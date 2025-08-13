Путин звонил Ким Чен Ыну перед встречей с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин провел разговор с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным северокорейских СМИ, Путин поблагодарил Ким Чен Ына за военную поддержку, в частности - за предоставление военных КНДР для боев на Курщине.

"Главы государств двух стран обменялись мнениями по вопросам, вызывающим взаимный интерес", - отметили там.

Северокорейский диктатор заверил Путина, что КНДР "будет оставаться верной духу договора" с Россией и "полностью будет поддерживать все меры, которые примет российское руководство в будущем".

В Кремле отметили, что Путин также поделился с Ким Чен Ыном информацией в контексте предстоящих переговоров с Дональдом Трампом.

