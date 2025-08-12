В России находятся 11 тыс. военных КНДР, еще 6 тыс. планируется отправить, - ГУР

Северная Корея продолжает оказывать военную помощь РФ, удерживая на ее территории около 11 тысяч своих военнослужащих и планируя отправлять новые подразделения.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По словам представителя ГУР, северокорейские подразделения размещены преимущественно в Курской и Белгородской областях, оставаясь на полигонах, где было сформировано четыре бригады. "Это примерно 11 тысяч военных, и их главная зона ответственности - именно эти два региона. Мы это видим как по их действиям, так и по фиксации присутствия", - уточнил Скибицкий.

Он также рассказал о договоренности Москвы и Пхеньяна об отправке еще около 6 тысяч солдат КНДР для выполнения инженерных задач, разминирования и восстановления объектов инфраструктуры. Первая группа, примерно 1200 человек, ожидается в ближайшее время в Курской области.

Скибицкий подчеркнул, что для КНДР такое участие - это прежде всего возможность получить ценный боевой опыт.

"Это конфликт современного типа. И теперь, кроме России и Украины, в нем участвует и Северная Корея. Для региона, включая Японию, Южную Корею и Китай, это означает, что Пхеньян становится одним из самых осведомленных государств относительно современных методов ведения войны - от использования FPV-дронов и артиллерии до тактики штурмовых действий и разведки", - пояснил он.