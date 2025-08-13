Путін дзвонив Кім Чен Ину перед зустріччю з Трампом

Російський диктатор Володимир Путін провів розмову із північнокорейським колегою Кім Чен Ином.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними північнокорейських ЗМІ, Путін подякував Кім Чен Ину за військову підтримку, зокрема за надання військових КНДР для боїв на Курщині.

"Глави держав двох країн обмінялися думками з питань, що викликають взаємний інтерес", - зазначили там.

Північнокорейський диктатор запевнив Путіна, що КНДР "залишатиметься вірною духу договору" з Росією та "повністю підтримуватиме всі заходи, які ухвалить російське керівництво у майбутньому".

У Кремлі зазначили, що Путін також поділився з Кім Чен Ином інформацією в контексті майбутніх переговорів з Дональдом Трампом.

