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Новини Співпраця КНДР та РФ
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КНДР передала Росії близько 6,5 млн боєприпасів та понад 600 артсистем, - СЗР

КНДР постачає снаряди та артсистеми Росії: розвідка назвала кількість

Північна Корея передала Росії близько 6,5 млн артилерійських снарядів різних калібрів та сотні артсистем. КНДР залишається основним постачальником озброєння для РФ.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки у відповідь на запит видання LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

За оцінками розвідки, усього КНДР передала РФ щонайменше 6,5 млн одиниць боєприпасів калібрів 122 або 152 мм, а також близько 600 артилерійських і ракетних систем.

Серед переданого озброєння — реактивні системи залпового вогню, самохідні установки, гаубиці та міномети. Ідеться зокрема про:

  • декілька самохідних пускових установок ОТРК KN-23/24 та 600 мм реактивних систем залпового вогню KN-25;
  • близько 120 одиниць 240 мм реактивних систем залпового вогню М-1991;
  • близько 120 одиниць 170 мм самохідних гаубиць М-1989 Koksan;
  • близько 100 одиниць 122 мм причіпних гаубиць Д-74И;
  • близько 100 одиниць 140 мм мінометів М-1982;
  • щонайменше 165 одиниць 107 мм РСЗВ Туре 63.

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У СЗР наголосили: попри низьку якість частини цієї техніки, співпраця вигідна обом сторонам.

"Попри те, що за оцінками російських військових, окремі зразки північнокорейської артилерії є менш ефективними та ремонтопридатними, співпраця між КНДР та Росії у воєнно-технічній сфері є обопільно вигідною. КНДР – отримує можливість перевірити та вдосконалити зброю власного виробництва у сучасних бойових умовах, Росія – компенсувати бойові втрати", - додали у зовнішній розвідці.

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Автор: 

боєприпаси (2328) КНДР (1293) росія (66879) СЗР Служба зовнішньої розвідки (143) артилерія (814)


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Топ коментарі
+6
Немає різниці, з Китаєм чи без. Виявляється всі супердержави Заходу неспроможні дати хоча би стільки ж скільки дають так звані «ізгої».
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28.07.2025 16:15 Відповісти
+5
З цього приводу треба терміново зібрати коаліцію потужно-рішучих, і після двомісячних переговорів надати Україні 5 списаних бронетранспортерів і 3 САУ.
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28.07.2025 16:16 Відповісти
+4
Да - *****! - країна - ізгой - а стільки зброї наклепали
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28.07.2025 16:07 Відповісти
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Да - *****! - країна - ізгой - а стільки зброї наклепали
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28.07.2025 16:07 Відповісти
немає ОП, та непає зрадників , от і клипають упішно.
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28.07.2025 16:15 Відповісти
Не ізгой. Це проксі Китаю. Думаю це такий собі експеримент китайців щодо того яким вони бачать світ під своєю владою
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28.07.2025 16:20 Відповісти
Ну - як? - дуже бідний концтабір
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28.07.2025 16:31 Відповісти
Сумніваюся що ці варвари спроможні виготовляти таку кількість *********** без Китаю ,все це йде через одну гілку залізниці пора звернути увагу.
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28.07.2025 16:12 Відповісти
Немає різниці, з Китаєм чи без. Виявляється всі супердержави Заходу неспроможні дати хоча би стільки ж скільки дають так звані «ізгої».
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28.07.2025 16:15 Відповісти
"Немає різниці, з Китаєм чи без"

он имел ввиду, что это скорее всего китайское, идущее якобы от сев.кореи
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28.07.2025 16:18 Відповісти
Може й так, та від цього ситуація не виглядає краще.
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28.07.2025 16:21 Відповісти
а в нас не варвари . є і южмаш і мотор січ . але чомусь не здатні виробляти ніякої зброї для перемоги.
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28.07.2025 16:19 Відповісти
⚡️Трамп дає росії 10-12 днів для врегулювання війни в Україні - заява президента США
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28.07.2025 16:14 Відповісти
А потім що ?
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28.07.2025 16:17 Відповісти
А ну-ка, убери свой чемоданчик
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28.07.2025 16:18 Відповісти
О так, чарівний та духмяний чемоданчик
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28.07.2025 16:22 Відповісти
КНДР без Китаю - ніщо ! А тепер згадайте ХТО майже 40 років виводив виробництва в Китай і ХТО виростив китвйського дракона ?!
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28.07.2025 16:15 Відповісти
Той самий хто виростив ссср
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28.07.2025 18:22 Відповісти
З цього приводу треба терміново зібрати коаліцію потужно-рішучих, і після двомісячних переговорів надати Україні 5 списаних бронетранспортерів і 3 САУ.
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28.07.2025 16:16 Відповісти
А які казочки були що чучхенскі снаряди галімі і взриваються в стволі. 6,5млн снарядів вистріляли і ще є живі артилеристи - значить нормальні снаряди.
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28.07.2025 16:17 Відповісти
Ага!
Значить потужність та вєлічіє раші перебувало в кореї!
Як кощіїва смерть в яйці.
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28.07.2025 16:36 Відповісти
Оце союзник... Зброю, людей надали без проблем....
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28.07.2025 16:45 Відповісти
И еще некоторые наивные верят что собакоеды не на поводке у Китая.
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28.07.2025 16:59 Відповісти
Південній Кореї вже час щось робити. Ну справді, чого вони чекають?
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28.07.2025 17:19 Відповісти
 
 