В Росії перебувають 11 тис. військових КНДР, ще 6 тис. плануються до відправки, - ГУР

Північна Корея

Північна Корея продовжує надавати військову допомогу РФ, утримуючи на її території близько 11 тисяч своїх військовослужбовців та плануючи надсилати нові підрозділи.

Про це повідомив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За словами представника ГУР, північнокорейські підрозділи розміщені переважно у Курській та Бєлгородській областях, залишаючись на полігонах, де було сформовано чотири бригади. "Це приблизно 11 тисяч військових, і їхня головна зона відповідальності – саме ці два регіони. Ми це бачимо як по їхніх діях, так і по фіксації присутності", – уточнив Скібіцький.

Він також розповів про домовленість Москви та Пхеньяна щодо відправки ще близько 6 тисяч солдатів КНДР для виконання інженерних завдань, розмінування та відновлення об’єктів інфраструктури. Перша група, приблизно 1200 осіб, очікується найближчим часом у Курській області.

Скібіцький наголосив, що для КНДР така участь – це передусім можливість отримати цінний бойовий досвід.

"Це конфлікт сучасного типу. І тепер, окрім Росії та України, у ньому бере участь і Північна Корея. Для регіону, включно з Японією, Південною Кореєю та Китаєм, це означає, що Пхеньян стає однією з найбільш обізнаних держав щодо сучасних методів ведення війни – від використання FPV-дронів і артилерії до тактики штурмових дій та розвідки", – пояснив він.

