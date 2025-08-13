Путін дзвонив Кім Чен Ину перед зустріччю з Трампом
Російський диктатор Володимир Путін провів розмову із північнокорейським колегою Кім Чен Ином.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними північнокорейських ЗМІ, Путін подякував Кім Чен Ину за військову підтримку, зокрема за надання військових КНДР для боїв на Курщині.
"Глави держав двох країн обмінялися думками з питань, що викликають взаємний інтерес", - зазначили там.
Північнокорейський диктатор запевнив Путіна, що КНДР "залишатиметься вірною духу договору" з Росією та "повністю підтримуватиме всі заходи, які ухвалить російське керівництво у майбутньому".
У Кремлі зазначили, що Путін також поділився з Кім Чен Ином інформацією в контексті майбутніх переговорів з Дональдом Трампом.
Топ коментарі
+9 Hrysha Hlyba
показати весь коментар13.08.2025 08:36 Відповісти Посилання
+6 Dic Dolovo #609559
показати весь коментар13.08.2025 08:32 Відповісти Посилання
+6 Герхард
показати весь коментар13.08.2025 08:34 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
СІ -> Кім -> Пуйло - > Трамп
ото чмо тепер президент США
Мабуть ***** консультувалося, як це краще оформити.
- поїхали обосцим рудого куколда! я у п'ятницю збираюсь.
Єдине, на що здатен рудий блазень, це їздити по вухам своїм виборцям в штатах. В нього виборці такі-ж ідіоти, як і в нас в 2019 році, коли повірили шуту, який міг тільки рила корчити зі сцени.
-Привєт Трампон-прикіздон!!