УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11490 відвідувачів онлайн
Новини Розмова Путіна та Кім Чен Ина
1 662 23

Путін дзвонив Кім Чен Ину перед зустріччю з Трампом

Дзвінок Путіна Кім Чен Ину Що відомо про розмову

Російський диктатор Володимир Путін провів розмову із північнокорейським колегою Кім Чен Ином.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними північнокорейських ЗМІ, Путін подякував Кім Чен Ину за військову підтримку, зокрема за надання військових КНДР для боїв на Курщині.

 "Глави держав двох країн обмінялися думками з питань, що викликають взаємний інтерес", - зазначили там.

Північнокорейський диктатор запевнив Путіна, що КНДР "залишатиметься вірною духу договору" з Росією та "повністю підтримуватиме всі заходи, які ухвалить російське керівництво у майбутньому".

У Кремлі зазначили, що Путін також поділився з Кім Чен Ином інформацією в контексті майбутніх переговорів з Дональдом Трампом.

Також читайте: В Північній Кореї показали фото ліквідованих на війні проти України військових

Автор: 

КНДР (1299) путін володимир (24470) росія (67167) Кім Чен Ин (177)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
- кім, привіт пєльмєнь!
- поїхали обосцим рудого куколда! я у п'ятницю збираюсь.
показати весь коментар
13.08.2025 08:36 Відповісти
+6
15 серпня відбудеться найдорожчий у світі мінет трампа *****, можливо навідь онлайн (хоча навряд чи).
показати весь коментар
13.08.2025 08:32 Відповісти
+6
Ну так попереднього разу Трамп так само обісрався саме з Ином.

Мабуть ***** консультувалося, як це краще оформити.
показати весь коментар
13.08.2025 08:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.08.2025 08:29 Відповісти
Путін Трампа опускає по повній. Мабуть ***** спитав у кіма, чи треба у трампа попросити зняття санкцій з кндр та накласти їх на Південну Корею, бо вові доні ні в чому не відмовить, настільки обожнює *****.
показати весь коментар
13.08.2025 08:31 Відповісти
15 серпня відбудеться найдорожчий у світі мінет трампа *****, можливо навідь онлайн (хоча навряд чи).
показати весь коментар
13.08.2025 08:32 Відповісти
Рівні влади

СІ -> Кім -> Пуйло - > Трамп

ото чмо тепер президент США
показати весь коментар
13.08.2025 08:33 Відповісти
Ну так попереднього разу Трамп так само обісрався саме з Ином.

Мабуть ***** консультувалося, як це краще оформити.
показати весь коментар
13.08.2025 08:34 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2025 08:34 Відповісти
Я поїду пудрити мізки Трампу а ти не розслабляйся - точай снаряди
показати весь коментар
13.08.2025 08:36 Відповісти
- кім, привіт пєльмєнь!
- поїхали обосцим рудого куколда! я у п'ятницю збираюсь.
показати весь коментар
13.08.2025 08:36 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2025 08:40 Відповісти
Хто такий ин? Він ніхто! Його ніхто у світі не визнає окрім трампла та *****.
показати весь коментар
13.08.2025 08:39 Відповісти
Кабанчик Ин - кімнатна собачка Сі. На кого Сі покаже, тому він хвостиком крутить, або дзявкотить.
показати весь коментар
13.08.2025 09:16 Відповісти
Зателефонував і попрощався з друзякою перед арештом на Алясці та довічним ув"язненням у Гаазі.
показати весь коментар
13.08.2025 08:41 Відповісти
Якби ж то
показати весь коментар
13.08.2025 09:10 Відповісти
Ага, щас. Там швидше ***** арештує рудого блазня.
Єдине, на що здатен рудий блазень, це їздити по вухам своїм виборцям в штатах. В нього виборці такі-ж ідіоти, як і в нас в 2019 році, коли повірили шуту, який міг тільки рила корчити зі сцени.
показати весь коментар
13.08.2025 09:13 Відповісти
В останню мить путлєр відмовиться від поїздки. Для цього буде штучно створено якийсь привід. Потреба у цій зустрічі для путлєра абсолютно нелогічна. Високий ризик із дріб"язковою вигодою.
показати весь коментар
13.08.2025 09:23 Відповісти
Хіба тільки йому ? Си дзину, Моді теж
показати весь коментар
13.08.2025 08:53 Відповісти
куйло, практично припинив американську війсково -фінансову допомогу Україні , а Північно-Корейський "бичок" .штампує в місяць *********** більше.чим всі країни НАТИ разом взяті...
показати весь коментар
13.08.2025 08:54 Відповісти
***** попросило дозволу у своїх жовтомордих хозяїв, у Сі і кабанчика Ина. А то ці можуть і допоиогу ***** обрізати, якщо поїде без дозволу.
показати весь коментар
13.08.2025 09:08 Відповісти
Пуйло задьоргався, Трамп його заспокоїть не на того нарвався.
показати весь коментар
13.08.2025 09:12 Відповісти
попросив пупса в'їбати ракетою по морю в напрямку сша
показати весь коментар
13.08.2025 09:14 Відповісти
Кім попросив привезти йому з Штатів останній iPhone
показати весь коментар
13.08.2025 09:15 Відповісти
"Два одіночєства..."
показати весь коментар
13.08.2025 09:16 Відповісти
питав як по корейськи звучить-
-Привєт Трампон-прикіздон!!
показати весь коментар
13.08.2025 09:17 Відповісти
 
 