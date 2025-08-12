РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12220 посетителей онлайн
Новости Военные КНДР на Курщине Сотрудничество КНДР и РФ
488 9

В России находятся 11 тыс. военных КНДР, еще 6 тыс. планируется отправить, - ГУР

Северная Корея

Северная Корея продолжает оказывать военную помощь РФ, удерживая на ее территории около 11 тысяч своих военнослужащих и планируя отправлять новые подразделения.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По словам представителя ГУР, северокорейские подразделения размещены преимущественно в Курской и Белгородской областях, оставаясь на полигонах, где было сформировано четыре бригады. "Это примерно 11 тысяч военных, и их главная зона ответственности - именно эти два региона. Мы это видим как по их действиям, так и по фиксации присутствия", - уточнил Скибицкий.

Он также рассказал о договоренности Москвы и Пхеньяна об отправке еще около 6 тысяч солдат КНДР для выполнения инженерных задач, разминирования и восстановления объектов инфраструктуры. Первая группа, примерно 1200 человек, ожидается в ближайшее время в Курской области.

Также читайте: КНДР передала России около 6,5 млн боеприпасов и более 600 артсистем, - СВР

Скибицкий подчеркнул, что для КНДР такое участие - это прежде всего возможность получить ценный боевой опыт.

"Это конфликт современного типа. И теперь, кроме России и Украины, в нем участвует и Северная Корея. Для региона, включая Японию, Южную Корею и Китай, это означает, что Пхеньян становится одним из самых осведомленных государств относительно современных методов ведения войны - от использования FPV-дронов и артиллерии до тактики штурмовых действий и разведки", - пояснил он.

Автор: 

КНДР (1260) Скибицкий Вадим (294) ГУР (547)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пересічний кореєць за життя побачить на дві третини менше нормальної людини.
показать весь комментарий
12.08.2025 20:05 Ответить
Але ж ми не такі дурні. Ми розумні. Воюємо виключно українцями.
показать весь комментарий
12.08.2025 20:11 Ответить
Можете закупити нам бійців десь на інших материках.
показать весь комментарий
12.08.2025 20:23 Ответить
Так подякуйте сирнику , що завдяки його курській авантюрі північнокорейці і з'явились в рашці.
показать весь комментарий
12.08.2025 20:16 Ответить
Ви насправді думаєте що Курську операцію придумав Сирський?
показать весь комментарий
12.08.2025 20:54 Ответить
В принципі ,це могла були і спецоперація ГРУ і їхнього агента під прикриттям ( під ура- патріотичними гаслами про "курську народну республіку ) ,щоб Україна перекинута ЗСУ з Донбасу на курщину і тим самим ослабити фронт на Донбасі і збільшити довжину лінії фронту .
показать весь комментарий
12.08.2025 21:28 Ответить
Где ты был раньше!?! Почему молчал!?! Тебя уже давно ждут в генштабе, с такой ясной головой, тебе с Zелеными по пути.
показать весь комментарий
12.08.2025 20:56 Ответить
Новина ні про що.
показать весь комментарий
12.08.2025 20:53 Ответить
 
 