции.

В ГУР ранее сообщали, что Северная Корея продолжает оказывать военную помощь РФ, удерживая на ее территории около 11 тысяч своих военнослужащих и планируя присылать новые подразделения.

