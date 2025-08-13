Путин звонил Ким Чен Ыну перед встречей с Трампом
Российский диктатор Владимир Путин провел разговор с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По данным северокорейских СМИ, Путин поблагодарил Ким Чен Ына за военную поддержку, в частности - за предоставление военных КНДР для боев на Курщине.
"Главы государств двух стран обменялись мнениями по вопросам, вызывающим взаимный интерес", - отметили там.
Северокорейский диктатор заверил Путина, что КНДР "будет оставаться верной духу договора" с Россией и "полностью будет поддерживать все меры, которые примет российское руководство в будущем".
В Кремле отметили, что Путин также поделился с Ким Чен Ыном информацией в контексте предстоящих переговоров с Дональдом Трампом.
СІ -> Кім -> Пуйло - > Трамп
ото чмо тепер президент США
Мабуть ***** консультувалося, як це краще оформити.
- поїхали обосцим рудого куколда! я у п'ятницю збираюсь.
Єдине, на що здатен рудий блазень, це їздити по вухам своїм виборцям в штатах. В нього виборці такі-ж ідіоти, як і в нас в 2019 році, коли повірили шуту, який міг тільки рила корчити зі сцени.
-Привєт Трампон-прикіздон!!